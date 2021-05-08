WhatsApp geçici olarak geri adım attı

Mayıs ayı geldi, WhatsApp'ın ocak ayında duyurduğu ve büyük tepkiye neden olan verileri aktarma olayı için süre bitti. Ama WhatsApp bugün, 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni gizlilik (aslında verilerinizi Facebook ile paylaşma) politikasını kabul etmeseniz bile hesabınızı silmeyeceğini veya devre dışı bırakmayacağını söyledi. Ancak bazı fonksiyonları kısacak (muhtemelen kullanıcılar ne kadar kaçacak diye bakacak) ve belki sonra silecek [1].

Facebook'un sahip olduğu sohbet uygulaması, güncellenmiş gizlilik politikasını ilk olarak ocak ayında bir pop-up aracılığıyla "ya sev ya git" formatında Hindistan ve Türkiye'deki kullanıcılar için duyurmuştu[2]. Ancak, büyük bir kullanıcı tepkisinin ve diğer platformların popülerlik kazanmasının ardından, yeni politikanın uygulamasını önce 8 Şubat'a ve sonunda 15 Mayıs'a ertelemişti [3].

Avrupa'da ise GDPR (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) çok sert olduğu için oradaki kullanıcılara bu tür uygulama yapmadı[4]. Zaten AB geçen yıl kendi çalışanlarına "WhatsApp'ı bırakın, Signal'e geçin" uyarısı yapmıştı bile[5].

Ocak ayındaki "ya sev ya terket" dediğimiz tarzdaki açıklamada, bir kullanıcı eğer yeni gizlilik politikasını --başka deyişle, kişisel verilerinin Facebook'a devredilmesini-- o zamana kadar kabul etmezse, hesaplarının devre dışı bırakılacağını söylemişti. Hesabı etkinleştirmek için kullanıcıların politikayı kabul etmeleri mecburi idi.

WhatsApp'ın verdiği pek çok güvenceye rağmen, kullanıcıların büyük bir kısmı protesto için Telegram ve Signal gibi diğer sohbet uygulamalarına geçti. Ya da en azından yanı sıra Telegram ve Signal'i de hayatlarına soktular [6].

Üstelik Telegram, WhatsApp sohbet geçmişinizi olduğu gibi nasıl aktaracağınıza dair bir uygulama da sundu[7].

Bu arada önce Rekabet Kurulu, sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu arka arkaya soruşturma açtılar[8][9]. Rekabet Kurumu verilerin aktarılamayacağı kararı verdi ama WhatsApp'ın onları dinleme niyeti yok[10].

Bu Sefer Kullanıcıları İtekleyerek Yola Sokmayı Deneyecek Gibi Gözüküyor

WhatsApp bugün yaptığı açıklamada, hiçbir hesabı devre dışı bırakmayacağını, ancak politikayı kabul etmelerini hatırlatmaya devam edeceğini söyledi.

"Yeni hizmet şartlarını alan kullanıcıların çoğu kabul etmiş olsa da, bazı kişilerin henüz bunu yapma şansı bulamadığını anlayışla karşılıyoruz.

Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiçbir hesap silinmeyecek ve hiç kimse WhatsApp'ın işlevselliğini de kaybetmeyecek. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca insanlara hatırlatmalarla takip edeceğiz."

Ancak WhatsApp, hesabınızı silmeyecek olsa da, politikayı kabul etmezseniz, uygulamanın temel özelliklerini - örneğin sohbet listenize erişememek ve sonunda mesaj bildirimlerini almayı durdurmak gibi - kaybetmeye başlayacağınızı belirtti.

• Sohbet listenize erişemezsiniz, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilirsiniz. Etkinleştirilmiş bildirimleriniz varsa, bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir telefonu veya video aramasını geri aramak için bunlara dokunabilirsiniz.

• Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaksınız ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

Whatsapp, bunları ne zaman kısıtlamaya başlayacağını belirtmedi. Muhtemelen bu yolla kullanıcılar üzerinde baskı kurarak geçişleri sağlayacağı düşüncesinde.

Ama kullanıcıların büyük sayılarla terk edip, terketmemesine göre yeniden tavır alacaktır. Eğer yine çok sayıda kullanıcı kaçarsa bu uygulamadan vazgeçebilir.

Aşağıda bu olayda Whatsapp Şirketinin yaptığı halkla ilişkiler hatalarını, duayen iletişim uzmanı Sibel Asna'dan dinleyebilirsiniz..





[1] What happens on the effective date?

[2] https://turk-internet.com/whatsappi-siliyor-muyuz-peki-silersek-ne-kullanacagiz/

[3] Türkiye ve Hindistan’daki Tepkiler ve Hukuki Gelişmeler Sonucu Whatsapp 3 Ay Erteleme Kararı Aldı

[4] Hindistan, WhatsApp’a Neden Avrupa’ya Uygulamıyorsun ve Hindistan’a Uygulamaktan Vazgeç Dedi

[5] AB Komisyonu Kendi Elemanlarına “WhatsApp’ı Bırakın, Signal Kullanın” Tavsiyesi Yaptı

[6]Signal ve Telegram’a Kaçışlar Hızlanırken, Whatsapp Yeni Açıklamasında “Tüm Verileri Facebook’a Vermiyoruz” Dedi

[7] Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp Hakkında Soruşturma Başlattı

[8] WhatsApp Konusunda KVKK da İnceleme Başlattı

[9] Whatsapp Rekabet Kurulu Kararı Sonrası Yeniden Aynı Veri Aktarımını Yapacağını Açıkladı