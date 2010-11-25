



Şubat 2009: Yunanistan Ekonomik Tedbir Programı



• 2012 sonunda bütçe açığının % 3’e düşürülecek

• Sosyal güvenlik kurumunun finansman ihtiyacının % 10 oranında azaltılacak

• Savunma sanayi harcamalarında kısıntıya gidilecek

• Bakanlıkların bütçelerinde % 10 kesinti yapılacak

• 2010 yılında kamuya personel alınmayacak

• Maaş zammı yapılmayacak

• Emeklilik yaşı 67’ye yükselecek

• KDV iadesi sistemine geçilecek

• KDV oranı yükseltilecek

• Petrol ürünlerinde yüzde 15’e varan ÖTV artışı yapılacak

• 2010 yılında 2.5 milyar euro tutarında özelleştirme yapılacak

• Düşük gelirlilere ve işsizlere ‘Sosyal Dayanışma Primi’ adı altında toplam 1 milyar euro yardım yapılacak.



Kasım 2010: İrlanda Ekonomik Tedbir Programı



• 2014’te bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 4’e düşecek. (2010:%32, 2011:%9.1)

• 4 yıl içinde bütçede 15 milyar euro iyileştirme yapılacak. Bunun 10 milyarı harcama kesintisi, 5 milyar gelir artışı ile gerçekleşecek

• Kamu harcamaları yüzde 20 kısılacak

• Kamu istihdamı 24.750 kişi azaltılacak

• Saatlik asgari ücret 1 euro indirilerek 7.65 euroya çekilecek

• KDV oranı kademeli olarak 2014’te yüzde 23’e çıkarılacak

• Kurumlar vergisi oranı yüzde 12.5’te sabit kalacak

• Gelir vergisi sisteminde değişikliğe gidilerek tahsilat 1.9 milyar euro artırılacak



Şubat 2009’da Belirsizlikler



En kötünün geride kaldığına inanılıyor, dünya ekonomisi toparlanmaya henüz başlıyordu. En ciddi tehlike Yunan ekonomisi idi. Diğer ülkelerdeki riskler bugünkü kadar yüksek değildi.



Kasım 2010’da Belirsizlikler



Dünya ekonomisi büyük oranda toparlandı. Geride kalan tek bölge AB oldu. Bugün İrlanda düzlüğe çıksa dahi, Portekiz’in onu izleyeceğine inanılıyor. Yunanistan’da durum eskisinden iyi değil. Euro Bölgesi sallantıda ve AB bir birlik değil gibi görünüyor.



Şubat 2009: Piyasalar Yunan paketini beğenmedi ve satışa geçti.

Kasım 2010: Piyasalar ne yapacak?



