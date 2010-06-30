Ekonomi Hızlı Büyüdü, Rekor Kırılamadı

Sektörler

Az önce TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 büyüdü.Böylece Türkiye 2001 krizinden bu yana çeyreklik bazda en yüksek ikinci büyüme oranını yakalamış oldu. Daha önceki en yüksek büyüme oranları 2004’ün ikinci çeyreğinde yüzde 11.9 ve 2002’nin son çeyreğinde yüzde 11.1 ile görülmüştü. En fazla küçülme rekoru ise yüzde 14.5 ile 2009’un ilk çeyreğine ait.Bugün açıklanan yüksek büyüme oranın bir nedeni ekonomideki canlanmanın yılın ilk çeyreğinde devam etmiş olması iken başka bir nedeni ise geçen yılın ilk çeyreğinde gösterilen kötü performansa göre karşılaştırma yapıyor olmamız. Şöyle anlatırsam daha açık olabilir sanırım: Gayrısafi yurt içi hasıla 2009 başında yüzde 14.5 değil de yüzde 8 daralmış olsaydı, bugün açıklanan büyüme oranı yüzde 11.7 değil, yüzde 3.7 olacaktı. Fakat yine de şunu rahatlıkla söylememiz mümkün: baz etkisini arındırsak bile elimizde iyi bir veri var.Birçok ekonomik verimiz oldukça hızlı açıklanmasına rağmen, büyüme oranlarımız çoğu ülkeden daha geç açıklanıyor. Neyse ki bu sayede elimizde karşılaştırma yapacak örnekler oluyor. Aşağıdaki tablo bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranlarını gösteriyor. Tablodaki en iyi performans Türkiye’ye ait. Onu yüzde 8.95 ile Brezilya, yüzde 4.5 ile Japonya ve yüzde 2.4 ile ABD izliyor. Almanya ve Fransa ekonomileri sırayla yüzde 1.6 ve yüzde 1.2 büyürken; İngiltere ve İspanya ekonomileri bu çeyrekte küçüldü.Gayrısafi yurtiçi hasıla 18 alt sektörün bileşiminden oluşuyor. Bu sektörlerin onaltısı geçen yıla göre büyüme gösterirken, ikisi (otel-lokanta ve tarım-hayvancılık) küçüldü.En fazla büyüyen dört sektörden üçü, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sektörleri olan Ticaret, İmalat Sanayi ve Ulaştırma. İlk çeyrek büyüme hızını yukarı çeken şey de bu üç sektördeki hızlı büyüme.Dün, 2009’un başındaki hızlı küçülmenin temelinde de bu üç sektörün olduğunu nedenleriyle yazmıştım. Aynı sektörler bugün büyümenin lokomotifi görünümünde.