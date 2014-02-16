Hakemler Fenerbahçe düşmanı olmayabiliyormuş

Her iki takımın son haftalardaki puan kayıpları gergin geçecek bir maçın habercisiydi.

Buna bir de karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus faktörünü eklemişti Fenerbahçe tarafı. Çünkü Aydınus 17 Aralık 2013’de Eskişehir maçında Caner’e kırmızı kart gösterdiği için kara listeye alınmış ve bugüne kadar Fenerbahçe maçı verilmemişti kendisine.

Mücadele öncesi maçın hakemine ilişkin yorumlar yapıldı bol bol. Fenerbahçeli futbolcuların sakin olması istendi filan ama karşılaşma başlayınca gördük ki tam tersine Sarı-lacivertliler gergin ve sert başladılar oyuna.

Gergin Fener, müşfik hakem

Daha maçın başında Kasımpaşa kulübesiyle gerginlik yaşandı. Kaptan Emre’nin kulübeye yönelik sözleri TV ekranlarından duyulmadı ama biraz ağız okuma bilenler tarafından kolaylıkla anlaşıldı.

Zaten maç her iki tarafın yanı sıra Hakem için de gergin bir maçtı. Bu yüzden midir nedir Aydınus pek müşfikti Fenerbahçeli futbolculara karşı.

Kanarya, sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle farklı bir on birle çıkmıştı sahaya. Son dakikada bir yakınının ölüm haberini alan Emenike de, tam iyileşmese de tedbiren kulübeye alınmıştı. Bu yüzden Kuyt Fenerbahçe’de ilk kezsantrafor pozisyonundaydı.Zaten esas darbeyi forvet hattında yemişti ev sahibi takım. Sonuçta Fenerbahçe altı orta alan oyuncusuyla çıkmıştı sahaya. Bu arada Holmen, Kadlec ve uzun bir aradan sonra Mehmet Topuz kendilerini gösterme şansı elde etmişlerdi. Salih ve Baroni ise Ersun Yanal’ın ilk on bir tercihi olmamışlardı.

Kasımpaşa defansı çabuk dağılan bir defans. Bu yüzden Şota savunmayı ileride kurarak başladı mücadeleye. Fenerbahçe de bu durumdan yaralanmak için rakip defansın arkasına top atarak sonuca gitme düşündesindeydi. Ne var ki pek başarılı olamadılar. Ve umutları ilerideki dakikalara bıraktılar.

Kerem takımını yaktı

İlk yarıyı gergin ve neredeyse pozisyonsuz geçiren Fenerbahçe ikinci yarıya Holmen’in yerine Baroni’yi alarak başladı. Ve etkili olmayı umdu.

Ama maçın dönüm noktası 56’da Kasımpaşalı Kerem sarı kartı olan bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareket yapıp ikinci sarı karttan kırmızıyla oyundan atılmasıydı.

Çünkü Kerem Kasımpaşa orta alanının en savaşkan oyuncusuydu. Kerem’in eksikliğinde Lacivert-beyazlılar giderek kendi onsekizlerine gömüldüler.

Bu da Sarı-lacivertlilerin onsekizin hemen önünden rahat şut atmalarına yol açtı.

64’de Emre böyle bir şutla takımını 1-0 öne geçirince Fenerbahçe rahatladı, gerginliğini attı.

Kırmızı kartın ve golün şokunu bir sure sonra üstünden atan Kasımpaşa son yirmi dakikaya girilirken yeniden hareketlendi. En azından kalesi önüne birikmekten vazgeçti. Oyunda denge kurmaya çalıştı. Adem’i kanada çekip Malki’yi santrafora soktu ve ileriyi üçledi Şota. Bu değişiklik 78’de sonuç verdi. Adem’in orta görünümlü uzun pasında Malki rahat vurdu kafayı ve beraberliği sağladı.

Ama daha maç bitmemişti. Sadece üç dakika sonra Mehmet Topal’ın İsaksson’dan dönen topunu Bekir tamamladı ve Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi.

Sonuçta Kanarya rakip on kişi kaldıktan sonra elde ettiği iki pozisyonu iyi değerlendirip hem üç puanı kaptı hem de üstündeki stresi attı. Neymiş? Hakemler Fener düşmanı olmayabiliyormuş.