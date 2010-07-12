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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

12 Temmuz 2010

Haftanın Ekonomi Gündemi

Bu hafta açıklanacak veriler büyük olasılıkla borsa endekslerinin yakın gelecekteki performanslarını belirleyecek...

Bu hafta açıklanacak veriler büyük olasılıkla borsa endekslerinin yakın gelecekteki performanslarını belirleyecek. Veriler aynı zamanda euro/dolar paritesinin gidişatında da bu haftaya bir kavşak özelliği veriyor.
Bugün dışarıda açıklanacak önemli bir veri yok. İçeride ise sabah 10’da ödemeler dengesi mayıs sonuçlarını alacağız..
Salı sabahı önce Fransa, ardından İngiltere’de enflasyon açıklanacak. Fakat Salı gününün yıldızı öğle saatinde açıklanacak olan Almanya ve Euro Bölgesi ZEW endekslerinin Temmuz ayı sonuçları olacak. İkisinde de önceki aya göre düşüş bekleniyor. Almanya için beklenti 25.3, Euro Bölgesi için beklenti 16.3.
Çarşamba günü öğle saatlerinde Euro Bölgesi haziran ayı tüketici fiyat endeksiyle eş anlı olarak mayıs ayı sanayi üretim endeksi açıklanacak. Haziran ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda 0, yıllık bazda yüzde 1.4 olması, çekirdek enflasyonun binde 9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.  Sanayi üretim endeksinin ise nisan ayına göre yüzde 1.2 arttığı tahmin ediliyor. Bu ay olmasa bile önümüzdeki aylarda sanayi üretimi, düşen Euro’ nun rekabet avantaj yaratıp yaratmadığının gözlenmesi açısından, Euro Bölgesi için daha yakından izlenen bir veri olmaya başlayacak.
Çarşamba öğleden sona gözler ABD’ye dönecek. Farklı veriler açıklanacak olmakla birlikte en önemlisi haziran ayı perakende satışları. Genel beklenti önceki ay yüzde 1.2 düşen perakende satışlarının, haziranda da binde 2 düştüğü yönünde. Bunun altında gelecek bir oran piyasaları sarsabilir.
Perşembe sabahı içeride Mart-Nisan-Mayıs dönemi istihdam verileri açıklanacak. Yaza yaklaştığımız için büyük olasılıkla işsizlikte gerileme göreceğiz. Öğleden sonra piyasalar gözünü defalarca ABD’ye çevirecek. Saat 15:30’da açıklanacak olan üretici fiyat endeksinin önceki aya göre binde 1 gerilediği ancak yıllık bazda yüzde 3.1 olacağı tahmin ediliyor. Yine aynı saatte bir klasik olan işsizlik başvuruları da piyasaların yönünü belirleme gücü taşıyor. Hemen ardından açıklanacak olan haziran sanayi üretiminde değişim beklenmezken, kapasite kullanım oranının yüzde 74.2’ye çıktığı tahmin ediliyor.
Cuma  sabahı TÜİK tarafından haziran ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Öğleden sonra ABD tüketici fiyat endeksi ve kapanıştan yarım saat önce Michigan Üniversitesi Güven Endeksi sonuçlarını göreceğiz.
İyi haftalar

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