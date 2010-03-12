Çin, avantaja dönüşüyor

Bu neden önemli?

Çin ekonomisinden öyle sık veri ve haber geliyor ki; ayda bir iki kez bu konuda yazmamak artık mümkün değil.Bu yazıya konu olan yeni bir gösterge var: Şubat ayı dış ticaret verileri.Çin’in 2008 yılı ihracatı 1 trilyon 429 milyar dolar, ithalatı 1 trilyon 131 milyar dolar idi. Geçen yıl kriz nedeniyle Çin’in ihracatı yüzde 16 gerileyerek 1 trilyon 201 milyar dolara, ithalatı yüzde 11 gerileyerek 1 trilyon 1 milyar dolara düştü. Buna rağmen Çin, 2009’da Almanya’yı geçerek ilk kez dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi oldu.Buna rağmen 2010 yılı Çin dış ticaret için pek de parlak başladı diyemeyiz. Şubat ayında ihracat 94.5 milyar dolar, ithalat 86.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat 2009 hariç tutulduğunda, bu yılın Şubat ayı dış ticaret fazlası, detaylı verilen açıklanmaya başladığı 2006 yılından bu yana en düşük düzeyine indi.Son iki yılda Çin dış ticaretindeki gelişimi yukarıdaki grafikte görüyorsunuz. Mavi renk ile gösterilen ihracat ve kırmızı renk ile gösterilen ithalat arasındaki makas giderek daralıyor.Bu önemli bir gelişme. Çünkü, Çin’in ithalatı uzun dönemde hızla artıyor ve artmaya devam edecek. Çin bir taraftan dünya ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiriyor olabilir ama dünya ithalatının da yüzde 9’unu gerçekleştiriyor. Ülke geliştikçe yabancı mallara olan talep de yükseliyor. Geçen hafta Çin Ticaret Bakanı Chen Deming, bu yıl ilk kez ithalatın ihracatı geçebileceğini söyledi. Bu olur mu olmaz mı bilinmez ama ortadaki gerçek, Çin’in ithalatın arttığı. Bu, Çin’e mal satanlar için bir fırsattır. Özellikle, Türkiye gibi, ihracatının içinde Çin’in payının düşük olduğu ülkeler için bir avantajdır ve değerlendirilmesi gerekir.Geçen hafta ihracatı Geliştirme Merkezi’nin (İGEME) web sitesini yenilediğini ve ülke masaları adı altında yürürlüğe giren yeni bilgi sisteminin ihracatçılarımıza, dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacakları bilgileri sunduğunu yazmıştım. www.igeme.gov.tr adresinden yayın yapan siteye hiçbir ücret ödemeden kayıt yapılabiliyor. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İGEME uzmanlarından oluşan ülke masalarından, sistemde bulunamayan detaylar hakkında, e-posta ve telefon yoluyla cevap alınabiliyor.