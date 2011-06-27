Ekonomi dünyasında haftanın gündemi

Bu hafta Yunanistan için kritik geçecek meclis görüşmeleri yapılacak. Görüşmeler bugün başlıyor. Konu malumunuz, yeni kemer sıkma önlemleri. Eğer hükümet, bunları meclisten geçiremezse, yeni bir finansal kıyametin eşiğindeyiz demektir. Ama geçirirse, her şeyin yoluna girdiğini söylemeyeceğiz.





Bu arada, Çin’den Euro Bölgesi’ne yönelik bir hamle geldi. T24 okurları bu olasılığın uzak olmadığını hatırlayacaklardır. Çin Başbakanı Wen Jiabao 3 günlük ziyaret için bulunduğu İngiltere’de, BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’den yaptıkları ithalatı artıracaklarını ve zor durumdaki Euro Bölgesi’ne yardım edebileceklerini söyledi.





Yarın sabah 10’da TCMB, döviz rezervlerini açıklayacak. 17 Haziran tarihli son verilere göre brüt rezervler 92 milyar 295 milyon dolar, altın rezervi ise 5 milyar 357 milyon dolar değerinde. Dışardaki önemli gelişme ise yine Yunanistan’dan. Yunanistan’da işçiler iki günlük genel greve başlayacak. Aynı gün sabah İngiltere’nin 1. Çeyrek büyüme oranı, akşam ABD’de tüketici güven endeksi açıklanacak.





Çarşamba sessiz geçecek bir gün ama, Türkiye bir gün sonra açıklanacak olan büyüme oranına kilitlenmiş olacak. Perşembe sabah 10’da TÜİK 1. Çeyrek GSYİH’sini açıklayacak. Birinci çeyrek, büyüme oranı ile sanayi üretimi ilişkisinin en yüksek olduğu çeyrek. Bildiğiniz gibi ilk çeyrekte sanayi üretimi 2010’un ilk çeyreğine ortalama yüzde daha yüksek seyretmişti. Yani bizi yüksek bir büyüme oranı bekliyor.





Perşembe sabah 10’da TÜİK, Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Büyüme varken, dış ticaret ikinci planda kalacak olsa da, ihracat artış oranı ve dış ticaret açığındaki gelişme önemli bir veri. O gün dışarıda ise Almanya’nın Haziran ayı işsizlik oranı piyasalar açısından önemli bir açıklama olacak.





Cuma sabah 10’da TİM, Haziran ayı geçici ihracat verilerini açıklayacak. Sabah Euro Bölgesi işsizlik oranı, akşam ABD’de ISM imalat endeksi açıklanacak.





Tabii olarak, bu hafta piyasaların yönünü yine Yunanistan’daki gelişmeler belirleyecek. Bu açıdan Yunan meclisinde yapılacak tasarruf önlemleri görüşmeleri haftanın en kritik gündem maddesi olacak.

