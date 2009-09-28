Ay Dönümünde Ekonomik Gündem

Bu hafta Türkiye’de kısır, dışarıda ise karmaşık bir gündem var. Bugün sizlerle, bunların piyasaları nasıl etkileyebileceğini paylaşmak istiyorum.

Siz bu yazıyı okumaya başladığınızda muhtemelen Almanya’da tüketici güven endeksi açıklanmış olacak. Son altı ayda tüm dünyada büyük iyileşme gösteren tüketici güveni, artık bir yol ayrımına yaklaşıyor. Zira, ekonomik görünümlerde aynı oranda düzelme olmasa dahi, bazı ülkelerde kriz öncesinin de üzerine çıkan tüketici güven endeksleri var. Pazartesi sabahı Almanya’nın Ekim ayı tüketici güveni verisi bu açıdan önemli bir gösterge olabilir.

Salı günü, benzer bir bir tüm euro kullanan ülkelerden oluşan euro bölgesi için açıklanacak. Eylül ayı tüketici güveni ve beklenti endeksleri, euro kullanan Avrupa ülkelerinde hane halkının ve işletmelerin ekonomiyi nasıl algıladıklarını gösterecek. Ancak bu gecikmeli bir veri olduğu için, piyasasayı pek de fazla etkilemesi mümkün olmayabilir. Zira, birçok ülke, kendi tüketici güven ve beklenti endekslerini içinde bulunulan ya da sonraki ay için açıklıyorlar. Salı sabahı gelecek bu veriler ise geçtiğimiz aya ilişkin bilgi veriyor.

Ancak, aynı gün öğleden sonra ABD’den gelecek tüketici güven endeksi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü ABD tüketici güveni verisi hem iç piyasayı hem de dünya endekslerini etkileme gücüne sahip. Ayrıca, bu Avrupa’da olduğu gibi bir grup ülkenin daha önce ilan edilen verilerine dayanan bir endeks değil. Geçen ay 54,1 olan endeksin bu hafta 57 dolayında sonuçlanması bekleniyor.57’nin üzerinde gelecek bir açıklama piyasada moralleri yukarı taşıyabilir.

Piyasalar, çarşamba sabahına Almanya’dan gelecek perakende satışlar verisi ile başlayacak. Ağustos ayındaki perakende satışların nekadar değiştiğini gösterecek olan bu verinin Temmuz ayına göre binde 1 oranında gerilemesi bekleniyor.

Aynı gün, öğleden sonra ABD’den ikinci çeyrek milli hasılasına ait üçüncü tahminler açıklanacak. Daha önce yüzde -1 olarak tahmin edilen milli gelirin bu hafta yüzde -1,2’ye revize edilmesi bekleniyor. Aynı saatte ikinci çeyrekte ABD’de kişisel tüketim harcamalarının ne kadar değiştiğini de göreceğiz. Beklenti yüzde 0,9. Çarşamba günü, Türkiye’de ise Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak.

Perşembe sabahı euro bölgesindeki işsizlik oranı açıklanacak. Yüzde 9,6’ya yükselmesi beklenen işsizlik oranının piyasalar üzerinde etkisi zayıf olacaktır. Haftanın en önemli verilerinden biri Perşembe günü öğleden sonra ABD’den gelecek. Arz yönetimi enstitüsü (ISM) tarafından Eylül ayı imalat endeksi verisinin 54 olarak açıklanması bekleniyor. Bunun üzerinde gelecek bir veri piyaslarda iyileşme altında gelecek bir veri ise tersi etki yapacaktır. Aynı saatte konut satışları ve inşaat harcamaları da dikkatle izlenecektir.

Son olarak Cuma günü öğleden sonra ABD’den işsizlik oranı açıklaması gelecek. Önceki ay yüzde 9,7 olan işsizlik oranının yüzde 9,8’e ulaşması, uzun dönemde ise işsizlik oranındaki artışın devam etmesi bekleniyor.