Kartal'da duraklama devri

Beşiktaşlı futbolcular bu kez ellerinde Abdülkadir Orman’ın vefatı nedeniyle başkanlarının acısını paylaşan bir pankartla çıktılar. Ben Kadir Amca’yı oğlu Fikret Orman’ı tanımadan çok daha önce bir Beşiktaş deplasmanında tanımış ve hemen çok sevmiştim. Biraz da Karadeniz kanı çekmişti her halde. O tarihten beri de aralıklarla da olsa görüştük hep.

Abdülkadir Orman başkanın babasıydı ama o da eski bir Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesiydi aynı zamanda. Hem de etkili olmuş bir yönetici… Lig TV spikeri saygı duruşu sırasında Abdülkadir Orman’ın bu vasfını da unutmayıp söyleseydi keşke.

Her ne kadar Kadir Amca oğlunu Beşiktaş Başkanı olarak görmeyi her şeyin ötesinde önemsemiş olsa da.

Rize maçı öncesi Siyah-Beyazlıların sorunu bu kadarla da bitmiyordu. Şöyle bir sıralarsak; Oğuzhan hâlâ sakattı, Atiba sakattı, son dakika Sivok da sakatlanınca o da kadrodan çıkarılmıştı.

En önemlisi takım, Galatasaray maçında kaybettiği iyi oynayıp kazanma havasını yeniden bulamamıştı.

Bu kadarla da bitmiyor; seyircisiz oynanıyordu maç. Az sayıda kadın ve çocuk taraftar vardı tribünlerde.

Ve Biliç de cezası nedeniyle kulübede yoktu.

Tüm bunlara karşın Rizespor yeni teknik direktörleri Riza Çalımbay ve yeni tranferleriyle lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı.

Zaten mücadeleye daha organize başlayan da onlardı.

Daha maçın 5. dakikasında ilk kornerini kazandı Rize. Korner atışından gelen top Obaobana’nın kafasından Tolga’nın ellerinde kaldı.

Karşılıklı cılız akınlar izledik sonra.

21’de topla ceza alanına girmekte olan Koray Motta ile mücadelesinde yerde kaldı. Ve ”içerde mi, dışarıda mı, topa müdahale var mı, yok mu?” tartışmalarını da açmış oldu.

Beşiktaş Fernendes’in araya paslarına, Gökhan Töre’nin hırsına, Veli’nin mücadelesine kalmış gibiydi bu dakikalarda.

Atiba’yı da, Oğuzhan’ı da çok aradı Beşiktaş.

En önemli fırsatı 36’da Almeida’nın ayağından yakaladı ve harcadı ev sahibi takım; Olcay kontra ataktan gelen topu müsait pozisyondaki Almeida’ya verdi ama o topu Serkan’ın ellerine attı.

İkinci yarıya daha arzulu başladı Beşiktaş.

51’de Veli’nin ceza alanından sert vuruşu taraftarı ayağa kaldırdı, ama top az farkla dışarı çıktı.

62’de Almeida yine Serkan’la karşı karşıya geldi ve yine sonuç alamadı.

Böylece iki net pozisyonu da değerlendiremedi Almeida.

Beşiktaş çok dağınık, birbirinden uzak ve durağan oyununu sürdürdü. Topun oynandığı alanda bir türlü çoğalamadı. Sebebi teknik kalite eksikliğiydi.

71’de konuk takım gole çok yaklaştı. Fernandes’in yanlışlıkla rakibe verdiği pasla başlayan akında Sylvestre iyi vurdu, ama Tolga daha iyiydi.

Zaten son yirmi dakikaya girerken Beşiktaş ileriye çok adamla, tempolu ve düzenli çıkmaya başladı.

Oyuna Ömer’in ve hatta sonra Dentinho’nun girmesi de forvet hattına hareketlilik getirdi. Rize defansının dengesini bozdu. Ardından pozisyonlar buldu Siyah-Beyazlılar.

Ve Rize rakibi karşılayan durumuna düştü.

Ne var ki değişen bir şey olmadı, gol sesi gelmedi Olimpiyat Stadı'ndan.

Böylece Beşiktaş sezonun ilk beraberliğini aldı.

Duraklama dönemi devam ediyor Siyah-Beyazlılarda…