HAFTANIN EKONOMİ GÜNDEMİ

Bugün dışarıdan gelecek çok önemli bir veri yok. Yine de dikkat çeken bir veri saat 17’de ABD’de açıklanacak olan Mart ayı öncü göstergeleri. Belki bazılarınız, uzunca bir süre “öncü göstergeler” denen şeyi duymuş ama bunların ne olduğu sorusuna bir cevap bulamamış olabilirsiniz. Ben söyleyeyim: Öncü göstergeler denen şey on farklı göstergenin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanıyor ve sonucun her ay bir önceki aya göre ne kadar değiştiği açıklanıyor. Bu göstergeler, faiz, para arzı,sanayi üretimi, tüketim mallarına dönük imalat siparişleri, siparişlerin dağıtım süresi, S&P500 endeksi, haftalık ortalama işsizlik başvurusu, inşaat izinleri,sermaye mallarına dönük imalat siparişleri ve tüketici beklentileri.

Salı sabahı Almanya ve İngiltere’den enflasyon açıklamasından sonra saat 12’de Almanya ve Euro Bölgesi ZEW endekslerinin sonuçlarını göreceğiz. Almanya’da bu hafta, Mart ayına göre hafif bir toparlanma olacağı tahmin ediliyor.

Salı akşamı 17’de TÜİK, Mart ayı merkezi yönetim iç ve dış borç verilerini açıklayacak. Çıkacak sonuç büyük olasılıkla kimse için sürpriz olmayacak.

Çarşamba sabahının önemli verisi İngiltere’de açıklanacak olan Mart ayı işsizlik başvuruları ve Şubat ayı işsizlik oranı. İngiltere’de mevcut işsizlik oranı yüzde 7.8.

Perşembe günü Avrupa’da önemli bir veri açıklanmayacak. ABD’de ise önce saat 15:30’da Mart ayı enflasyonu ve işsizlik başvuruları; ardından saat 17’de ikinci el konut satışları açıklanacak. Bu hafta işsizlik başvurularında küçük bir azalma, ikinci el konut satışında ise önceki aya göre yüzde

5 civarından artış bekleniyor.



Haftanın en kritik günü Cuma

Belki de haftanın en önemli verisi Cuma sabah 11’de açıklanacak olan Almanya IFO endeksleri. Üç endekste de geçen aya göre az da olsa artış bekleniyor.

Bundan yarım saat sonra İngiltere ekonomisinin birinci çeyrek büyüme oranı açıklanacak. Beklenti önceki çeyreğe göre binde dört büyüme, geçen yılın ilk çeyreğine göre binde bir daralma olacağı yönünde.

Öğleden sonra ise ABD’de Mart ayı dayanıklı mal siparişlerini saat 15:30’da ile yeni ev satışlarının sonuçlarını saat 15:30’da alacağız.

Bu hafta Euro/Dolar gerilemeye devam edecek gibi görünüyor.