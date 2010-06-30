T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

30 Haziran 2010

Ekonomi Hızlı Büyüdü, Rekor Kırılamadı

Az önce TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 büyüdü.


Az önce TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 büyüdü.
Böylece Türkiye 2001 krizinden bu yana çeyreklik bazda en yüksek ikinci büyüme oranını yakalamış oldu. Daha önceki en yüksek büyüme oranları 2004’ün ikinci çeyreğinde yüzde 11.9 ve 2002’nin son çeyreğinde yüzde 11.1 ile görülmüştü. En fazla küçülme rekoru ise yüzde 14.5 ile 2009’un ilk çeyreğine ait.

Türkiye’nin Çeyreklik Bazda Büyüme Oranları (Önceki Yıla Göre)


Bugün açıklanan yüksek büyüme oranın bir nedeni ekonomideki canlanmanın yılın ilk çeyreğinde devam etmiş olması iken başka bir nedeni ise geçen yılın ilk çeyreğinde gösterilen kötü performansa göre karşılaştırma yapıyor olmamız. Şöyle anlatırsam daha açık olabilir sanırım: Gayrısafi yurt içi hasıla 2009 başında yüzde 14.5 değil de yüzde 8 daralmış olsaydı, bugün açıklanan büyüme oranı yüzde 11.7 değil, yüzde 3.7 olacaktı. Fakat yine de şunu rahatlıkla söylememiz mümkün: baz etkisini arındırsak bile elimizde iyi bir veri var.
Birçok ekonomik verimiz oldukça hızlı açıklanmasına rağmen, büyüme oranlarımız çoğu ülkeden daha geç açıklanıyor. Neyse ki bu sayede elimizde karşılaştırma yapacak örnekler oluyor. Aşağıdaki tablo bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranlarını gösteriyor. Tablodaki en iyi performans Türkiye’ye ait. Onu yüzde 8.95 ile Brezilya, yüzde 4.5 ile Japonya ve yüzde 2.4 ile ABD izliyor. Almanya ve Fransa ekonomileri sırayla yüzde 1.6 ve yüzde 1.2 büyürken; İngiltere ve İspanya ekonomileri bu çeyrekte küçüldü.

2010 İlk Çeyrek Büyüme Oranları

Sektörler
Gayrısafi yurtiçi hasıla 18 alt sektörün bileşiminden oluşuyor. Bu sektörlerin onaltısı geçen yıla göre büyüme gösterirken, ikisi (otel-lokanta ve tarım-hayvancılık) küçüldü.
En fazla büyüyen dört sektörden üçü, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sektörleri olan  Ticaret, İmalat Sanayi ve Ulaştırma. İlk çeyrek büyüme hızını yukarı çeken şey de bu üç sektördeki hızlı büyüme.

Sektörler

 
Dün, 2009’un başındaki hızlı küçülmenin temelinde de bu üç sektörün olduğunu nedenleriyle yazmıştım. Aynı sektörler bugün büyümenin lokomotifi görünümünde.
 

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24