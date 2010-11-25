T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

25 Kasım 2010

Déjà Vu?

Şubat 2009 Yunanistan Ekonomik Tedbir Programı ve Kasım 2010 İrlanda Ekonomik Tedbir Programı...



Şubat 2009: Yunanistan Ekonomik Tedbir Programı

• 2012 sonunda bütçe açığının % 3’e düşürülecek
• Sosyal güvenlik kurumunun finansman ihtiyacının  % 10 oranında azaltılacak
• Savunma sanayi harcamalarında kısıntıya gidilecek
• Bakanlıkların bütçelerinde % 10 kesinti yapılacak
• 2010 yılında kamuya personel alınmayacak
• Maaş zammı yapılmayacak
• Emeklilik yaşı 67’ye yükselecek
• KDV iadesi sistemine geçilecek
• KDV oranı yükseltilecek
• Petrol ürünlerinde yüzde 15’e varan ÖTV artışı yapılacak
• 2010 yılında 2.5 milyar euro tutarında özelleştirme yapılacak
• Düşük gelirlilere ve işsizlere ‘Sosyal Dayanışma Primi’ adı altında toplam 1 milyar euro yardım yapılacak.

Kasım 2010: İrlanda Ekonomik Tedbir Programı

• 2014’te bütçe açığının GSYİH’ye oranı yüzde 4’e düşecek. (2010:%32, 2011:%9.1)
• 4 yıl içinde bütçede 15 milyar euro iyileştirme yapılacak. Bunun 10 milyarı harcama kesintisi, 5 milyar gelir artışı ile gerçekleşecek
• Kamu harcamaları yüzde 20 kısılacak
• Kamu istihdamı 24.750 kişi azaltılacak
• Saatlik asgari ücret 1 euro indirilerek 7.65 euroya çekilecek
• KDV oranı kademeli olarak 2014’te yüzde 23’e çıkarılacak
• Kurumlar vergisi oranı yüzde 12.5’te sabit kalacak
• Gelir vergisi sisteminde değişikliğe gidilerek tahsilat 1.9 milyar euro artırılacak

Şubat 2009’da Belirsizlikler

En kötünün geride kaldığına inanılıyor, dünya ekonomisi toparlanmaya henüz başlıyordu. En ciddi tehlike Yunan ekonomisi idi. Diğer ülkelerdeki riskler bugünkü kadar yüksek değildi.

Kasım 2010’da Belirsizlikler

Dünya ekonomisi büyük oranda toparlandı. Geride kalan tek bölge AB oldu. Bugün İrlanda düzlüğe çıksa dahi, Portekiz’in onu izleyeceğine inanılıyor. Yunanistan’da durum eskisinden iyi değil. Euro Bölgesi sallantıda ve AB bir birlik değil gibi görünüyor.

Şubat 2009: Piyasalar Yunan paketini beğenmedi ve satışa geçti.
Kasım 2010: Piyasalar ne yapacak?

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24