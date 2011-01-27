T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

27 Ocak 2011

Altının İşi Henüz Bitmedi

Dün Milliyet gazetesinin internet baskısındaki flaş manşetlerden biri şöyle diyordu...

Dün Milliyet gazetesinin internet baskısındaki flaş manşetlerden biri şöyle diyordu “Altında Çok Sert Düşüş”. Bu manşete bakıp da, elindeki altını satmayı düşünenler olduysa biraz daha beklemelerini öneririm. Çünkü altın fiyatlarında sözü edilen sert düşüş henüz başlamadı, daha zaman var. Başladığında sadece bir gazetede değil her yerde bu haberi göreceğinize emin olabilirsiniz.
Bundan  yaklaşık iki ay önce 1420 dolar ile rekor kıran altın fiyatı, o zamandan beri geriliyor. Dün 1325 dolara kadar düşen onz fiyatı geç saatlerde 1345 dolara yükseldi.  Bugün itibarıyla çok büyük olasılıkla bir süredir gözlediğimiz düşüş sürecinin de sonuna gelmiş olduk. Yani yeniden yükseliş başlıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi iki farklı temele dayanıyor. Birincisi, küresel krizin devam edeceğine yönelik karamsarlık. Avrupa borç krizi ve Çin ile ABD arasındaki ticari gerilim bunun somut yansımaları diyebiliriz. İkincisi ise aşırı düşük faiz oranlarının zemin hazırlayabileceği bir küresel enflasyon tehdidi. Bunlardan ikisi de altın fiyatlarını yukarı itiyor. 
Siz herhangi bir olasılığın daha ciddi boyutlara ulaşmasını bekliyor musunuz bilmem ama ben beklemiyorum.
“Sen ister bekle ister bekleme, piyasa bunu fiyatlıyor” diyebilirsiniz. Ama ben söz konusu fiyatlamanın da piyasa tarafından pek de doğru yapıldığını düşünmüyorum. Düşündüğüm şey, elinde yüklü miktarda altın tutan fonların, bankaların fiyatları özellikle yukarı çektikleri yani spekülatif ve yapay bir talep yarattıkları.
Bunu yapıyorlar çünkü, fiyatları yukarı çekerek ve daha da yükseleceği havasını vererek piyasaya yeni alıcılar çekmek istiyorlar.  Böylece bir taraftan altın fiyatı yükselirken, bir taraftan da yavaş yavaş ellerindekileri satacaklar.
Nihayet bir gün gelecek ve altın fiyatları gerçekten düşmeye başlayacak. Fakat o gün geldiğinde ayda 100 dolarlık düşüşten değil günde 100 dolarlık düşüşten bahsediyor olacağız. 
Ama henüz değil. Önce son rekor olan 1420’lerin geçilmesini bekleyeceğiz.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24