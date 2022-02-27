Ukrayna, Rusya'ya karşı hackerları yardıma çağırdı

Anonymous 25 Şubat'ta Ukrayna'yı desteklemek için Rusya'ya karşı siber savaş ilan etti. Business Insider raporuna göre, bilgisayar korsanları Kremlin, Duma ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere Rus hükümetinin web sitelerini ve ayrıca RT.com'u kapattığı veya yavaşlattığı raporlanıyor ama arkasında bu siteler düzeltildi diyor.

Bildiğiniz gibi Anonymous isimsiz ve kimlikleri belirsiz hackerların kullandığı bir ad. Dolayısıyla kimin adına konuştuğu bilinmez. Mesajlarında bu da var. Anonymous şu anda Rusya Federasyonu'na karşı operasyonlarda yer alıyor ve şöyle diyor:

"Operasyonlarımız Rus hükümetini hedef alıyor. Büyük ihtimalle özel sektörün de etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu hesap tüm Anonymous (@YourAnonNews) adına konuşmuyor."

Anoymous Rus hackerlara da sesleniyor ve Putin diktatör derken, yardımlarını istiyor. Kolektif olarak dünyada sadece barış ve tüm insanlık için gelecek istediklerini belirten Anonymous grubu, sadece Rus hükümeti ve Putin'in eylemlerine yönelik hareket ettiklerini söylüyorlar ve şöyle devam ediyorlar:

"Değiştirebiliriz, her şeye karşı durabiliriz. Rus halkının birlik olup Vladimir Putin'in savaşına "HAYIR" demesinin zamanı geldi. Biz anonymous'uz. Biz kalabalıklarız Bizi Bekleyin."

Hacktivist grubun çeşitli hesaplarında #OpRussia ve #OpKremlin ile taşıyan tweetler var. Böyle bir hesap, Ukrayna üzerinden Rusya ve Batılı müttefiklere mesaj içeren bir video yayınladı ve "Ukrayna'da tansiyon yükselmeye devam ederse endüstriyel kontrol sistemlerini rehin alabiliriz. " dedi.

Anoynmous'un bu çabasına ek olarak Ukrayna hükümeti de, ülkenin Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmesinin ardından bilgisayar korsanlığı topluluğunu uzmanlık ve yetenekleri konusunda gönüllü olmaya çağırıyor.

Reuters haberine göre, Ukrayna hükümetinin ülkedeki kritik altyapının savunması konusunda gönüllü olacak hackerlara çağrıda bulundu. Kiev merkezli Cyber Unit Technologies'in CEO'su Yegor Aushev'in yaptığı çağrı, Ukrayna'nın üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin talebi ile olduğu kaydediliyor. Çağrı "Ukrayna siber topluluğu! Ülkemizin siber savunmasına dahil olma zamanı" ifadesiyle başlıyor ve bir Google Dokümanlar bağlantısı aracılığıyla gönüllü olarak başvurmaya davet ediyor. Başvuru sahiplerinin "kötü amaçlı yazılım geliştirme" benzeri uzmanlıklarını ve profesyonel referanslarını listelemeleri isteniyor.

Aushev'e göre, gönüllüler saldırı ve savunma amaçlı siber operasyonlarla görevli iki gruba ayrılacak. Savunma gönüllülerine telekomünikasyon, elektrik, gaz ve su sistemleri gibi Ukrayna'nın kritik altyapısını korumada rol verilmesi muhtemelken, saldırı operasyonlarında görevlendirilenlere dijital casusluk yapan ve işgalci Rus güçlerinde aksamalara neden olan roller verilebileceği bilgisi veriliyor.

Hackerlar başvurur mu? Başvuranlara güvenilir mi?

Düşünün ki, kötücül yazılım (trojan-virüs) geliştiren bir hackersınız ve yardıma çağırılıyorsunuz. Üstelik bir Google linki ile... Üstelik referans olarak işlerinizi filan yazacaksınız. Acaba bu bilgileri hangi yetkiliyle paylaşıyorsunuz ve sonradan başınıza iş açar mı?

Diğer yandan gönüllü olanlar acaba Ukrayna için mi çalışacak? Ya tam tersine amacı varsa? Rus destekli bilgisayar korsanlarının da istihbarat toplamak ve hatta Ukrayna'nın daha iyi savunmaya çalıştığı sistemlere erişim sağlamak amacıyla vatansever Ukraynalılar gibi davranması mümkün değil mi?

ABD askeri istihbaratının raporuna göre, Rus hükumet korsanlarının zaten Ukrayna ordusu ve kritik altyapılarına sızmış olduğuna inanılıyor. Ukrayna'nın ise kendi başına özel bir askeri "siber güç"ü bulunmuyor. Aralık ayında Başkan Volodymyr Zelensky, hükümetinin siber güvenlik uzmanlarına sahip olduğunu ama bir siber ordularının olmadığını söylemişti.

Ukrayna'da internet kesintileri var

Bu arada Netblocks Ukrayna'da elektrik kesintileri ve 24 Şubat 2022 Perşembe gününden itibaren internet hizmetinde bir dizi önemli kesinti olduğunu raporluyor. Rusya'nın askeri operasyonu ilerledikçe, başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın çoğunda kesintiler artıyor. 24 Şubat 2022 Perşembe sabahı, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkiv'de internet kesintileri kaydedildi. Daha sonra Mariupol, Donetsk'de internet kesintileri görüldü. Perşembeden itibaren Kiev'in internetin kademeli azalmasının nedeni, insanların sığınaklara girmesiyle açıklanıyordu. Cumartesi sabahı çatışma Kiev'e ulaştığında, diğer birçok ağa bağlantı sağlayan omurga internet sağlayıcısı GigaTrans'ta büyük bir kesinti kaydedildi. Ukrayna'daki telekom kesintileri şimdiye kadar elektrik kesintileri , siber saldırılar , sabotaj ve kinetik etkilere bağlandı. Aşağıda Netblocks'un bu sabahki raporu görülüyor.