And the Oscar goes to…

Biliyorsunuz, önceki gün Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Avatar bir çok dalda eli boş dönerken, en iyi film ödülünü The Hurt Locker, en iyi yönetmen ödülünü aynı filmle Kathryn Bigelow, en iyi erkek oyuncu ödülünü Jeff Bridges, en iyi kadın oyuncu ödülünü Sandra Bullock aldı.

Acaba, ekonomi alanında Oscar benzeri medyatik bir tür ödül verilseydi bunu kimler alırdı diye düşündüm ve bu yazıya başladım.



İşte ödül dalları ve benim adaylarım

En iyi ekonomi ödülü: En iyi ekonomi ödülü için göz önüne almamız gereken çok kriter var: Büyüme, işsizlik, dış borç, borsa endeksi… Bunların hepsinden iyi not alan bir ülke bulmak zor ama Avrupa ülkelerinin gösterdiği kötü performansı dikkate aldığımızda Polonya bir adım öne çıkıyor. İkinci sırada Norveç var.

En kötü ekonomi ödülü: Gerçek Oscar’da “en kötü” ödülü yok ama burada olmasında bir sakınca görmüyorum. Benim iki adayım var: İzlanda ve Yunanistan.

En iyi AB ekonomisi: Tek adayım var; o da Polonya. Avrupa Birliği ülkeleri içinde 2009’da yılını büyüyerek tamamlayan tek üye Polonya. Ekonomisi yılı büyüyerek kapattığı gibi, hiçbir çeyrekte de küçülmedi. Nadir bir performans!

En kötü AB Ekonomisi: Gerçek Oscar’da bu tür bir ödül yok ama bunu da ekleyelim. Aday çok. Başta Yunanistan geliyor. Onu, küçülme rekorları kıran Ukrayna, Letonya ve Litvanya izliyor. Benim oyum Yunanistan’a.

En iyi erkek oyuncu: Adaylar, yuanı dolara sabitleme politikasındaki oyalamalarındaki başarısı ile Çin Ticaret Bakanı Chen Deming, IMF ile anlaşmayıp da her an anlaşacakmış gibi davranan ve böylece piyasalara bir buçuk yıldır iyimserlik pompalayan Türk ekonomi yönetimi.

En iyi kadın oyuncu: ABD Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) Başkanı Sheila Bair. Bair, 2008’de 252, 2009’da 702 bankayı problemli statüsüne aldı. 2008’de 25, 2009’da 140 banka fona devredildi.

Yardımcı erkek oyuncu: Çin Ticaret Bakanı Chen Deming’e yuan oyunlarında eşlik eden, Devlet Döviz İdaresi Başkanı Yi Gang.

Yardımcı kadın oyuncu: Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde. Sürekli gündemde olmasa da, ülkesinde ve Avrupa’da en saygın bakanlardan biri. Krizde Fransa pek çok alanda az hasar gördü.

En iyi kostüm ödülü: Ayakkabıyı kostümden sayarsak, ödülün ilk sırada gelen adayı Nicolas Sarkozy. Boyunu uzatmak için giydiği topuklu ayakkabıların kendisini beş santimetre daha yüksek gösterdiğini düşünüyor.

Görsel efektler ödülü: Hiç şüphem yok ki, iki aday bu dalda ödülleri silip süpürürdü. Yunanistan ve Goldman Sachs. Sarkozy ve topuklarını bu kategoride de aday görmek isteriz.

En iyi makyaj ödülü: Yine Yunanistan ve Goldman Sachs.

En iyi senaryo ödülü: Benim bu dalda iki adayım var. Birincisi Türkiye-IMF anlaşma(ma)sı. Türkiye, IMF ile muhtemelen tarihinin en uzun müzakerelerini yürütüyor. Hala ortada bir şey olmamasına rağmen, konu her gündeme geldiğinde piyasalar olumlu tepki vermeye devam ediyor. İkincisi, Papandreu’nun Sarkozy ve Merkel’in bir adım arkasında yürürken, üçlü arasında geçen konuşma sahnesi. Sarkozy ve Merkel’in tavrı, sanki Papandreu AB üyesi bir ülkenin Başbakanı değil de, uzak bir ülkenin orta düzey bürokratı gibiydi.