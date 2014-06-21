T24 LogoT24 Logo

Gülengül Altınsay

gulengul@altinsay.com.tr

21 Haziran 2014

Kosta Rika-İtalya: Küçük ve yeşil ülkenin, hızlı ve güzel takımı

Demek ki neymiş bu oyun 11 kişiyle oynanıyormuş. Koşmadan yardımlaşmadan top kazanılmıyormuş. Tek tek becerili oyunculardan bir takım oluşturmadan maç kazanılmıyormuş

Hollanda'ya ve İspanya'ya bakıp "ölüm grubu" dediler, Şili dinlemedi, takır takır futbol oynayarak gruptan çıktı.

İngiltere, Uruguay ve İtalya'ya bakıp "ölüm grubu" dediler, Kosta Rika'nın adını bile anmadılar. İki maç sonunda Kosta Rika gruptan  çıkmayı başardı.

Başaltı takımlardan Kolombiya'yı da ekleyin.

Brezilya dahil kupa kazanmış büyükler adlarına sığınık ıkınık sıkınık bir top oynarken, Orta  Amerika'da ve Güney Amerika'da futbol devrimi esiyor.

Haydi Şili ve Kolombiya başaltı takımlar. Ya Kosta Rika'ya ne demeli?

Aslında 4,5 milyon nüfuslu bu güzel ülkeye bu takım ve bu başarı çok yakıştı. Kosta Rika 1949'da orduyu dağıtmış. 1950'den beri ordusuz, anayasal bir demokrasi. Milli gelirine göre dünyanın sosyal gelişim ve insan hakları açısından en ileri ülkesi. Çevre duyarlılığı yüzünden dünyanın en yeşil ülkesi.

Kısaca gerçekleşmiş ütopya gibi bir şey.

İşte bu ülkenin takımı Şili ve Kolombiya gibi yepyeni bir top oynuyor.

Müthiş hareketliler. Geride üç stoper, bekler hep orta sahada. Takım birbirine yakın. Alan paylaşımı ve yardımlaşma had safhada.

Lüzümsuz pas yok. Dikine oynuyorlar hep. Ve koşuyorlar. Top rakipteyken çok daha fazla koşuyorlar.

Bunlar rastlantı değil. Bir kolej takımı yaratırcasına çalışılmış işler. Belki abartıyorum ama bu devrimde Marcello Bielsa'nın izleri yok değil.

Bunları bilmeyenler ya da umursamayanlar "Kosta Rika için "seyahate gittiler", "hiç olmazsa bir kaç şehir görürler" mealinde alaycı yorumlar yapıyorlardı turnuva öncesinde.

Neredeyse hiç kimse Kosta Rika'nın ilk maçında üstelik göze hoş gelen bir futbolla Uruguay'ı yeneceğini ummamıştı.

Ama onlar o maçta çiçek gibi açtılar ve göze hoş gelen bir futbolla Uruguay'ı tartışmaya meal vermeden yenmeyi başardılar.

Ne var ki insanlar uslanmadı.

İtalya karşısına çıkan Kosta Rika da benzer muameleye uğradı.

Herkesin favorisi bu kez İtalya'ydı. Aslında İtalya, 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan beri bayağı iyi futbol da oynuyordu. 

Kosta Rika ilk maçın tesadüfi olmadığını İtalya karşısında oynadığı güvenli futboluyla bir kez daha gösterdi.

Yine savunmayı ilerde kurdular, oyuncular birbirlerine ve rakiplerine yakın durdular. Sadece İtalya'nın en etkili oyuncusu Pirlo değil, bütün Gökmavililer yakın takipteydi.

İtalya rakip kaleye ilk şutunu 27'de Motta'yla gerçekleştirebildi. O da kaleyi bile bulmadı.

31'de Pirlo'nun aşırtmasını defansın arkasına sarkan Balotelli yakaladı kaleye gönderdiği şandel az kalsın gol oluyordu. Bu aynı zamanda maçın  ilk tehlikeli pozisyonuydu.

İtalya ufak ufak Kosta Rika kalesine yanaşmaya başlamıştı ama Kosta Rika da boş durmuyordu.

36'da Bolanos'un şutunu tecrübeli kaleci Buffon çıkardı.

44'de Diaz'ın sol kanattan yaptığı uzun ortayı Ruiz kafasıyla ağlarla buluşturdu. Ve sürpriz(!) gerçekleşti. Neyse ki topun çizgiyi geçtiğine hakem değil gol çizgisi teknolojisiyle karar verildi. 

Zira, yaklaşık bir dakika önce Kosta Rikalı Campbell'e Chieilli'nin müdahalesi "penaltı gibi penaltı"ydı ama orta alanda yakalanan Şili'li hakem beyaz noktayı gösterememişti.

İkinci kırk beş dakikada İtalya'nın oyunun temposunu arttırmaktan başka çaresi yoktu. Ne var ki bu çaba sonuç vermedi. 

Tempo giderek düştü. Biz italya'dan bir atak beklerken dakikalar geçti gitti. Ve hatta 84'de gole yaklaşan taraf yine Kosta Rika oldu.

Sonuçta, Kosta Rika, kupa kazanmış İngiltere'yi turnuva dışına iterken, bu kupayı 4 kez kazanmış İtalya ile 2 kez kazanmış Uruguay'ın umutlarının son maça bıraktı.

Demek ki neymiş bu oyun 11 kişiyle oynanıyormuş. Koşmadan yardımlaşmadan top kazanılmıyormuş. Tek tek becerili oyunculardan bir takım oluşturmadan maç kazanılmıyormuş.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

gülengül altınsaykosta rikaitalyadünya kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Oynamadan üç puan

Balıkesir karşısında yavaş, dağınık, çabuk unutulacak bir top oynadı Beşiktaş. Buna rağmen 3 puan aldı

Tottenham-Beşiktaş: 1-1'e üzüldük

Deplasmanda elde edilen puan açısından bakıldığında sevindirici bir beraberlik ama oynanan futbola ve elde edilen pozisyonlara bakınca üzülmemek elde değil

Futbol durarak oynanınca

Tribünlerin boş olduğu futbol karşılaşmaları TV'den izlenirken bile zevksiz. Ama ne gam! Yeter ki tribünlerden istenmeyen sesler çıkmasın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24