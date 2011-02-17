Çin İkinci Ekonomi Oldu, Ya Diğerleri?

Haberi iki gün önce duydunuz. Artık dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin.Çin, 2009’da dünya ihracat liderliğini Almanya’dan devraldıktan sonra 2010’da da Japonya’dan ikinci büyük ekonomi unvanını kaptı.2010’da yüzde 2.9 büyüme ile ABD’nin GSYİH’si 14 trilyon 870 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük ABD’yi açık ara ile en büyük ekonomi yapıyor. İkinci sırada 2010’u yüzde 10.3 büyüme ile tamamlayan ve 5 trilyon 880 milyar dolar GSYİH yaratan Çin geliyor. Üçüncü ise 2009’daki yüzde 6.3 daralmadan sonra 2010’da yüzde 3.9 büyüyüp 5 trilyon 470 milyar dolar GSYİH yaratan Japonya.Son iki yılda gösterdikleri performansa göre ülkeleri söyle sınıflamak mümkün:- Her iki yılda büyüyenler (Uzak Doğu ülkeleri )- 2009'da küçülüp 2010 da daha hızlı büyüyerek 2008 düzeyini aşanlar ( Türkiye, Brezilya gibi yükselen ekonomiler)-2009'da küçülüp 2010 da büyüyen ama hala 2008'in gerisinde olanlar (Birçoğu Avrupa'da olan gelişmiş ülkeler)-2009'daki gibi 2010'da da küçülenler (Krizdeki Avrupa ülkeleri)Yukarıdaki tabloda gördükleriniz (Türkiye dışında) 2010 büyüme oranı açıklanan bazı ülkeler. Çin ve Endonezya hem 2009 hem de 2010 da büyüdü. Diğerleri ise 2009’da küçüldükten sonra büyümeye devam eden ülkeler. Japonya da bunlardan biri. Zaten bu nedenle yerini Çin’e bıraktı.ABD geçen yıl yüzde 2.9 büyüyerek 2009’daki daralmadan daha fazlasını geri aldı. Ancak 2010’da ABD’den daha hızlı büyümesine rağmen Almanya ve Japonya ekonomileri hala 2008’in gerisindeler. Fransa ekonomisi ise 2010’u sadece yüzde 1.5 büyüme ile tamamladı ve o da 2008’in gerisinde.Dünya ekonomisi bir bütün olarak değerlendirildiğinde 2009’da binde 6 küçüldükten sonra 2010’da yüzde 5 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor. Gelişmiş ülkeler 2009’da yüzde 3.4 daralmış, yükselen ekonomiler ise yüzde 2.6 büyümüştü. 2010’da ise sırayla yüzde 3 ve yüzde 7.1 büyüdükleri düşünülüyor.Türkiye ekonomisi 2009’da yüzde 4.7 küçüldükten sonra 2010’da muhtemelen yüzde 8.1 büyüyecek. Bunu Mart ayının son günü öğreneceğiz. Oran böyle çıkarsa Türkiye de 2008 hasılasının üzerine çıkan ülkelerden biri olacak.