Teknoloji devleri, Trump'ın Müslümanları fişleme talebine ne cevap verdi?

Siyasetçi olmak da zor; önce oy verenlerin kafasını çelecek bir sürü vaatte bulunacaksın. Sonra da bu vaatleri yerine getirmeye uğraşacaksın. Trump efendi de bunu yapmaya çalışıyor ve bela yaşıyor. Çin ile atışmaları bir yana, çeşitli başka vaatleri yanında, başkanlık kampanyası boyunca Donald Trump, ulusal güvenliğe yaklaşımının bir parçası olarak Müslümanlara karşı agresif taktik izlemeye niyetli olduğunu açıklamıştı.

İşte bu çerçevede kasım sonlarından bu yana konuşulan konulardan birisi "Muslim Registry" olarak adlandırılan bir veri tabanı. Bu veri tabanına ülkeye yeni girecek göçmenlerle, halen yaşamakta olanlar kaydedilecek gibi gözüküyor. Halen ülkede 3-5 milyon arasında Müslüman nüfus olduğu kaydediliyor. Tüm nüfusun % 1-2 aralığında. Din şimdiye kadar "kişisel veri" sayıldığı ve Amerikan anayasasına göre sorulmaması gerektiği için tam sayı bilinmiyor. Amerikan anayasında 1789 yılında James Madison tarafından 1789'da yazılan madde, özel ve kamusal dini konularda hükümet müdahalesine karşı özgürlüğü garanti ediyor.



Ama Intercept sitesi aralık başında Başkan seçilen Trump'ın, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, Google ve diğer teknoloji firmalarını Müslümanların kayıt edileceği bir ulusal veri tabanını oluşturup, oluşturmayacakları konusunda sorguladığını yayınladı [1]. İlginç olan o tarihte Twitter [2] dışındaki firmaların bu soruya "olumlu" cevap vermiş olmaları. Apple'ın San Barnardino saldırısındaki iPhone şifrelerini vermediğini hatırlarsanız, şimdiki yaklaşım tuhaf [3].



Çünkü olayın "kişisel veriler"le ilgili boyutu bir yana, medeni dünya bu mudur? Yeniden "ırkçı" dönemlere mi dönüyoruz? Zaten, internet devleri, bunu yerine getirirse, Müslüman kullanıcılarını kaybetmez mi?



Buna rağmen, ilk başta teknoloji devleri olaya ters bakmadı. Hatta katkıda bulunacaklarını söylediler. Neyse ki sağduyulu insanlar var. Tepkiler gecikmedi. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Ulusal Sözcüsü İbrahim Hooper, "Bunu Nazi savaş öncesi hariç, başka ne ile karşılaştırabilirsiniz?" diye sordu. IBM'in, Nazi Almanyası'nın soykırımı bilgisayarlaştırmasına yardım ettiğini hatırlatanlar oldu [4].



Ama en büyük tepki Silikon Vadisi'nden geldi[5]. Google, PayPal, Twitter gibi teknoloji firmalarından 320 mühendis bir dilekçe imzaladılar. Adeta isyan eden mühendisler, dilekçelerinde "İnsanları, anayasa tarafından garanti altına alınmış dinsel inançlarına göre sınıflandıran bir veri tabanı yapmayı reddediyoruz" yazdılar [6].



We refuse to assist the US gov in mass deportation & religious targeting. Join us. Sign the pledge at https://t.co/U6PdhpQqox