Dünyanın En Hızlısı

Bu sabah TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılı birinci çeyrek büyüme oranı yüzde 11 oldu. Bu oran Türkiye’yi birinci çeyrek itibarıyla Singapur’dan sonra en hızlı büyüyen ekonomi yapıyor. Singapur ekonomisi, çok büyük oranda ülke üzerinden yapılan ticarete bağlı olduğu ve ülkenin performansı uyguladığı ekonomi politikalarından çok küresel ticarete bağlı olduğu için, Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu demek yanlış olmaz.

Böylece Türkiye’nin son 10 yılda büyüme ortalaması yüzde 4.2, küresel krizdeki resesyon sonrası büyüme ortalaması yüzde 8.9’a yükseldi. Ekonomi çeyreklik bazda son on yıldaki en yüksek üçüncü büyüme hızına ulaştı.

Daha önce de yazdım. Türkiye ekonomisi için büyüme hızının temel belirleyicisi sanayi üretim endeksi. Ancak, sanayi üretim endeksi büyüme üzerinde her çeyrekte aynı etki gücüne sahip değil. Örneğin üçüncü ve dördüncü çeyreklerde tarım, turizm ve inşaat sektörlerinin performansı, büyüme üzerindeki etkilerini artırıyor. Sanayi üretiminin büyüme üzerindeki etkisinin en fazla olduğu dönem ise birinci çeyrek.





2011’in ilk çeyreğinde sanayi üretim endeksi 2010’un ilk çeyreğine göre yüzde 14 daha yüksek. 2010’un ilk üç ayında sanayi üretim endeksinin ortalama değeri 104.9 iken, 2011’in ilk üç ayında ortalama 119.8’e yükseldi. Bu birinci çeyrek büyüme hızını yüzde 11’e çeken en önemli faktör.



GSYİH içindeki en büyük üç sektör imalat sanayi, ulaştırma ve ticaret. Bu üç sektörün son çeyrekteki büyüme hızları yüzde 12.3, yüzde 12.2 ve yüzde 17.2. Tüm sektörler içinde en yüksek büyüme ticaret sektöründe, en düşük büyüme ise (-%2) ile diğer sosyal faaliyetlerde görüldü. Diğer sosyal faaliyetler ve inşaat sektörleri dışındaki tüm sektörler şimdiye kadarki en büyük hacimlerine ulaşmıştır.



Sektörlerin krizin dip noktası olan 2009’un birinci çeyreğine kıyasla performansları incelendiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. GSYİH 2009’un birinci çeyreğine göre yüzde 24.2 yükselirken, krizden en hızlı çıkan sektör yüzde 41.2 büyüme ile ticaret oldu. Onu yüzde 36.3 ile imalat sanayi, yüzde 25.7 ile ulaştırma sektörleri izledi.





Büyüme yıl sonunda da büyük olasılıkla Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 4.5’i aşacak ve yüzde 7 civarında gerçekleşecek. Büyüme oranı birinci ve ikinci çeyrekte yüksek gelecek, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ise ortalamaya yaklaşacaktır.

