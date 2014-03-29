Bu futbol yetmiyor

Bakalım Beşiktaş geçtiğimiz hafta elde ettiği ikincilik pozisyonunu Karabük karşısında da sürdürebilecek miydi? Zaten öyle bir sezon yaşıyoruz ki her hafta sıralamanın değişmesi HİÇ DE sürpriz olmuyor. Bu takımların yüksek performansından değil çok kolay puan kayıplarından oluyor ne yazık ki. Mesela Beşiktaş'ın 26 maçta 50 puanla üçüncülüğü garantileyip ikinciliğe yükselmiş olması Lig'deki takımların birbirinden söke söke puan almasından değil.

Yine de son haftaların iki başarılı takımı arasında geçecek olan bu karşılaşma çok daha fazla sürprize açıktı.

Ama ilk sürpriz Biliç’ten geldi. Malum Beşiktaş'ın kadrosu sınırlı. Daha doğrusu belirli bir plana kurulmadığı için bir sakatlık bir sürü değişikliğe yol açıyor. Hele sakatlıkların sayısı artınca. Yedi sakat oyuncusu var Beşiktaş'ın. İlk on biri seçmek o on biri sahaya en uygun şekilde yerleştirmek hayli zor bir iş. Ve Biliç bu kez Atiba'yı sakat Gökhan ve Holosko'nun yerine sağ kanada yerleştirmişti. Atiba'yı daha önce bu mevkide hiç izlememiştik. Yeni mevkiinde Atiba Beşiktaş 4-4-2'ye dönene kadar pek de başarılı olamadı açıkçası... Atba gibi bir diğer joker oyuncu Necip ise son durağı sağ bekte kalmış gibi gözüküyor. Bu arada Dany Galatasaray maçından sonra ilk kez forma buldu ama Enaramo karşısında pek de güven vermedi.

Bu yoklukta sakatlar kervanına bir de Oğuzhan katıldı. Bir süre "idare edebilir miyim" diye direndi ama 36'da yerini Almeida'ya bıraktı. Ve Siyah-beyazlılar çift santraforlu 4-4-2'ye döndü böylece. Atiba da biraz içeride oynamaya başladı.

Beşiktaş mücadelenin ilk yarım saatinde topla daha çok oynayan taraftı. Ne var ki etkili hiç bir pozisyon bulamadı. Karabüklü Eneramo tüm yüksek topları aldı. Kardemir Karabükspor topla buluştuğu anlarda rakibine göre daha hızlıydı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken Karabük'ün etkisi biraz daha artmasına rağmen o da rakibi gibi ilk yarıda bir tane bile gol pozisyonu yakalayamadı...

Bana da oyunla ilgili yazacak başka bir şey kalmadı.

İkinci yarıya Beşiktaş pozisyonla başladı. 48'de Mustafa'nın röveşatası maçın ilk gol kokan pozisyonu oldu.

Sakat sakat oynayan Necip de 60 dakika dayandıktan sonra oyundan çıktı. Kerim girdi; Atiba sağ beke, Kerim sağ açığa geçti.

71'de Olcay'ın şutu kornere gitti.

73'de karşılıklı iki Jones mücadelesinden doğan frikiği Karabüklü Erdem kullandı. Ama sonuç alamadı.

İkinci yarının son on beş dakikasına Beşiktaş ardı ardına korner atışlarıyla girdi. Karabük bu anlarda kendi kalesi önüne yığıldı.

Ama son sözü Karabük Enaramo ile söyledi. Kaleci degajından gelen topu Enaramo 90'da filelerle buluşturdu. Bu sırada Dany hem topu kaçırarak hem ofsaytı bozarak Enaramo'nun işini kolaylaştırdı.

Sonuçta Beşiktaş en azından bir beraberlik çıkarabileceği bir maçı şok bir son dakika golüyle kaybetti.

Şunu da söylenmeli ama: Beşiktaş dağınık ve sıkışık bir top oynuyor. Karabük maçında Oğuzhan çıkınca iyice verimsiz bir kimliğe büründüler. Bu futbolla bazen 1-0 kazanıyorlar, bazen 0-0 berabere kalıyorlar, bazen de 1-0 yeniliyolar. Çoğu maçın bu skorlarla bitmesi rastlantı değil. Ayrıca bu futbol zevk de vermiyor, şampiyonluk için umut da vermiyor. Bu yüzden Karabük yenilgisi zirve umudunu büyük oranda ortadan kaldırdı Kartal'ın.