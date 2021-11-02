Twitch yayıncı gelirleri sızınca, dolandırıcılık ortaya çıktı

Twitch için birkaç gündür "Temiz Twitch" kampanyası yapılıyor. Bildiğiniz gibi, Twitch genç yayıncıların ağırlıklı olduğu bir ortam. 2011'de açılan platformda önceleri oyun oynayanlar izlenimlerini paylaşıyordu, zamanla her türlü konunun canlı konuşulduğu bir ortam haline geldi[1].

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu yakın zamanda Twitch üzerinde söyleşiler yaptılar[2]. Çünkü bu ortamda entelektüel düzeyi yüksek genç kitlenin yer aldığı görülüyor.

"Temiz Twitch" kampanyasının nedeni ise sızan yayıncı verilerinin gösterdiği dolandırıcılık ihtimali. Ekim başında Twitch'in verileri sızdı. Bu veriler arasında en çok dikkati çeken, yayıncı gelirleriydi[3]. Twitch üzerinde yayıncılar, abone gelirleri, reklam gelirleri yanı sıra bit denilen bağış gelirleri alıyorlar. İşte dolandırıcılar çaldıkları paraları bu "bit" uygulaması üzerinden almanın bir yolunu bulmuşlar.

Dolandırıcılar zamanın ruhunu çabuk yakalıyor

Dolandırıcıların zamanın ruhuna uygun yaklaşımları bulmaktaki becerileri gerçekten çok üstün. Bunu şöyle örnekleyelim; internetin ilk günlerinde, bir ara çeşitli yabancı göndericilerden çok sayıda İngilizce olarak "Finans yöneticisi aranıyor" benzeri mailler gelebiliyordu.

Önceleri bu kadar çok finans yöneticisi arayan maillerin anlamını çözmeye çalışmıştık. Olay şuydu; henüz bankalarda 2FA şifreleme (yani girişte şifre yazdıktan sonra, SMS ile onaylamak) yokken, çok sayıda banka hackleme olayı meydana geliyordu. Bu şekilde hacklenen hesaplardan, paraların aktarılabileceği yerel hesaplara ihtiyaç oluyordu. İşte finans yöneticisi olarak arananlar, bu hesaplara sahip olan insanlar oluyordu. Finans yöneticisinden beklenen ise, hesabına yönlendirilen çalınmış parayı fiziksel olarak çekip, içinden komisyonu alıp sonra Western Union gibi posta yani fiziksel olan başka yollarla yurt dışına göndermesiydi.

İşte bugün "bit" üzerinden yapılan da bu olayın aynısı. Yani ABD'de kredi kartlarından çalınan paralar, bit halinde bazı kişilere bağışmış gibi yollanıyor. O da içinden komisyonunu alıp, gerisini kendisine verilen kripto para cüzdanına yolluyor.

Fiziksel hayattaki dolandırıcılıkların internet üzerindeki hali

Ama hep deriz ya, internet aslında fiziksel hayatın yansımasıdır. Fiziksel hayatta olan her şey internette de yerini alıyor. Örneğin; Yılmaz Erdoğan'ın "Sazan Sarmalı" filminde yer alan olayı hatırlatalım. Bir kamyon dolusu demiri --olaydan haberi olmayan bir şoför ile-- getirtiyorlar. Diğer tarafta bir kuyumcuya giden kadın, yükte hafif, pahada ağır bir şey seçiyor. Sonra demiri ucuza alacağını sanan kurbana ödemeyi kuyumcunun hesabına yaptırıyorlar. Para aktarılır aktarılmaz da ortadan yok oluyorlar. Adam ucuza demir aldım sanırken aslında kuyumcudan alınan altını ödemiş oluyor. Yani çalınanlar Bitcoin cüzdanı yerine altın ile takip edilemez şekilde paraya çevrilmiş oluyor.

Tabii her 3 olayda asıl dolandırıcılar yok olurken, ortada kalakalan birileri var. O da ilk örnekteki finans uzmanları, ikinci örnekteki Twitch yayıncıları, Sazan Sarmalı filminde ise kuyumcu. Ama bunlardan nasıl bir sonuç çıkar derseniz; bu hukukun işi.

2.400 yayıncı ve 1 yılda 9,5 milyon dolar para

Twitch'de de olan şu; sızmış dosyaları inceleyen kişiler, bir dolandırıcılığı ortaya çıkarmışlar. Yani bir takım yayıncılarla anlaşma yapan dolandırıcılar, anlaşılan kredi kartlarından çektikleri paraları BİT olarak yönlendirmişler. Şimdi ortada olan kişiler bu yayıncılar olacak. Belki iş uluslararası bir boyuta da ulaşabilir.

Şimdiden isimleri ortaya çıkan kişiler var. Bu kişilerin genellikle takipçi sayısı çok olduğu için sponsorlukları da olabiliyor. Şimdi bu gelirlerinden de olacakları anlaşılıyor. Çünkü bazı sponsorların geri çekildiğine dair duyurular gördük.

Temiz Twitch kampanyasını başlatan Jahrein isimli kullanıcının söylediğine göre, olaya 2.400 Türk yayıncı karışmış ve 1 yıl içinde 9,5 milyon dolar gibi bir para aktarılmış. Şimdi "Temiz Twitch" kampanyası ile yayıncılardan gelirlerini açıklamaları ve özür dilemeleri isteniyor. Twitter'da —bu olayın içinde olmadıklarını göstermek için— gelirlerini beyan eden hesaplara rastlanıyor.

Konuyu Gürsel Tekin de TBMM'de gündeme getirmiş. Yukarıda tweetini görüyorsunuz.

Ama bu arada bir kadın yayıncının takipçilerine "kist ameliyatı olacağım" diyerek topladığı parayla silikon taktırdığına dair hikâyeler de gördük. Yani ilginç bir ortam.

[1] Wiki-Turk : Twitch

[2] Twitch.Tv Hacklendi, Yayıncıların Aldıkları Ücretler Sızdırıldı

[3] Twitch.Tv Hacklendi, Yayıncıların Aldıkları Ücretler Sızdırıldı