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Gülengül Altınsay

gulengul@altinsay.com.tr

15 Mart 2014

Beşiktaş 'Merk penaltısı'na teslim: 2-2

Bakalım maçın hakemi daha önce verdiği ya da vermediği penaltılarla şiddetle tartışılan diğer hakemler gibi eleştiri alacak mı?

İlginç bir geceydi, özellikle de Rizespor lehine verilen penaltılar oyunun damgasını vurdu. Malum Rizespor küme düşme tehlikesi yaşayan bir takım. Bu yüzden Beşiktaş gibi bir takıma karşı alınacak bir galibiyet kurtuluş yolunda önemli bir moral adımı olabilirdi.

Beşiktaş ise bir gün önce Galatasaray'ın Karabük'te iki puan bırakmasıyla ikincilik şansını arttırmıştı. Ne var ki bu şansın sürmesi için Rize'de puan kaybetmemesi gerekiyordu Siyah-beyazlıların.

Beşiktaş'ta her hafta sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle kadro sınırlı hale geliyor. Buna karşın kurtarıcı diye apar topar transfer edilen oyuncular bir iki maç forma giydikten sonra kulübeye yollanıyorlar. Devre arası 10 numara ihtiyacını karşılamak amacıyla alınan Jones da iki maç oynadıktan sonra Rizespor karşısında yedek soyunmuştu. Aslında Fulham da kalıcı bir yer bulamamış olan Kerim Frei da ilerleyen dakikalarda oyuna girme şansı bekleyecekti ancak.

Forvet hattında ise Almeida'dan sonra Ömer Şişmanoğlu da sakatlık nedeniyle ilk on birde yoktu. Gerçi Almeida önlem olarak yine de kulübede bekletiliyordu. Bu eksikliklerden ötürü Mustafa Pektemek ilk on birde sahaya çıkmıştı.

Bir hafta aradan sonra Necip yeniden sağ bekteydi. Orta alan becerisi Atiba'ya ve Oğuzhan'a bırakılmıştı.

Ve bakalım son haftalarda gol bulmakta zorlanan Kartal kümede kalma mücadelesi veren Rizespor'a karşı farklı bir görüntü çizebilecek miydi?

 

Hırslı ve gergin

 

Kazanma hırsıyla oyuna başladı Beşiktaş. Hemen sonucunu da aldı; 6'da Mustafa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Veli orta alandan sol kanada doğru uzun bir pas gönderdi Olcay'a.  Rize defansından seken top Mustafa ile buluştu. Mustafa haftalardır süren şanssızlığını yenip takımını öne geçirdi.

Ama Siyah-beyazlıların gol sevinci çok kısa sürdü. 13. dakikada pek anlayamadığım bir pozisyonda hakem Ali Palabıyık Beşiktaş aleyhine penaltı verdi.  Sanırım gerekçe Mustafa'nın Kweuke'nin ayaklarına dolanmasıydı. Yani çok kolay bir penaltıydı bu. Bu karar bir hafta önce Biliç ile yorumcu Markus Merk arasındaki diyalogu akla getirdi hemen. Bakalım Markus Merk verilen bu penaltının yorumunu yaparken yine teması yeterli bulacak mı? Bulursa sadece Biliç'ten değil herkesten "hadi ordan"ı alacak.

Neyse takımına penaltı kazandıran Kweuke başarılı vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Bu kadarla da kalmadı penaltı furyası. Rizespor'un şansı devam ediyordu bir kere. Bu kez Atiba ceza alnında topa yükselirken elini de yükseltip topa değince Rizespor'a bir penaltı daha verildi. 28'de Ali Adnan ikinci penaltı vuruşunu da gole çevirince ev sahibi takım 2-1 öne geçiverdi. Rizespor için mükemmel bir durumdu bu.

Böylece doğru dürüst gol pozisyonu yokken, karşılaşma kargaşa içinde geçerken 28 dakikada üç gol birden oluvermişti.

Hakem kararlarının ardından Beşiktaşlı oyuncular iyice gerildi ve şuursuzca saldırmaya başladı.

37'de Beşiktaş Oğuzhan'la garip bir gol kazanacaktı neredeyse. Şöyle ki Oğuzhan sol kanattan yumuşak bir top attı kaleye doğru, kaleci Serkan topu tutarken sektirdi ve top Rize kalesine girerken çizgide  Ali Adnan yetişip takımını kurtardı.

 

İkinci yarı da golle başladı

 

İkinci yarıya daha sakin başladı Beşiktaş ve rakip alana yerleşti.

Sağ kanattan Atiba - Gökhan - Atiba paslaşmasında topla buluşan Mustafa takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Gol anı yine ikinci yarının 6. dakikasıydı.

Ne var ki bu skor her iki takım için de yeterli değildi.

Bu yüzden tempo arttı. Karşılıklı akınlar izlemeye başladık.

Biliç 68'de son haftalarda formsuz bir grafik çizen Olcay'ın yerine Almeida'yı alarak forvet hattını güçlendirmek istedi.

Özellikle son on beş dakikada Beşiktaş baskısı iyice arttı. Ne var ki Oğuzhan'ın sol kanada geçmesi orta alanda yaratıcılığını sınırladı Kartal'ın. Bu yüzden net pozisyonlara giremediler.

87'de ise Rizespor LuaLua'nın ayağından galibiyet golüne çok yaklaştı. Bu pozisyonda kaleci Tolga çok başarılıydı.

Uzatma dakikalarında Rizeli Kağan'ın topa elle hareketi hakemin Beşiktaş lehine penaltı vermesine yetmedi.

Son saniyeye kadar her iki kalede de gol tehlikesi yaşandı. Ama son vuruş becerisi gösteremedi oyuncular.

Böylece mücadelenin büyük bölümünde (%64) topla oynayan Beşiktaş yediği iki penaltı golüyle iki puanı Rize'de bıraktı.

Bakalım maçın hakemi daha önce verdiği ya da vermediği penaltılarla şiddetle tartışılan diğer hakemler gibi eleştiri alacak mı?  

 

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