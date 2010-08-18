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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

18 Ağustos 2010

Bunu Alır mısınız?

On yıl önce 250, beş yıl önce 500 dolar olan bir onz altın şimdi 1220 dolar. Akıllardaki soru ise şu: “Bu fiyattan altın alınır mı?”

Fiyatı son on yıl içinde sürekli yükselen bir mal var.
Bu mal bütün dünyada değer gören bir varlık, her yerde işlem görüyor.
Bazıları fiyatının önümüzdeki bir iki yılda iki katına ulaşacağını söylüyor ve bunun için mantıklı sebepler gösteriyor.
Fakat bu malın hiçbir kullanım faydası yok. Ne sanayide, ne teknoloji de ne de başka bir şeyde.
Neden bahsettiğimi anladınız sanırım. 
Birkaç ipucu daha…
Şu anda fiyatı 1220  dolar düzeyinde.
Bir de fiyat grafiği…Son on yıl


ALTIN
On yıl önce 250, beş yıl önce 500 dolar  olan bir onz altın şimdi 1220 dolar. Akıllardaki  soru ise şu: “Bu fiyattan altın alınır mı?”
Bu soruya cevap vermek için iki konuda ne düşündüğünüze karar vermeniz gerekir. Birincisi “Dünya ekonomisinde ne bekliyorum?”. İkincisi ise “Dolar/TL kurunda ne bekliyorum?
Dünya ekonomisinde kötüleşme ve Dolar/TL kurunda yükseliş bekliyorsanız altın alabilirsiniz. Ama şüpheleriniz varsa uzak durmakta fayda var.
Bir gün altın fiyatı sert ve kalıcı bir şekilde düşmeye başlayacak. Bilinmeyen şey, bunun ne zaman olacağı. O gün elinizde altın olmamasını umarım. Fakat düşmeden önce fiyatlar bir miktar daha yükselebilir.
Dünya ekonomisindeki toparlanma işaretlerinin zayıfladığı ve ikinci dip (olmasa da yeni bir daralma  dönemi) söylentilerinin dile getirildiği günlerdeyiz. Piyasalar henüz buna tam olarak tepki vermediyse de bu suskunluk uzun sürmeyecektir. Piyasalardaki bozulma ile altın fiyatı yeniden yükselişe geçebilir.  Ancak dünya ekonomisinde gerçek iyileşmenin başlaması ve merkez bankalarının faiz artırımına başlaması, altın fiyatlarını aşağı çekecek ortamı yaratacaktır. 

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