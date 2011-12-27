Bugün Brezilya, Yarın Hindistan ve Rusya



Dün bir haber duydunuz. Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi, 2011’de Brezilya ekonomisinin İngiltere ekonomisinden daha büyük hale geldiği ve artık dünyanın 6. büyük ekonomisi olduğunu açıkladı.

Öyle olup olmadığını birkaç ay sonra resmi olarak öğreneceğiz. Ama az çok dünya ekonomisini izleyen ve bir de aşağıdaki tabloya bakan ortalama bir insan, bunun olacağını tahmin edebilirdi.





IMF kaynaklı bu tablo 2010 itibarıyla, ilk 11 ekonominin büyüklüğünü gösteriyor. 6. sıradaki İngiltere’nin gayrı safi yurtiçi hasılası geçen yıl 2.25 trilyon dolar iken, hemen altındaki Brezilya’nın geliri 2.09 trilyon dolardı.

İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 1.1 büyümesi bekleniyor. Öyle olursa 2003-2011 büyüme ortalaması yüzde 1.2 olacak. Brezilya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor. Böylece 2003-2011 büyüme ortalaması yüzde 4 olacak. Yani son dokuz yılda Brezilya İngiltere’ye göre 3.5 kat daha hızlı büyümüş ve sonunda bu yıl İngiltere’nin önüne geçiyor.

Brezilya bu hızını korur, hemen önündeki Fransa’da son dokuz yıldaki 1.1 ortalama büyüme hızında devam ederse 2014 sonunda Brezilya Fransa’yı da geride bırakıp 5.’liğe yükselecek.

2010’da 17. büyük ekonomi olan Türkiye’nin hemen önünde Hollanda var. Her iki ülke de son yıllardaki ortalama büyüme hızlarını korurlarsa muhtemelen 2012’de Türkiye de bir sıra öne geçecek.

Belki bu yıl ama kesinlikle en geç gelecek yıl Rusya’nın Kanada’yı, üç ya da dört yıl içinde Hindistan’ın ise İtalya’yı geçtiği haberlerini okuyacağız. Bütün bunlar, dünya ekonomisini artık yükselen ekonomilerin yukarı çektiğini bir kez daha yükseliyor. Önümüzdeki birkaç yılda da öyle olacağını göreceğiz.



