T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

02 Ocak 2012

EURO 10 YAŞINDA

Bugün Euro 10 yasında. 1 Ocak 2002 de fiilen yürürlüğe giren ortak para biriminin Avrupa'da çok şeyi değiştireceğine...


Bugün Euro 10 yasında. 1 Ocak 2002 de fiilen yürürlüğe giren ortak para biriminin Avrupa'da çok  şeyi değiştireceğine, ekonomiye dinamizm getireceğine inanılıyordu.
İlk yaşları fena geçmedi. Ama bunun nedeni kendinden kaynaklanan bir istikrar ya da başarıdan ziyade dünya ekonomisinde yaşanan bahar havasıydı. 1999,2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin ardından dibe inen faiz oranları merkez bankalarının rolünü zayıflatmış, birbirlerinden farkını azaltmıştı. Piyasalar eksikleri ve zayıflıkları görme konusunda hiç de istekli değildi.
Hikâyenin gerisini biliyorsunuz. 10 yıllık hayatının son dönemi dağılma dedikodulariyla gecen Euro, kendi üyelerinin bile istemediği bir para birimine dönüştü.
Euro geçen hafta yen karşısında tarihinin  en düşük düzeyine indi. Bundan dört yıl önce yene karşı bugünden yüzde 70 daha değerliydi. Dolar karşısında o kadar zayıf olmasa da büyük bir gerileme yaşadı ve geçen hafta 1.2853 e kadar düştü.
Son günlerde  2012 beklentileri sorulan hemen herkes euronun bu yıl değer kaybedecegi konusunda hemfikir. Avrupalı  liderlerin yeni yıl mesajları da öyle olacağını teyit eder gibi.
İtalya ve Yunanistan'ın teknokrat başbakanları 2012'nin 2011'den daha zor geçeceğini, gelecek nesillerin iyiliği için yeni fedakarlıklar yapmanın şart olduğunu söylediler.
Almanya'dan Merkel de bu yılın geçen yıldan daha zor olacağını ama Avrupa'nın krizden, krize girdiği günden daha sağlam şekilde  çıkacağına inandığını söyledi.
Euro Bölgesinden gelen kötü haberler bu ülkeler kadar olmasa da Türkiye için de önemli. Payı azalmasına rağmen hala ihracatının yüzde 47'sini AB'ye yapan,  doğrudan yabancı yatırımların yüzde 80'ini AB'den alan, bir numaralı finansman kaynağı Avrupa olan Türkiye için Avrupa ekonomisinin sağlıklı kalması; 2012 Euro için iyi geçmeyecekse, Türkiye ekonomisinin de buna hazırlıklı olması gerekiyor.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24