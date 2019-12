2010 Rekabet Gücü Endeksi

İsviçre’de Uluslararası Yönetim Gelişimi Enstitüsü (IMD) adlı bir işletme okulu var. Bu enstitü, geliştirdiği farklı kriterlere göre 1989’dan bu yana izlediği ülkelere yönelik bir rekabet gücü endeksi açıklıyor.

Rekabet gücü endeksi, kesinlikle bir gelişmişlik göstergesi değil. Esas amacı endeksteki ülkelerin ve bu ülkelerdeki işletmelerin diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki işletmelere göre pozisyonu göstermek. Yani, listede ilk sıralarda gelen ülkelerdeki işletmelerin rekabet güçleri, diğerlerine göre daha yüksek.

Endekse gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan 58 ülke dahil edilmiş. Geçen sene bu sayı 57’ydi.

Geçen hafta IMD, 2010 yılının endeksini açıkladı. Endeksin ilk beş sırasında Singapur, Hong Kong, ABD, İsviçre ve Avustralya var. Geçen yıl birinci olan ABD üçüncülüğe, beşinci olan Danimarka on üçüncülüğe gerilerken; üçüncü sırada olan Singapur birinciliğe, yedinci sırada olan Avustralya beşinciliğe yükseldi.

Sıralamada geride kalmış olduğuna şaşırabileceğiniz ülkeler var. Örneğin Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olan Almanya on altıncı, Japonya yirmi yedinci, Çin on sekizinci, Fransa yirmi dördüncü, İtalya kırkıncı sırada.

Geçen yıl kırk yedinci olan Türkiye, bu yıl kırk sekizinci sırada. Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arjantin Türkiye’den sonra geliyor.



Kriterler Ne?

58 ülkenin, her biri beş alt faktör grubundan oluşan dört ana kategoride, toplam 327 kritere göre değerlendiriliyor.

Ana kategoriler ekonomik performans, kamu performansı, iş alemi performansı ve altyapı.

- Ekonomik performans, ulusal ekonomi, dış ticaret, yabancı yatırımlar, istihdam ve fiyat (enflasyon, kira, asgari yaşam masrafları) ana faktörlerindeki kriterler ile,

- Kamu performansı, kamu finansmanı, maliye politikası, kurumsal altyapı, mevzuat, sosyal altyapı ana faktörlerindeki kriterler ile,

- İş alemi performansı, verimlilik, emek piyasası, finansman, yönetim uygulamaları, tutum ve değerler ana faktörlerindeki kriterler ile,

- Altyapı performansı ise temel, teknolojik, bilimsel altyapı, sağlık-çevre ve eğitim ana faktörlerindeki kriterler ile ölçülüyor.

Genel sıralamada 48. olan Türkiye, ekonomik performans kategorisinde 50., kamu performansı kategorisinde 47., iş alemi performansı kategorisinde 37., altyapı kategorisinde 45. sırada yer alıyor.