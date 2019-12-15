Güneç Kıyak

TARİH
15 Aralık 2019
Eğitim sorunumuzu çözmeden, toplumsal sorunlarımızı çözemeyeceğimiz net olarak görünüyorDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
PISA, güçlü eğitim sistemlerinin ortak yanının motivasyon olduğunu söylüyor. Bu güçlü sistemler standartları yüksek, güçlü ve motive edilmiş, her öğrencinin eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmesi için özel çaba sarf eden eğitim kadrolarına sahiplerDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Bilimsel araştırmaların temel kaynağı olan tezlerin özel bürolarda, içlerinde akademisyenlerin de olduğu ekipler tarafından intihalsiz ve geçme garantili olarak para karşılığı yazıldığı iddia ediliyor. Bir tez yazma sektörü oluşmuş durumdaDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Türkiye 2.528.244 başvuru ile "Mars'a adınızı gönderin" çağrısı verenler arasında hala birinci sırada ve açık ara önde. Neredeyse tüm başvuruların dörtte biriDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Yıl 1900, bilim insanları bizim klasik gerçekliğimize hiç benzemeyen, yeni ve gizemli bir dünyanın kıyısında olduklarını anlarlar. Artık önlerinde bir başka bilinmezlik vardır: Atom-altı parçacıkların tâbi olduğu kuantum fiziğinin hükümranlık dünyası!Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
1930'lardan bu yana bilim dünyasını heyecanlandıran karanlık madde bizi şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyorDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Kuantum bilgi sistemlerinin temelini oluşturuyor "kuantum dolanıklık"... Kuantum kriptoloji, kuantum hesaplama, ışınlama gibi gelecek yaşamımızda etkin teknolojilerin temeli bize oldukça yabancı bu garip kurallara dayanıyorDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Bugün kadınlar uzayda iş başındalar. İnsanın bilinmeyene yolculuğunda, onların ayak seslerinin uzayda yankılandığına tanık olmaktayızDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Manchester'da, elinde elma olan bir heykel vardır; bilgisayarın ve yapay zekanın babası, savaş kahramanı Alan Turing'in heykeliDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Evreni anlamaya yaşamlarını adayan gökbilimciler, emeklerinin karşılığını aldılar ve aslında çok daha fazlasını hak ediyorlar. Gerçekte ise en büyük ödül bizim: Onların çabaları ile bugün evreni anlamaya başladık, fazlası için umutluyuz ve varlık nedenimizi sorguluyoruzDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
10 yıl süren planlama ve 5 yıllık yolculuktan sonra Juno, 4 Temmuz 2016'da Jüpiter ile buluştuDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
İnsanlar, Emmy ödüllü mini "Chernobyl" dizisini tümüyle gerçeği yansıttığı algısıyla izlediler. Yapımcılar, çoğu olayın gerçeği yansıttığını iddia ettiler. Acaba öyle mi? Geriye dönüp önce gerçekte olanları, sonra da dizidekileri bir hatırlayalımDevamını Oku
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