T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

19 Nisan 2010

HAFTANIN EKONOMİ GÜNDEMİ

Bugün dışarıdan gelecek çok önemli bir veri yok...

Bugün dışarıdan gelecek çok önemli bir veri yok. Yine de dikkat çeken bir veri saat 17’de ABD’de açıklanacak olan Mart ayı öncü göstergeleri. Belki bazılarınız, uzunca bir süre “öncü göstergeler” denen şeyi duymuş ama bunların ne olduğu sorusuna bir cevap bulamamış olabilirsiniz. Ben söyleyeyim:  Öncü göstergeler denen şey on farklı göstergenin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanıyor ve  sonucun her ay bir önceki aya göre ne kadar değiştiği açıklanıyor. Bu göstergeler, faiz, para arzı,sanayi üretimi, tüketim mallarına dönük imalat siparişleri, siparişlerin dağıtım süresi, S&P500 endeksi, haftalık ortalama işsizlik başvurusu, inşaat izinleri,sermaye mallarına dönük imalat siparişleri ve  tüketici beklentileri.
Salı sabahı Almanya ve İngiltere’den enflasyon açıklamasından sonra saat 12’de Almanya ve Euro Bölgesi ZEW endekslerinin sonuçlarını göreceğiz. Almanya’da bu hafta, Mart ayına göre hafif bir toparlanma olacağı tahmin ediliyor.
Salı akşamı 17’de TÜİK, Mart ayı merkezi yönetim iç ve dış borç verilerini açıklayacak. Çıkacak sonuç büyük olasılıkla kimse için sürpriz olmayacak.
Çarşamba sabahının önemli verisi İngiltere’de açıklanacak olan Mart ayı işsizlik başvuruları ve Şubat ayı işsizlik oranı. İngiltere’de mevcut işsizlik oranı yüzde 7.8.
Perşembe günü Avrupa’da önemli bir veri açıklanmayacak. ABD’de ise önce  saat 15:30’da Mart ayı enflasyonu ve işsizlik başvuruları; ardından saat 17’de ikinci el konut satışları açıklanacak. Bu hafta işsizlik başvurularında küçük bir azalma, ikinci el konut satışında ise önceki aya göre yüzde
5 civarından artış bekleniyor.

Haftanın en kritik günü Cuma
Belki de haftanın en önemli verisi Cuma sabah 11’de açıklanacak olan Almanya IFO endeksleri. Üç endekste de geçen aya göre az da olsa artış bekleniyor.
Bundan yarım saat sonra İngiltere ekonomisinin birinci çeyrek büyüme oranı açıklanacak. Beklenti önceki çeyreğe göre binde dört büyüme, geçen yılın ilk çeyreğine göre binde bir daralma olacağı yönünde.
Öğleden sonra ise ABD’de Mart ayı dayanıklı mal siparişlerini saat 15:30’da ile yeni ev satışlarının sonuçlarını saat 15:30’da alacağız.
Bu hafta Euro/Dolar gerilemeye devam edecek gibi görünüyor.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24