Wikileaks'in son belgeleri, Bilderberg'in ticaret anlaşmalarını şekillendirdiğini ortaya koydu!

Ülkemizde fazla yankı bulmadı ama 10 gün kadar önce Julian Assange ve Wikileaks'in yayınladığı belgeler, Obama'nın "Pasifik Ülkeleri İşbirliği (TPP)" anlaşmasının arka planını ortaya çıkardı[1]. Ayrıca Wikileaks anlaşmanın ellerinde olmayan eksik bölümleri için de halk fonlamasından gelecek 100 bin $'lık bir ödül koydu[2].

Malum bizim gibi ülkelerde, komplo teorilerine ve siyasileri yönlendiren bir üst akıl olduğuna inanan sayısı bir hayli fazladır. Bazı olaylardı "bunu kesin Amerika yaptırmıştır" diye değerlendiririz. Ama Wikileaks belgelerine bakılırsa, Amerika'lı vatandaşların ve hatta Obama'nın da, Türkiye'den daha çok şansı yokmuş.

ABD'de demokrat başkan tarafından sunulmuş olmasına rağmen Cumhuriyetçiler tarafından da imzalanan TPP anlaşması, Wikileaks'de sızdırılan 17 belgeye göre, Amerikan Kongresi tarafından değil, Bilderberg toplantılarında alınan kararlara göre şekillendirilmiş[3].

Bu anlaşma Amerikan Ekonomisinin yüzde 80'ini kapsıyor ve Pasifik ötesindeki bazı ülkelere taşaron (outsource) iş verebilmeyi getiriyor. Böylece de "küresel yönetişim" yaratıyor. Belgelere göre, Cumhuriyetçi Senatörler de dahil, Kongre üyelerinin çok azı karşı çıkmış. Oysa bu anlaşmanın Amerikan halkının bilgisi ya da izni olmadan bir "küresel hükümet" oluşturduğu iddia ediliyor. Anlaşmaya sadece Cumhuriyetçi Senatör Jeff Sessions yüksek sesle karşı çıkmış ve geçen hafta Obama'ya olumsuz görüşlerini iletmiş[1].

Buna karşılık, Amerikan ana akım medyasında, TransPasific Partnership (TPP) anlaşması hakkında eleştirel yazılar yer almıyor. Tam tersine "geçiştirme" olarak yorumlanacak haberler halinde veriliyor.

Sadece Amerikan bağımsız yani alternatif medya organları bu anlaşmanın tehlikelerine işaret ediyorlar [4] ; "Amerikan ana akım medyası, muhafazakar talk-showlar ve güya "araştırmacı gazeteci"ymiş görüntüsündeki gazetecilerin yönettiği "tartışma programları" bu tür hayati konular yerine, poposu sayesinde ünlü olan Kardishan ailesinin üvey babası Bruce Jenner'in nasıl cinsiyet değiştirdiğine takmış durumdalar ve Amerika'nın zamanını harcıyorlar" .

Bu söylenenleri okuduğumuzda, "Türk medyası'ndan mı bahsediyor acaba?" diye düşündük. Anlaşılan "büyük medya" dünyanın heryerinde aynı kirlilikte.

ABD'de de medyanın büyük bir çoğunluğu 6 grubun elinde. Bunların aynı zamanda Bilderberg'in elinde olduğu iddia ediliyor.

Bilderberg Toplantıları, neye göre oluşturulduğu bilinmeyen ve ancak belli kişileri içine alan bir zenginler kulubünün düzenlediği yıllık toplantılar. Uzun zamandır, bu kulübün ve üstündeki daha dar bir grubun dünyayı yönettiği, dünya ile ilgili tüm kararları aldığı iddia ediliyor. Grup her yıl bir başka yerde toplanıyor. Örneğin geçen yıl Danimarka'da toplanmıştı. Bu yıl ise geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir kış tatil merkezinde toplandılar.

Bu toplantılardan çıkan sonuçlar medyada yer almaz. Ama sızan bilgilere göre geçen yıl ki toplantıda, 120'den fazla seçkin kişinin "Transatlantik Ticaret ve Yatırım İşbirliği (TPP)" programını ve bunun ticari adımlarını planladığı söyleniyor.

Amerikalılar bu anlaşmanın Apple gibi üreticilerin, Pasifik ötesinde çok ucuz fiyata üretim yapmasını getirdiğini ve ülkedeki orta sınıfı yoketmekte olduğunu düşünüyorlar. Bu konuyu 4 sene önce detaylı bir şekilde incelemiştik[4]. "Outsourcing" ya da Türkiye'deki tanımı ile "Taşoronlaşma" bir grubu olağanüstü zenginleştirirken, orta sınıfı yokeden bir modele gidiyor. Çünkü bu orta sınıfa ödenecek "maaş"lar, UzakDoğu'daki işçilere ve çok daha düşük ödeniyor.

ABD 1980 sonrası bu olaya yakalanmış durumda. Ama entellektüellerin durumu farketmeleri ancak 1990'larda oldu. Buna rağmen önü kesilmedi. Öyle ki, Amerikalı halkın suçladığı Apple gibi firmalarburayı tıklayarak görebileceğiniz üzere, ABD içinde doğrudan sadece 20.000 kişiye iş vermişken, "bu elemanlara hizmet eden hemşire, bizim mallarımızı taşıyan kurye" diyerek bulabildikleri herkesi kattıkları bir raporla, ABD'de 514 bin kişiye iş sağladıklarını ilan ediyorlar.

Tabi, ödemesi gereken maaşların çok daha azını ödeyen "küresel sermaye" bu işin asıl kazananı. Kriz dönemlerinde bile, hersene % 10'lar düzeyinde büyüyor[5].

İşte TPP de böyle bir anlaşma. Anlaşma ile Obama ve diğer TPP ülkeleri, kendi Meclislerine sorma ihtiyacı bile duymadan istedikleri kararları alabilecek ve birlikte çalışmayı kabul edecek oluyorlar. Anlaşma bu nedenle de "Yaşayan Anlaşma" diye tanımlanıyor[6].

Bu anlaşma sayesinde, Obama, internet dahil Amerikan ekonomisinin çok büyük bölümlerini yabancı hükümet ve yabancı düzenleyicilere outsource edebilecek. Yani bir "küresel hükümetten" bahsediliyor diye eleştiriliyor.

TPP'ye, Amerika'lıların tepki duyduğu Çin'in de dahil olmakla ilgilendiğini bizzat Obama açıkladı.

Bilderberg Toplantıları nedir?

Bilderberg Toplantıları[7], dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık, özel toplantılardır. Toplantılar Bilderberg Grubu, Bilderberg Konferansı, Bilderberg Kulübü diye de adlandırılmaktadır.

Bu masum ifadeye karşın, Bilderberg Grup uzun yıllardır şüpheyle tartışılan bir grup. Çok daha karmaşık ilişkilerle ve gizli olarak tanımlanıyor. Grubun, dünyayı kendilerinin yöneteceği bir merkezi hükümet haline getirmeye çalıştığı iddiaları, Paul McQuire ve Pulitzer ödülü adayı gazeteci Troy Anderson tarafından yazılan "Babylon Code" isimli yeni bir kitapta da yer alıyor[8]. Buna göre, ABD'yi de Kongre değil, "gölge hükümet" olarak adlandırılan bu grup yönetiyor[3].

Bu sene davet edildiği ve katılacağını bildirilen 22 ülkeden 140 kadar kişi arasında, Türkiye'den de şu isimler göze çarpıyor;

- Avukat Gönenç Gürkaynak

- Milletvekili İlhan Kesici

- Koç Holding'den Mustafa Koç,

- Gazeteci ve Akademisyen Nuray Mert,

- Gazeteci ve Akademisyen Soli Özel

- Milletvekili Selin Sayek Böke,

Bilderberg'in bu sene 11-14 haziran tarihlerinde Avusturya'da yapılan toplantısındaki gündem maddeleri şu şekilde verilmiş;

- Yapay Zeka

- Siber Güvenlik

- Kimyasal Silah Tehditi

- Mevcut Ekonomik Konular

- Avrupa Stratejisi

- Küreselleşme

- Yunanistan

- İran

- OrtaDoğu;

- NATO

- Rusya

- Terörizm

- İngiltere

- ABD

- Amerikan Seçimleri

[1] Trade in Services Agreement

[2] WikiLeaks is crowd-sourcing $100,000 for the Trans-Pacific Partnership trade deal

[3] BILDERBERG & TRADE TREATIES: THE SHADOW GOVERNMENT THAT RULES THE WORLD

[4] The TPP Could Destroy the American Middle Class

[5] Wall Street'te Neler Oluyor? Offshore Outsourcing (Taşaronlaşma) - 2

[6] Obama’s Job-Killing, Gun Controlling, Illegal Alien Enticing Secret Treaty Could be Fast Tracked This Week

[7] Bilderberg Meetings

[8] BILDERBERG GROUP, BRIDE OF FRANKENSTEIN AND AWAKENING FROM THE PROGRAMMED NIGHTMARE