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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

09 Eylül 2009

Bir bakışta sanayi üretimi

TÜİK, dün sabah 10’da Temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sonuç 110.3.

TÜİK, dün sabah 10’da Temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sonuç  110.3.
Bugün sanayi üretimi ile fazla yoruma girmeden, bazı kısa bilgiler vermek istiyorum izninizle.


Krizden önceki en yüksek sanayi üretim endeks değerini 123.8 ile Mayıs 2008’de görmüşüz.
ABD ve Avrupa ülkelerinin sana üretimindeki gerileme Mayıs 2008’de başlamış, oysa Türkiye’de asıl gerilemenin Ağustos’ta başladığını biliyoruz. Temmuz 2008’de 121.4 iken Ağustos’ta 111.2’ye düşmüş.
Devam eden düşüşler ile endekste en düşük değer 84.6  ile Şubat 2009’da görülüyor.  Kriz öncesi dönem ile krizdeki en düşük değer arasında yaklaşık %30’luk fark var. Yani sanayi üretimi kriz döneminde %30 geriliyor. Fakat bunda mevsimsel etki payı var. Bu nedenle mevcut veri  ile önceki yılın ayını dönemini karşılaştırmak gerekiyor.
Temmuz’da 121.4 iken, Şubat 2009’da 84.6’ya düşen endekste, yıllık bazda gerileme %23.85’e ulaşmış.
Bu krizdeki en düşük nokta olan 84.6 aynı zamanda 2001 krizinden bu yana krizin en düşük düzeyi.
Gelişmiş ülkeler arasında, sanayi üretiminin en fazla düştüğü ülke Japonya. Bu ülkedeki gerileme, Şubat 2009’da, yıllık bazda %36’ya ulaşıp, daha sonra toparlanmaya başlıyor.
Aynı dönemde Euro Bölgesinde gerileme %20’ye,  ABD’de %14’e ulaşıyor.
Türkiye ve Japonya’da endeks Şubat ayında, Euro Bölgesinde Nisan’da, ABD’de Haziran’da dip yapıyor.
Türkiye ve Japonya’da sanayi üretimi beş aydır, kesintisiz ve hızlı bir şekilde yükseliyor.
Türkiye’de dün itibarıyla sanayi üretimi 110.3’e yükseldi ve Kasım 2008 düzeyine ulaştı. Böylece kriz döneminde yaşanan gerilemenin %71’i geri alındı.
Ana metal, makine, büro makineleri ve motorlu kara taşıtları dışındaki sektörlerde, kriz öncesi döneme yaklaşıldı. Hatta aşağıdaki tabloda göreceğiniz bazı sektörlerde sanayi üretimi kriz öncesinin de üzerine çıktı.

2008-2009 Temmuz Değişim %

Sanayi

-9,11

Gıda

-2,94

Tekstil

-6,53

Giyim

-6,47

Kimyasal

4,28

Ana metal

-16,58

Makine

-23,34

Büro makineleri

-16,15

Radyo TV

36,35

Tıbbi hassas ve optik alet

28,58

Motorlu kara taşıtı

-27,25

Mobilya

3,52

Şu an itibarıyla sanayi üretimi geçen yılın yaklaşık %9 gerisinde. Gelecek ay bunun daha da azalacağını (daha iyi veri) görme olasılığımız oldukça yüksek.
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