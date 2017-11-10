Türk Telekom'un ortakları birbiriyle savaşın eşiğinde mi?

Türk Telekom şirketinin 2005’de yüzde 55’ini satın alan Ojer Telekomünikasyon firmasının sahibi olan Oger Telecom’un yüzde 35’ini 2008 yılında Saudi Telecom 2,6 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Yani Suudiler ve Hariri’ler Türk Telekom’un ortağı durumundalar.

Ama şimdilerde bu 2’li arasında bir karmaşa yaşanıyor.

Bugünlerde Suudi Arabistan'da bazı gelişmeler olduğunu okumuşsunuzdur. Haziran 2017’de veliaht ilan edilen 32 yaşındaki Prens Mohammed bin Salman’ın operasyonu olarak çok sayıda prens ve kişinin tutuklandığını gördük. Ama sadece Suudiler'in değil, Lübnan Başbakanı (ve aslında önceki kralın kız kardeşinin oğlu) olan Saad Harriri'nin de, 4-5 gün önce gittiği Suudi Arabistan'da alıkonulduğu iddia ediliyor.

Saad-Eddine Rafic Al-Hariri'nin Lübnan Başbakanlığı dışında Türkiye için ayırt edici bir özelliği var. O da aslında ortada fazla görünmüyor olsa da[1], Türk Telekom'un patronu durumunda. Çünkü Türkiye'de kurulu Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ)'ın yüzde 99'u Oger Telecom'a ait. Yüzde 35’i Saudi Telecom’a satılmış olan Oger Telecom, Hariri ailesine ait bir şirket. Ortaklık dağılımı şu şekilde;

• %35 STC (Saudi Telecom Company)

• %23,8 Oger Telecom Saudi Arabia Limited

• % 26,67 Saudi Oger Limited

• %14,53 ise Azınlık hissedarları

OTAŞ'ın yüzde 55 hissesi üzerinden bakarsak, Türk Telekom'un yüzde 19,25 hissesi Saudi Telecom'a ait.

Suudi Arabistan, Lübnan’ı savaş ilan eden ülke diye nitelendiriyor



Dün iç ve dış basında yer alan bir habere göre [2], Suudi televizyonu El Arabiya’ya röportaj veren Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir el Sabhan, Hizbullah'ın hareketleri sebebiyle Lübnan'ı savaş ilan eden ülke olarak göreceklerini belirtti. Hizbullah militanlarının, Suudi Arabistan’a yönelik tüm saldırılardan sorumlu olduğunu söyleyen El Sabhan, örgütü uyuşturucu kaçakçılığı ve gençlere terör eğitimi vermekle suçladı. Lübnan hükümetinin Hizbullah’ın saldırganlığını dizginlemesini beklediklerini dile getiren bakan, ayrıca Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin baskı altında istifa ettiği yönündeki açıklamaların ‘Lübnanlıları etkilemek’ amacıyla yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yani bu durumda, Türk Telekom'un dolaylı 2 ortağı şu anda savaş durumuna geçiyor gibi gözüküyor. Bu acaba Türk Telekom'un durumunu nasıl etkileyecek?

Babası Refik Hariri, 2005'de başbakanken bir suikasta kurban giden, Lübnan başbakanı Saad Hariri cumartesi günü Suudi Arabistan'da istifasını açıklamış, Hizbullah ve İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak Lübnan'da kendisinin can güvenliğinin olmadığını belirtmişti. O günden bu yana ülkesine dönmeyen Hariri'nin istifası hâlâ kabul edilmemiş durumda.

Bir yandan da Saad Hariri'nin, Prens Salman ile iyi geçinmeye çalıştığı 31 ekim tarihli Twitter'daki mesajından görülüyor.