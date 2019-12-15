Güneç Kıyak

Evreni anlamaya yaşamlarını adayan gökbilimciler, emeklerinin karşılığını aldılar ve aslında çok daha fazlasını hak ediyorlar. Gerçekte ise en büyük ödül bizim: Onların çabaları ile bugün evreni anlamaya başladık, fazlası için umutluyuz ve varlık nedenimizi sorguluyoruz