WITBragDay: Teknoloji sektörünün cinsiyet sorunu

TV'nin entellektüel dizilerinden birisi olan Silikon Vadisi'ndeki [1] gıcık (nerd) ve de garip tiplere baktığınızda, anlamakta zorluk çekiyorsanız ya da "Big Bang Theory"deki Sheldon bencilliği ve narsistliği ile sizi şaşırtıyorsa[2], Google'un geçen hafta işten attığı James Damore'ye bir bakın.

Bu tiplerin sadece güldürmek amaçlı değil, yanısıra gerçek hayattan birilerini resmettiğini de anlayacaksınız. (Not: Bu arada Silikon Vadisi serisindeki kimliklerin kimden esinlendiğine dair bir yazıyı burayı tıklayarak okuyabilirsiniz)

Günümüzde Çin'den Almanya'ya ve tabi ki Türkiye'ye kadar tüm ülkelerin en çok özendiği bölge "Silikon Vadisi". Çünkü entellektüelliğin zirveye vardığı ve bir sürü teknolojinin yaratıldığı bir alan. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerini içeriyor. Ama acaba göründüğü kadar parlak mı? Karanlık bir yanı da var mı?



Bu yazı dizimizde, Silikon Vadisi’ndeki insanları anlatacağız. Katillerden, cinsel tacizcilere, sansürcülere kadar -aniden gelen paranın ve başarının- şişirdiği egolarla hareket edenleri yazıp, Silikon Vadisinin diğer yüzünü göstermeye çalışacağız.

İlk olarak çok Silikon Vadisinde 4-5 yıldır üst perdeden tartışılan "Cinsiyetçilik" konusu. Bunun sadece ülkemizdeki eğitimsiz maço erkeklere özgü olduğunu sanıyorsanız, öyle olmadığını, entellektüelimsi erkeklerden de benzer düşünceler çıktığını, 2 hafta önce okuduğumuz bildirge ile gördük[3].



Kısaca hatırlatalım; James Damore isimli yazılım mühendisi, 2 hafta önce Google içinde yayılan "Google'ın İdeolojik Yankı Odası" başlığı ile 10 sayfalık bir bildirge yazmış ve teknoloji alanındaki liderlik pozisyonları için kadınlara eşit haklar (çeşitlilik) sağlamaya çalışmanın anlamsız olduğunu, kadınların zaten biyolojik olarak eksik olduğunu anlatan uzun uzun yorumlar yapmıştı [3][4].

Kısa bir şok dönemi, teknolojide çalışan kadınların protesto tweetleri ve kendisine Google yönetimi tarafından verilen resmi cevaplar arkasından Damore, “ileri düzeyde hastalıklı - yanlış kalıplarla oluşmuş fikirleri var” gerekçesi ile (bence de öyle) işten çıkarıldı [5].

(Not : Damore'nin yazdıklarının kısa özetini dipnot 4’den ya da İngilizce geniş bir özetini burayı tıklayarak okuyabilirsiniz.)

Tabi Damore Google’a karşı mahkemeye gitmiş durumda (hatta önceden gitmiş) ama fiziksel hayatta sorun yaşayacağı aşikar. Zaten kızgın olan teknoloji sektörü kadınları ayaklandı. Önce YouTube CEO'sundan bir makale okuduk [6]. Sonra bazı başka hareketler başladı. Mesela "Kız Gibi Kodlama" sitesinde, #WITBragDay (WIT=Women in Tech) hashtag'i bulunuyor.

Silikon Vadisindeki kadınlar aslında uzun süredir, eşit haklar için savaşıyorlar. Bu haklar, hem eşit işe eşit maaş, hem de liderlik pozisyonları anlamına geliyor. Çünkü aşağıdaki mesajlardan da göreceğiniz üzere, kadınların yaptığı pek çok önemli iş var. Bunların haklarını almak istiyorlar; İşte bakın Gmail'i yazan kişi bir kadın;

Every time you write email in Gmail, you are using my code. I wrote it 10+ years ago as my first"real" job, not replaced yet. #WITBragDay