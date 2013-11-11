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Gülengül Altınsay

gulengul@altinsay.com.tr

11 Kasım 2013

Futbolsuz derbiyi daha çok isteyen kazandı

Zaten maç öncesi de kime sorsanız Fenerbahçe’nin bu derbiyi alacağı görüşündeydi. Hatta Fenerbahçe’nin tarihi bir fark yapacağını düşünenler azımsanmayacak kadar çoktu.

 

Zaten maç öncesi de kime sorsanız Fenerbahçe’nin bu derbiyi alacağı görüşündeydi. Hatta Fenerbahçe’nin tarihi bir fark yapacağını düşünenler azımsanmayacak kadar çoktu.

Böylesi bir durum daha çok Galatasaray’ın son haftalarda çıkardığı maçlar ve en son Kopenhag karşısında alınan mağlubiyetin getirdiği moral bozukluğuyla ortaya çıkmıştı.

Ve Mancini’nin oyun anlayışı, sakat oyuncuların yerlerinin doldurulamaması da tabloya eklenince Fenerbahçe’nin kağıt üzerindeki üstünlüğü belli ki sahada da kendini bulacaktı.

Mesela Sneijder’in yeri doldurulamamıştı. Ve daha da önemlisi Galatasaray’ı pek çok maçta ipten alan Drogba yeni oyun sisteminde daha rahat önlem alınabilir bir oyuncuya dönüştürülmüştü.

Burak’ın Drogba’nın arkasında olmaması hem Drogba’nın etkinliğini hem de Burak’ın etkinliğini azaltmıştı.

Mancini’nin oyun anlayışında rakibi orta alanda boğmak, yormak, sonra da uygun anlarda üstüne gitmek var. Ne var ki bu taktik kendini vurmaktan başka bir işe yaramadı. Sarı-kırmızılılar çok dağınık ve yavaştılar çünkü.

Buna karşın Fenerbahçe oyuna zaten hakim olarak başladı. Bu hakimiyet öyle pozisyon zenginliği yaratacak düzeyde değildi ama. Nitekim maçın ilk golü bir duran toptan; durduk yerde oluşan penaltıdan geldi.

Erken gol Cim-bom’un işini daha da zorlaştırırken, Kanarya’nın işini kolaylaştırdı.

Mücadelesi olan, gerilimi olan bir karşılaşma izliyorduk. Ne var ki futbolu fakir, pozisyonu az bir karşılaşmaydı bu aynı zamanda. Derbi öncesi taraflar o kadar geriliyorlar ki normal futbollarını oynamaktan korkar hale geliyorlar.  Rakibi durdurmak için sık sık faula başvuruyorlar. Maçın hakemi Bülent Yıldırım mümkün olduğunca bazı faulleri görmezden gelerek oyunun daha akışkan olması için uğraştı; ama nafile.

Düşünün iki büyük takımın mücadelesinde ilk korner 57. dakikada kullanılıyor.

Galatasaray’ın giderek maçtan düşmesi buna karşın Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’nin ileri ucunu üçlemesi takımlar arasındaki dengeyi daha da Fenerbahçe’nin lehine bozdu.

Zaten ikinci golün gelmesi de bu yüzden sürpriz olmadı.

Sonuçta günlerdir üzerinde konuşulan ve bu kadar şişirilen sezonun ilk Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bol faul, bol sakatlık, bol tedbir vardı ama futbol zenginliği yoktu. Atılan iki gole ve Fenerbahçe’nin hanesine yazılan üç puana rağmen.     

 

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