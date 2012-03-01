Hemen her akşam olduğu gibi salı akşamı da geciktim ve dokuz gibi işten çıktım. Normal şartlarda yirmi dakika süren eve yolculuğum, şimdiye kadar Ankara'da gördüğüm en sert kar yağışı nedeniyle bir buçuk saat ulaştı.

Yol kenarına (yol dediğim, beş şeritli Konya yolu) terkedilmiş ve fark edilmeyecek kadar beyaza dönmüş arabaları, hala yola devam etmeye cesareti ve bir de yolda kalırlarsa arabalarını itecek arkadaşları olan insanları izlerken muhtemelen birçoğumuzun aklına gelecek ilk şeylerden biri benim aklıma da geldi. Kendi kendime söylemeye başladım: "Her yerde kar var, kalbim senin bu gece..."

Ertesi sabah TUİK, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Beklendiği gibi dış ticaret açığı hem önceki aya hem de önceki yıla göre geriledi. İthalat sadece yüzde 2.8 artarak 17 milyar 382 milyon dolara ulaştı. İhracat ise yüzde 8.6 yükseldi ve 10 milyar 384 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığının azalması sevindiriciydi ama asıl dikkat çekici olan enerji ithalatımızdaki artıştı.

Ocak ayında enerji ithalatımız 4 milyar 692 milyon dolar oldu. Bu kalem 2011 Ocak'ında 3 milyar 760 milyon dolardı.

Ocak ayında toplam ithalatımızın yüzde 27'si yani dörtte birinden fazlası enerji ürünleri. Bu oran geçen yılın ocak ayında yüzde 22 idi.

Ocak ayı dış ticaret açığımızın yüzde 67'si yani üçte ikisi enerji ithalatından kaynaklanıyor. Bu oran geçen yılın ocak ayında yüzde 51'di.

Değişimdeki büyüklüğün farkında mısınız?

Enerji ürünlerine Ocak ayında, 2011 Ocak ayında ödediğimizden 932 milyon dolar daha fazla ödeme yaptık. Başka ifadeyle toplam ithalatımız yüzde 2.8 yükselmesine rağmen, enerji ithalatımız yaklaşık yüzde 25 yükseldi.

Son zamanların en sert kışını yaşıyor olsak da, ithalat artışının asıl ve en önemli nedeni petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş. Bugünlerde petrol 2011 ortalamasının yüzde 20 üzerinde fiyattan işlem görüyor.

Ya da şöyle söyleyeyim: petrol fiyatları artmamış olsaydı enerji ithalatımız 4 milyar doların altında, toplam ithalatımız 16.6 milyar, açığımız 6.5 milyarın altında kalacaktı. Bunları bir teselli ya da bahane olması amacıyla değil, sadece mevcut etkinin büyüklüğünü göstermek amacıyla yazıyorum.

Her yerde kar olsa da, ithalatımız soğuk havadan ziyade, petrol fiyat artışı nedeniyle yükseldi. Gelecek aylarda da bunun devamını göreceğiz. Ne yazık ki bu durum dış ticaret açığı ve cari açığımız üzerinde etkili olacak, büyüme hızımızı aşağı çekecek.

Başa döneyim...

Ankara gece karlıyken daha da güzel ama yine de 'Her yerde kar var'ı söylemek yerine onu meşhur eden Dario Moreno'nun sokağında yürümeyi, Asansör'ün balkonundan İzmir'i izlemeyi tercih ederdim.