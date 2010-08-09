2. Çeyrekte Ekonomi Yüzde 8.1 Büyüyecek

Bu sabah açıklanan Haziran ayı sanayi üretim endeksi geçen yıla göre yüzde 10.2, geçen aya göre yüzde 2.2 artış göstererek 120.6’ya ulaştı. Böylece endeksi Temmuz 2008’den bu yana en yüksek değerine çıkmış oldu. Bu tarih, krizin etkilenin ülkemiz ekonomisinde görülmeye başladığı tarih olması açısından önemli. Yani endeks, kriz dönemindeki en yüksek düzeyinde.



Böylece gıda, tekstil, giyim, deri, ağaç ürünleri, kimyasal madde, plastik, makine-teçhizat, mobilya ve elektrik üretim endeksleri kriz öncesi düzeylerinin üzerine çıkmış oldu. Üretim endeksleri kriz öncesi düzeyinin altında seyreden sektörler ise, kömür madenciliği, tütün, ana metal, metalik olmayan madenler, büro makineleri, radyo-TV, motorlu kara taşıtları olarak sıralanıyor.

Bugün açıklanan veri ile sanayi üretim endeksi ikinci çeyrek verileri tamamlanmış oldu. Bu önemli çünkü sanayi üretimi gayrısafi yurtiçi hasılanın en büyük belirleyicisi. İkinci çeyrek büyüme oranı 14 Eylül 2010 günü açıklanacak ancak, sanayi üretimi ve elimizdeki başka veriler ile Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek yurt içi hasılasını ve büyüme oranını büyük oranda tahmin edebiliyoruz.





Benim tahminlerime göre, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 8.1 oranında büyüyecek. 164 milyar dolara varması muhtemel ikinci çeyrek dolar bazı yurtiçi hasılasının, TL bazında ise cari fiyatlarla 252 milyar TL civarında açıklanmasını bekliyorum. Böylece yılın ilk yarısında ekonomimiz yüzde 9.8 civarında bir büyüme oranına ulaşmış olacak.



