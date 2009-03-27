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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

27 Mart 2009

Gelecek Haftanın Gündemi

Önümüzdeki hafta önemli verilerle dolu bir hafta olacak.

Önümüzdeki hafta hem Türkiye’de hem yurt dışından gelecek önemli verilerle dolu bir hafta olacak. Türkiye’de gelecek haftanın gündemini, yerel seçim sonuçları belirleyecek. Haftanın son gününde ise enflasyon verileri var. Yurtdışında ise gözler perşembe günü yapılacak olan G-20 zirvesine çevrilmiş durumda.

Pazartesi
Hafta sonu yapılacak olan seçimlere ait sonuçlar, piyasanın yönünü belirleyecek. Sonuç piyasalar için olumlu olsa bile bunun etkisi uzun süreli olmayabilir. Aynı gün açıklanacak gayrı safi yurt içi hasıla verisi 2008 yılının nasıl tamamlandığını göstermesi açısından önemli. Beklentiler 0’a yakın bir büyüme yönünde. AB’de açıklanacak tüketici güven endeksi ise, yurt dışından gelecek en önemli haber.
Salı
Seçim sonuçlarının etkisi görülmeye devam edebilir. Öğleden sonra ABD’de açıklanacak tüketici güven endeksi ise krizin ABD’de nasıl algılandığına yönelik önemli bir işaret olacak.
Çarşamba
AB’den gelecek işsizlik oranı ve ABD’den gelecek ISM imalat endeksi günün en önemli verileri. Özellikle ISM endeksinin piyasaları etkileme gücü yüksek. Geçen ay 35.8 olarak açıklanan endeksin bu ay 35.7 olarak açıklanması bekleniyor. Bunun üzerinde gelecek olan sonuç borsalarda yukarı yönlü hareket yaratabilir.
Perşembe
G-20 liderler zirvesi Londra’da başlıyor. Zirve hakkındaki detaylı bilgiyi 18 Mart tarihli yazımda bulabilirsiniz. Günün diğer önemli verisi ise Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Şu anda %1.5 düzeyinde olan faizde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine yönelik baskın bir beklenti yok. Bankanın mevcut faiz oranını koruma eğiliminde olduğu biliniyor. Son olarak ise ABD’den işsizlik başvuruları verisi gelecek.
Cuma
Öğleden sonra açıklanacak ABD işsizlik oranının %8.4’e yükselmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamdaki gerilemenin ise 658 bin düzeyinde olması bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Türkiye’de açıklanacak olan üretici ve tüketici fiyat endeksleri içerideki önemli veriler. Ancak, bildiğiniz gibi enflasyonda bir sürpriz beklenmiyor. Genel kanaat, yıl sonunda hedeflerin altında kalınacağı yönünde. 

Pazartesi            

Türkiye: Yerel seçim sonuçları 
Türkiye: GSYİH (büyüme) 
AB: Tüketici güven endeksi 
Salı
ABD: Tüketici güven endeksi 
Çarşamba 
AB: İşsizlik oranı 
ABD: ISM imalat endeksi 
Perşembe
AB: AMB faiz kararı 
ABD: İşsizlik başvuruları 
G-20 Liderler Zirvesi 
Cuma
Türkiye: Enflasyon 
ABD: İşsizlik oranı 
ABD: Tarım dışı isithdam

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