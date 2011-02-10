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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

10 Şubat 2011

Çin Yine Dünya İhracat Şampiyonu

Dün Almanya’nın Aralık ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından Çin, ikinci kez...


Dün Almanya’nın Aralık ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından  Çin, ikinci kez dünya ihracat lideri unvanını kazandı. 2008  yılına kadar Almanya uzun yıllar boyunca dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi idi. Ancak 2009 ve 2010 yıllarında ikinci sıraya gerileyen Almanya’nın yerini Çin aldı.

2010’da Almanya ihracatı önceki yıla göre yüzde 13.5 artışla 1 trilyon 272 milyar dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 15.5 artış ile 1 trilyon 69 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Almanya Dış Ticareti (milyon dolar) 

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2010’da Çin’in ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 31.3  artışla 1 trilyon 578 milyar dolara ulaştı. İthalat daha yüksek bir hızla artarak 1 trilyon 395 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Çin Dış Ticareti (milyon dolar)

Pekiyi bütün bunların anlamı ne?  

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Birincisi Çin bu sene de birincilik koltuğuna oturmasının yanı sıra, Almanya ile arasındaki farkı 80 milyar dolardan 308 milyar dolara çıkardı.
İkincisi, her iki ülkenin de ithalatı ihracatından fazla arttı ama Çin’in ithalatındaki artış ciddi boyutlarda. 
Üçüncüsü Çin’in mevcut ithalatı bir rekor. Çin ekonomisi büyüdükçe bu rekorlara yenilerinin eklenmesi ise kaçınılmaz.  Bu yıl Çin’in Türkiye’den ithalatının da şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıktığını hatırlatmak isterim. 
Çin’in ithalatındaki artış iç piyasadaki büyümeden kaynaklanıyor ve Merkez Bankası bu canlanmanın enflasyona yol açmasını engellemek için son birkaç haftada üç kez faiz artırdı.
Ancak bütün bunların Çin yuanının hala değerinin altında işlem görmesine rağmen  gerçekleştiğini, yuanın değerlenmesine izin verilse, ithalatın çok daha hızlı yükseleceğini söylemek hiç de zor değil. 

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