SpaceX ve Elon Musk'ın sıra dışı hayalleri

Ve sonunda, iki astronot taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlendi. Tarih 30 Mayıs 2020.

Böylece insanın uzay serüveninde bir ilk daha gerçekleşmiş oldu.

Bu yolculuğu ilkler sırasına taşıyan ve özel kılan şey, projenin ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile bir özel şirketin ortak girişimi olması. NASA'nın gerçekleştirdiği daha önceki uzay yolculuklarında özel şirket katılımı yok, bu defa özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oluyor.

Ve bu girişim ile, doğal olarak, uzay turizmininin önünün açılması bekleniyor.

NASA, 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Halen bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor ve ABD onlara uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu bağımlılığı sona erdirmek adına NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamış durumda.

NASA ve SpaceX'in bu ortak projesinde, yolculuğu gerçekleştiren astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken NASA'nın astronotları; uzay aracı Crew Dragon ise SpaceX şirketine ait. Biliyorsunuz, o da Elon Musk'a ait.

Aracın fırlatılış tarihi 27 Mayıs olarak planlanmıştı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durduruldu. Olumsuzluk bununla da kalmadı; birkaç gün sonra 29 Mayıs Cuma günü SpaceX'in Starship adı verilen uzay aracının yeni tasarımı olan roket prototipi bir test sırasında patladı.

Arka arkaya yaşanan bu iki olumsuz deneyimin ardından Crew Dragon'un fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı.

Uzay yolculuğu bu moral yorgunluğu ile başladı, nefesler tutuldu ve 19 saatlik yolculuktan sonra başarı ile uzay mekiğine ulaşıldı.

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, bu başarılı fırlatılışın sonrasında, "Duygusal anlamda yoruldum, çünkü her şey aşırı stresliydi. Ama işe yaradı" derken başarısının hak edilmiş sevincini ve gururunu yaşıyordu.

Elon Musk, bir hayli popüler bir isim.

Hemen söyleyelim, o bir fizikçi ve ekonomist. Aldığı eğitimin hakkını bu denli verebilen bir başkası var mıdır, bilmek zor!

Musk, SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarından. Tesla Motors ve SpaceX'te CEO olarak görev alan Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanı.

Aslen Güney Afrikalı olan Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra yüksek eğitimi için Güney Afrika'dan ayrılır.

Pennsylvania "Wharton School"da ekonomi alanında lisans diploması, "School of Arts and Sciences"dan da fizik alanında yan dal diploması alır.

Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'ya gider; 1995'te Stanford Üniversitesi'nde doktoraya başlar ancak tamamlayamaz. Klasik tanımla; hayallerinin peşinden koşmaktan doktoraya zaman ayıramamıştır.

Almış olduğu fizik eğitimi onun düşünsel boyutlarını uzayın derinliklerine doğru taşırken ekonomi eğitimi de onun yenilikçilik ve girişimcilik yanını tetikleyecektir.

Musk'a göre uzayın keşfi insanlığın geleceği açısından çok önemli bir adım. Ona göre, insanın uzaya açılması ve çok gezegenli bir yaşamın gerçekleştirilmesi, insanlığın geleceğini tehdit eden unsurlara karşı bir sigortadır. Bir asteroidin gezegenimize çarpması veya büyük bir volkanın Dünya üzerindeki insan yaşamını yok etmesi gibi laboratuvar kaynaklı bir virüs, küresel ısınma ya da sonumuzu getirecek bir teknoloji insan varlığını tehdit edebilir.

"Nitekim son 60 yılda nükleer silahlar kendimizi tüketmek için bir potansiyel oluşturmadı mı?. Er ya da geç yaşamı, bu mavi-yeşil kürenin ötesine götürmek zorunda kalacağız ya da soyumuz tükenecek."

Aldığı eğitimin yönlendirmesi ile internet, temiz enerji ve uzay konularını favori çalışma alanları olarak seçer. Dahası, bu alanları "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek alanlar" olarak tanımlar. Esin kaynakları Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs gibi yenilikçi girişimcilerdir.

Musk'ın ilk hayali Mars'ta "Mars Vahası" adını verdiği bir sera kurup bitki yetiştirmektir. Ancak uzayda ulaşım sorununun çok daha öncelikli bir konu olduğunu görür ve roket teknolojisine yönelir.

Bu amaçla gezegenler arası roket geliştirme hayalinin peşine düşer ve 2002 yılında SpaceX'i kurar.

SpaceX, şimdilerde merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir uzay taşımacılığı şirketi olarak faaliyette ve 2 bin dolayında çalışanı bulunuyor.

Musk'ın bir diğer hayali ise SpaceX vasıtasıyla uzay turizmine yönelik uzayda insan hareketliliği oluşturacak adımlar atmak. Mars'ta cam kuleler altında bir milyon insanın yaşamını sürdürebildiği koloniler oluşturmak, onun hayallerinin belki de en uçuk olanı bu.

Bir hayali daha var, en az öncekiler kadar sıra dışı: NeuraLink adlı yeni şirketi ile insan beynini bilgisayar arayüzlerine bağlayacak teknolojiler geliştirme, insan zihni ve yapay zekâ bütünleşmesi sağlayarak daha "üstün insan" oluşturma hayali.

Tüm hayalleri çok uçuk ve sıra dışı hayaller gibi görünüyorsa da, Musk onları hayata geçirmede çok usta. 1971 doğumlu, daha 50 yaşında bile değil.

Ne demişler: "Hayal et ki, ol!"

Kaynakça