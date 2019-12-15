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T24 Haftalık Yazarı

Güneç Kıyak

ngkiyak@gmail.com

TARİH

15 Aralık 2019

Akademinin dayanılmaz ağırlığı ve yüksek öğretimde senaryolar

Eğitim sorunumuzu çözmeden, toplumsal sorunlarımızı çözemeyeceğimiz net olarak görünüyor

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TARİH

08 Aralık 2019

PISA, bize çocuklarımızı eğitemediğimizi söylüyor!

PISA, güçlü eğitim sistemlerinin ortak yanının motivasyon olduğunu söylüyor. Bu güçlü sistemler standartları yüksek, güçlü ve motive edilmiş, her öğrencinin eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmesi için özel çaba sarf eden eğitim kadrolarına sahipler

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TARİH

01 Aralık 2019

Bilim, teknoloji, eğitim: Adrese teslim, garantili tez hizmeti!

Bilimsel araştırmaların temel kaynağı olan tezlerin özel bürolarda, içlerinde akademisyenlerin de olduğu ekipler tarafından intihalsiz ve geçme garantili olarak para karşılığı yazıldığı iddia ediliyor. Bir tez yazma sektörü oluşmuş durumda

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TARİH

24 Kasım 2019

Yakın gelecekte Mars'a yolculuk mu var?

Türkiye 2.528.244 başvuru ile "Mars'a adınızı gönderin" çağrısı verenler arasında hala birinci sırada ve açık ara önde. Neredeyse tüm başvuruların dörtte biri

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TARİH

17 Kasım 2019

Klasik gerçekliğimiz ve bir kuantum parçacığı

Yıl 1900, bilim insanları bizim klasik gerçekliğimize hiç benzemeyen, yeni ve gizemli bir dünyanın kıyısında olduklarını anlarlar. Artık önlerinde bir başka bilinmezlik vardır: Atom-altı parçacıkların tâbi olduğu kuantum fiziğinin hükümranlık dünyası!

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TARİH

10 Kasım 2019

Erken evrende karanlık yıldızlar gizemi

1930'lardan bu yana bilim dünyasını heyecanlandıran karanlık madde bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor

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TARİH

03 Kasım 2019

Kuantum Dolanıklık: Işık hızı aşılmış mı oluyor?

Kuantum bilgi sistemlerinin temelini oluşturuyor "kuantum dolanıklık"... Kuantum kriptoloji, kuantum hesaplama, ışınlama gibi gelecek yaşamımızda etkin teknolojilerin temeli bize oldukça yabancı bu garip kurallara dayanıyor

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TARİH

27 Ekim 2019

Uzayın derinliklerinde kadının ayak sesleri

Bugün kadınlar uzayda iş başındalar. İnsanın bilinmeyene yolculuğunda, onların ayak seslerinin uzayda yankılandığına tanık olmaktayız

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TARİH

20 Ekim 2019

Bir bilgisayar dehası, bir teknoloji devi ve bir elmanın kesişen hüzünlü hikayesi

Manchester'da, elinde elma olan bir heykel vardır; bilgisayarın ve yapay zekanın babası, savaş kahramanı Alan Turing'in heykeli

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TARİH

13 Ekim 2019

2019 Nobel Fizik Ödülü: Gökbilimciler emeklerinin karşılığını aldı, ama büyük ödül bizim!

Evreni anlamaya yaşamlarını adayan gökbilimciler, emeklerinin karşılığını aldılar ve aslında çok daha fazlasını hak ediyorlar. Gerçekte ise en büyük ödül bizim: Onların çabaları ile bugün evreni anlamaya başladık, fazlası için umutluyuz ve varlık nedenimizi sorguluyoruz

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TARİH

06 Ekim 2019

Jüpiter: Varlığımızı ona mı borçluyuz?

10 yıl süren planlama ve 5 yıllık yolculuktan sonra Juno, 4 Temmuz 2016'da Jüpiter ile buluştu

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TARİH

29 Eylül 2019

Çernobil'in biyorobotları gerçek miydi?

İnsanlar, Emmy ödüllü mini "Chernobyl" dizisini tümüyle gerçeği yansıttığı algısıyla izlediler. Yapımcılar, çoğu olayın gerçeği yansıttığını iddia ettiler. Acaba öyle mi? Geriye dönüp önce gerçekte olanları, sonra da dizidekileri bir hatırlayalım

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