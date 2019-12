Altın Daha da Yükselir mi?

Bugünlerde para ve sermaye piyasaları ne ekonominin, ne de finansal durumun iyi göstergesi. Ancak yine de, büyük çoğunluğumuz borsa, altın ve dövizdeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

İki haftadan beri borsalarda sert satışlar yaşanırken, altın fiyatının da hızla yükseldiğini ve dün sabah 1815 dolara ulaştığını gördük. Şimdi merak edilen önümüzdeki günlerde neler olabileceği. Samimi düşüncem dünya piyasalarının son haftalarda yaşadığı gerilime rağmen, bir kriz içinde olmadığımız yönünde. “Avrupa’da kriz yayılıyor”, “ABD’de siyasi istikrarsızlık başladı”, “ABD’nin notu düştü, ülke çöküşün eşiğinde” iddiaları yeni iddialar değil. Sadece bu defa hepsi peşpeşe geldi. Ve bir de üzerine ABD'nin kredi notu indirimi eklendi. Ancak dikkat ederseniz bu indirim sadece S&P tarafından yapıldı. Eğer ABD'nin not indirimini gerçekten haketmiş olsaydı (ya da AAA notunu baştan beri hak etmiyor olsaydı) şirketlerin not indiriminin de eş anlı ya da yakın aralıklı olması gerekirdi. Oysa durum öyle değil.

Hemen bu noktada perde arkasında dolaşan bir söylentiyi de sizlere aktarayım: “Bundan önce yaşanan büyük ölçekli krizlerin hemen hepsinden çıkış sürecinde ABD Dolarının hızlı değer kaybettiğini gördük. Son üç yıldır devam eden kriz sürecinde dünyanın herhangi bir bölgesinden ya da ABD'nin kendinden gelen kötü ekonomik veriler doların değer kazanmasına neden oluyor. Bu nedenle not indirimi Doların değer kaybetmesi için kullanılan araçlardan biri.” Öyle olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değil elbette, ama süreç bize doların akıbetini gösterecek.

Gelin biz şimdi piyasaya dönelim ve altın fiyatlarına bakalım…

En çok merak edilen soru, fiyatı son on yıldır sürekli artan ve 2011 içinde hızlı yükselişini sürdüren altının bu trendini sürdürüp sürdürmeyeceği. Türk halkı, fiyatı sürekli yükselen ve zaten bilinçaltlarında 'en güvenilir' yatırım/tasarruf aracı olan altına karşı bir yatkınlığa sahip. Son on yılda bu yatkınlık onları mahçup etmemiş olsa da, artık fiyatı kritik düzeylere yükselmiş bir varlıktan söz ediyoruz.

2000 yılında 250 dolarken ya da 2006 yılında 500 dolarken, hatta 2009 yılında 1000 dolar civarındayken altın almış olanlar, dün fiyatı 1800 doları geçen altınlarını satmak için fiyatın daha da fazla yükselmesini bekliyorsa büyük risk alıyorlar. Bunu söylerken, altın fiyatının kesinlikle bundan daha yukarı gitmeyeceğini iddia etmiyorum. Fakat ticaret erbabının sık kullandığı bir söz, karın elde tutulan mal satıldığı anda kar olduğuna vurgu yapar. Altın fiyatı bugün düşmeye başlasa ve örneğin bir hafta içinde 1500 dolara inse, ellerinde 1600 dolar maliyetli altın tutanlar, yatırımcı psikolojisi gereği, fiyatın çok düştüğünü ve nasıl olsa yeniden yükseleceğini düşünerek satış yapmazlar. Oysa fiyat düşmeye devam eder ve altınları da ellerinde kalır. Karar sizin ama ister inanın ister inanmayın, altın fiyatları yükseldiğinden çok daha hızlı düşecek. O gün bugün mü, bir ay sonra mı, bir yıl sonra mı kimse bilemez fakat elinizdeki altını fiyatın zirve yaptığı noktada satmak gibi bir amaç sizi yanıltabilir. Her geçen gün, altındaki büyük düşüşe bir adım daha yaklaşıyoruz.

Dün sabah 1815 dolar altın, akşam saatlerinde 1735 dolara geriledikten sonra, gece yarısı 1755 dolara yükseldi. Fiyat gün içinde 80 dolar (yüzde 4'ten fazla düştü). Gerçek düşüş başladığında gün içinde 100 dolardan fazla gerileme olduğunu da göreceğiz. Bu nedenle altından tatminkar kar edenlerin, bir bu kadar daha kar etmeyi beklemek yerine parça parça karlarını realize etmeleri, bana en akıllıca yol gibi görünüyor. Dolar/TL kurunun mevcut düzeyi de buna uygun bir zemin hazırlıyor.

Ne yazık ki; son günlerde “altında rekor” haberleri küçük yatırımcıları altın almaya yönlendiriyor. Piyasanın kırılma noktası giderek daha fazla insanın altın fiyatının yükseleceğine inanmaya başladığı ve altın satın aldığı noktadır. Şimdiye kadar altın almamış olanların , fiyattaki yükselişe ve hergün gördükleri “altın bugün de rekor kırdı” haberlerinin etkisine kapılıp altına yönelmemeleri gerektiğine inanıyorum.

Hemen herkesin altına yöneldiği ve büyük bir kesimin altın fiyatlarının daha da yükseleceğini iddia edttiği bugünlerde, tersini söylemek zor olsa da, ben büyük düşüşe giderek yaklaştımızı düşünüyorum.