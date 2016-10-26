Hangisi doğru; Türk Telekom, "Borç bizim değil OTAŞ'ın ve teminatımız yok" diyor, Borsa'ya "Teminat var" diyor

Hangisi Doğru? Türk Telekom, 'Borç Bizim Değil OTAŞ'ın ve Teminatımız Yok' Diyor, Borsa'ya Açıklama 'Teminat Var' Diyor

Türk Telekom şirketin yüzde 55 ortağı olan Otaş (Ojer Telekomünikasyon A.Ş.) firmasının ödeyemediği borç konusunda bir açıklama yayınladı ve borcun kendilerinin değil, OTAŞ'ın olduğunu söyledi ve şirkete hiçbir etkisi olmadığını iddia etti! Borcun bankaları rahatsız ettiği ve başbakanın devreye girdiğine dair haber dün Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştı[1].

İlginçtir, bahsedilen ödenmemiş olan 290 dolarlık taksit, Türk Telekom'un yüzde 55'inin satın alınması sürecinde OTAŞ tarafından alınan 4,5 Milyar dolarlık kredinin, 2013'de ötelenmesi için yeniden alınan 4,75 milyar dolarlık eşdeğer kredinin taksidi olduğu görülüyor [2] [3].



OTAŞ, Türk Telekom'un satın alınması sırasında Oger Telecom tarafından Türkiye'de 2005 yılında kurulan ve 600 milyon TL sermayeli bir şirket. Bu şirketin ilk aldığı kredide Türk Telekom'un teminat gösterildiği iddia ediliyordu. 30 Mayıs 2013'te aldığı ve geçtiğimiz eylülde 290 milyon dolarlık taksidini ödemediği kredide Türk Telekom hisselerinin teminat verildiği görülüyor [4].



Türk Telekom tarafından, OTAŞ'ın aldığı borç nedeniyle kendilerine gönderilen açıklamanın borsaya yapılan bildirisinde yer alan ifade şu şekilde:



"Daha önceki kredi anlaşmalarında olduğu gibi kredinin teminatı olarak şirketinizin hisseleri rehin verilmiştir."



Türk Telekom'un dolaylı ortağı Saudi Oger firmasının Suudi Arabistan'da iflasa sürüklenmesi arkasından, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin durumu uzun zamandır tartışılıyor ve Saudi Telecom - Oger Telecom - Hazine yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü biliniyor.



Türk Telekom'un konuyla ilgili olarak bugün yaptığı açıklama şu şekilde:

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan; “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin borçlarını vaktinde ödeyememesi” konulu haberlerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur.



Türk Telekom olarak LTE ve fiber altyapı yatırımlarımızı artan bir hızla sürdürürken, finansal ve operasyonel olarak başarılı sonuçlar almaya devam etmekteyiz. 2016 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarımızda açıkladığımız üzere, şirketimiz gelirlerini yıllık bazda %11,4 artırarak 4,1 milyar TL’ye yükseltmiş ve FAVÖK rakamını da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 1,5 milyar TL’ye taşıyarak rekor seviyede çeyreksel FAVÖK kaydetmiştir.



Şirketimizin sağlam finansal performansı sonucunda oluşan güçlü nakit akışı, yatırım yapılabilir kredi notu ve global telekom sektörü ortalamalarının altında seyreden net borç/FAVÖK oranı, borçluluk seviyesi açısından paydaşlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda şirketimizin güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.



Bu kapsamda, bazı medya yayınlarında yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin borçlarını vaktinde ödeyememesi konulu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Borç yükümlülüklerinin vaktinde ödenmemesi ile ilgili çıkan söz konusu haberlere dayanak oluşturulan gelişmeler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ilgili bir durum değil, 13 Ekim 2016 tarihinde de açıkladığımız üzere hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgilidir.



Daha önce, yukarıda belirtilen tarihte açıkladığımız üzere OTAŞ ile ilgili gelişmelerin şirketimizin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ'ın şirketimizin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketimizin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminatı bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



Konuyu Türk Telekom'a sorduk. Cevap gelince bu haberin altına ekleyeceğiz.

[1] Ojer Telekom'un Ödenmemiş Kredisini Türkiye mi Ödeyecek?

[2] Oger Telecom, Türk Telekom'u Peşin Ödemek için Aldığı 2007 Borcunun 290 Milyon $'lık Taksidini Ödeyemedi

[3] Otaş signs new $4.75bn-equivalent loan

[4] 30 Mayıs 2013 tarihli Türk Telekom Özel Durum Açıklaması