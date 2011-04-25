Altın alırken iki, satarken bir kez düşünün...

Altın Alırken İki, Satarken Bir Kez Düşünün
Bugünün konusu altın.
Başlarken dönüp, en son ne zaman yazmışım diye baktım.
27 Ocak tarihli yazım (Altının İşi Henüz Bitmedi
), o gün 1325 dolara kadar gerileyen onz altın fiyatının önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçeceğini ve elinde altın tutanların satış yapmamaları gerektiğini söylüyor.
Aradan tam üç ay geçti ve onz altın fiyatı bu sürede yüzde 14 yükselerek, 1518 dolara ulaştı. Dolar bazındaki bu yükseliş, altını son üç ayda en yüksek getirili yatırım aracı yapıyor.( Aynı sürede borsa endeksi yüzde 5 civarında yükselmiş.)
Gelelim bundan sonra neler olabileceğine…
Ben önümüzdeki günlerde altın fiyatında 1440-1460 dolara doğru kısa süreli bir gerileme ve ardından yine yukarı yönlü ve 1550 doları aşacak bir fiyat hareketi bekliyorum. Kısa vadeli işlem yapanlar varsa, bugünlerde 1500 dolar ve üzeri bir fiyattan satış yapmak akıllıca görünüyor.
Bu fiyattan altın alınır mı?
“Asla alınmaz!” gibi iddialı bir şey söylemek zor ama hemen her gösterge kısa vadede fiyatta bir miktar gerileme olacağını gösteriyor.
Unutmamak gereken bir nokta var. Altın piyasasında spekülatif işlemlerin payı artıyor. Yani fiyat hareketleri artık eskisinden daha sert. Bu, kısa süre içinde, büyük kazanç yapılabileceği gibi; büyük kayıpların yaşanabileceği anlamına geliyor. Fiyatın rekor kırdığı şu günlerde piyasaya yakalanıp da yeni alımlar yapılırken iki kez düşünmek gerekir. Zira on yıldan kısa bir sürede fiyatı 250 dolardan 1500 doların üzerine çıkmış bir varlıktan bahsediyoruz.Grafik:2003-2011 Onz Altın Fiyatı
Altın piyasasındaki 10 yıllık yükseliş sona erip de, gerileme başladığında, elinizde altın olmamasını umarım. Ne yazık ki; şu anda piyasası yönlendiren büyük sermaye dışında kimse fiyatın nereye kadar yükseleceğin, büyük düşüşün ne zaman başlayacağını bilmiyor. Ama büyük çoğunluğun kanaati, henüz bilinmeyen bir tarihte, fiyatların 50-80 dolar gerileyeceği günler yaşayacağız. O günler geldiğinde “bunun altına inmez” denen destek düzeylerin iki dakikada yerle bir olacağını göreceğiz.
Ama henüz değil…
Henüz değil, çünkü önce piyasada fiyatların daha da yükseleceğine dönük ciddi bir iştah oluşması gerekiyor. Bu iştahı oluşturmak içinde, sert yükselişler yaşanması gerekir. İşte bu nedenle önce 1550 ardından belki daha yukarısı gelecek.