Altın İçin Üç Soru

Aralık ayı başına kadar onz fiyatının 2000 dolara çıkıp çıkmayacağı konuşulan altın için bugünlerde yeni bir hedef konuşuluyor: 1000 dolar.



Altın fiyatı 3 Aralık’ta 1220 doların üzerine çıkmıştı. Bugün ise 1090 doların biraz altında. Yüzde 10’u aşan bir gerileme olunca, piyasada bu düşüşün ne kadar devam edeceği konuşulmaya başladı.



Sözü uzatmadan üç soruya cevap vermeye çalışacağım



Altın Fiyatındaki Gerilemenin Nedeni Ne?



Altın fiyatındaki gerilemenin birkaç nedeni var. Birincisi, doların yeniden güçlenmeye başlaması. Fiyatı dolarla belirlenmesine rağmen, altının üretim maliyetinde doların etkisi yok. Zira dünyadaki altının yüzde 90’a yakını ABD dışında yapılıyor. Dolayısıyla altın fiyatı ve doların değeri arasında ters yönlü bir ilişki var. İkincisi, FED’in 2008’de başladığı likidite yardımlarını Şubat ayında geri çekmeye başlayacak olması. Bu, piyasada dolara olan talebi ve doların değerini yukarı, altın fiyatını aşağı taşıyor. Üçüncüsü, ABD Merkez Bankası FED’in muhtemelen 2010 sonbaharında faiz artırımına başlayacak olması ve bu adımı Avrupa’dan önce yapacak olması. Faiz artışı dolara değer kazandıracağı için, altın fiyatını aşağı çekiyor. Dördüncüsü (ve en zayıf nedenlerden biri) ekonomide kalıcı iyileşme beklentilerinin artmaya başlaması. Bunun da etkisiyle, hem dolar kazanıyor, hem de borsalar yükselmeye devam ediyor.



Altın’da Yükseliş Sona Erdi mi?



Aralık ayındaki seyre bakarak yükselişin sona erdiği ya da düşüşün başladığını söylemek mümkün değil. Bunu söyleyebilmek için altının dolar bazlı fiyatı önünde iki büyük engel var. Birincisi 1040, ikincisi 1000. Eğer altın fiyatı 1000 doların altına inerse, o zaman yükseliş bitti diyebiliriz.



“1000’e düşmesini bekleyemem” diyorsanız, kendi fikrimi söyleyerek devam edeyim. Bence, altın fiyatındaki yükselişin sona erdiğini söylemek için henüz erken. Ama, dünya ekonomisinde kalıcı biri iyileşmenin başladığını söylemek ve henüz faiz artırımı başlamamasına rağmen bu ve yukarıda saydığım diğer faktörlerle doların değer kazanmaya ve altının düşmeye devam edeceğini söylemek için daha da erken. Yani, altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselmeye başlayabilir. Buna rağmen, henüz elinde altını olmayanlara altın almalarını önermek zor. Bu, yüksek riskli bir tercih olur. Eğer elinizde altın varsa, bu durumda bugün satış yapmak yerine biraz daha bekleyebilirsiniz.



2010’da Altın Fiyatı Nasıl Seyredecek?



Bir gün altın fiyatı sert ve kalıcı bir şekilde düşmeye başlayacak. Bilinmeyen şey, bunun ne zaman başlayacağı. Dün ABD’de açıklanan konut satışları beklentilerin altında kaldı. Oysa bu hiç şaşırtıcı değil. Ben, dünya ekonomisindeki toparlanma işaretlerinin abartıldığını ve gerçek iyileşmenin başlamamış olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle altın fiyatı yenide yükselişe geçebilir. 2010’un ilk aylarında altının yeniden 1200 dolar ve üzerine çıkması mümkün görünüyor. Yaz aylarından sonra ise gerçek iyileşmenin başlaması ve merkez bankalarının faiz artırımına başlaması, altın fiyatlarını aşağı çekecek ortamı yaratacaktır. Onz fiyatının 1000 doların altına inmesi durumunda, altın 700-900 dolar aralığına inecek ve bu sınırılar arasında dalgalanacaktır.

Her durumda altına yatırım yapmak ya da mevcut altınınızı satmak için şu iki soruya kendi cevabınızı vermelisiniz. “Dünya ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?” ve “Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?” Zira sadece dünya ekonomisi değil, Türkiye ekonomisi ve dolar/TL kuru da Türkiye’de altın fiyatını etkileyen faktörler.