G-20, Piyasalarda Dip ve Zirveden Dönüş

G-20’nin başarısı



Şimdilik bu kadar yeterli mi?



Borsa endekslerinde Mart ayının ikinci haftasında tereddütlü başlayıp, ardından hızlanan yükseliş süreci, dün G-20 toplantısı ile önemli bir aşamaya geldi. Avrupa’da borsa endeksleri %6, ABD’de %3’e yakın yükselişle kapandı.Aşağıdaki tabloda detaylarını göreceğiniz gibi endeksler son üç hafta içinde %20 civarında değer kazandı. Türkiye’de dolar kuru %12, euro kuru %8 gerilerken, borsa endeksi %19 yükseldi. Altın fiyatı ise %15 düştü.18 Mart’taki yazımda 2 Nisan’da yapılacak G-20 zirvesinin piyasaların gelecek dönemdeki seyri için önemli bir kavşak olabileceğini yazmıştım. Şimdilik öyle olmuş gibi görünüyor. Londra’da dün yapılan toplantıda önemli kararlar alındı. Bu kararlar sadece krizden çıkış için değil, gelecek yıllardaki mali riskin hafifletilmesi için de önemli birer adım olarak hatırlanacak.Üzerinde uzlaşmaya varılan önemli noktalar şöyle:1-Şu ana kadar başıboş dolaşan hedge fonlara mali denetim yolu açılacak.2-IMF’nin kullandıracağı fonlar 750 milyar dolara çıkarılacak.3-Dünya Bankasına 100 milyar dolar ek kaynak sağlanacak.4-Gelecekte IMF ile birlikte çalışması öngörülen Mali İstikrar Fonu kurulacak.5-Kredi derecelendirme kuruluşlarına daha sıkı denetim getirilecek.6-Bilgi saklayan vergi cennetlerine yeni vergi düzenlemeleri getirilecek.7-Dış ticarette korumacılığa karşı önlemler alınacak.Bu kararların alınacağına bugüne kadar çok az kişi inanabilirdi. Liderler de bu konudaki görüşlerini benzer biçimde şöyle ifade ettiler:“G-20 krizde dönüm noktası olacak”,“Düşünemeyeceğimiz kadar kapsamlı bir anlaşma oldu”,“Ortak aklın zaferi” olarak yorumladı. Görünüşe göre yükselen ekonomiler de mevcut anlaşmadan memnun.Dolar kurunda gerileme, borsa endekslerinde yükseliş beklediğimi Mart boyunca yazmıştım. Bu süreç bu hafta hızlanarak sürdü. Bunun devamı da gelecektir. Dolar/TL kurunda bir ay içinde 1.50’nin altına inilmesi olasılığı giderek artıyor. Ancak, bu kesintisiz bir süreç olmayacak. Dolar/TL 1.5850, bileşik faiz 13.45’ten kısa süreli yukarı yönlü bir tepki verebilir.