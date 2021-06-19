Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 'konuşma' ambargosu mu?

Uluslararası telekom taşıyıcısı firmalardan aldığımız bilgiye göre, Suudi Arabistan, ses trafiğinde, içinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülke ya da operatörlere yönelik ekstra ücret almaya başlayacak.

Piyasada Suudi Arabistan'a ses taşıması yapan uluslararası firmaların tarifelerinin bu ek ücret sonucu artacağı görülüyor. Tuhaf olan Türkiye rakamının inanılması zor düzeyde yüksek olması.

Şu ana kadar aldığımız bilgiye göre taşıyıcı kârları dahil 2,3-2,4 dolar/dakika düzeyinde bir ücretten bahsediliyor. Başka deyişle, bu doğru ise Suudi Arabistan'a yapılacak sabit ya da mobil görüşmeler, Türkiye'deki son kullanıcı için 25 TL/dakika düzeyine ulaşacak.

1 Temmuz 2021 itibariyle ekstra tarife uygulanacak ülkeler ve kuruluşlar şöyle sıralanıyor:

Afganistan (Roshan hariç)

Maldivler

Somali (Somitel hariç)

Güney Afrika

Sri Lanka (Dialog hariç)

Suriye

Türkiye

Thuraya (Eti Salat'ın sattığı uydu haberleşme şirketi)

Bozuk ya da yönlendirilmiş cli (caller id) (yani aldatmak için yönlendirmeler)

Yakından bakıldığında, içine katıldığımız ülkelerin de niye bunlar olduğu anlaşılamıyor.

Siyasi bir yaklaşım mı?

Bu ekstra ücret ses ile ilgili. Bildiğimiz kadarı ile interneti etkilemiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde WhatsApp, Skype ve Zoom üzerinden görüşmek yasak. Ama pazar payı daha düşük olan Microsoft Teams ve Kaizala (muhtemelen Suudi hükümetine dinleme olanağı veriyor) çalışıyor.

Uzmanlar uygulamanın "siyasi" olabileceği görüşünde. Çünkü bu kadar yüksek fiyat adeta "Türkiye'den Suudi Arabistan'ı aramayın" anlamına geliyor.

Operatörlere danıştık ama kimsenin olaydan haberi yok. Sorun büyük ve anlaşılan ancak hükümet çözebilir. Dolayısıyla merak ediyoruz, bu konuda bir adım atıp Suudi Arabistan ile nedeni ya da çözümü konusunda görüşmeler yapacak mı?

Ve Bakalım Türkiye'deki operatörler buna karşı, Suudi Arabistan'dan gelecek aramalara ilave ücret (surcharge) uygulayacaklar mı?

Aşağıda taşıyıcı firmalardan gönderilen mesajı görüyorsunuz. Fiyat ise yazılı değil, sözlü olarak bildirilmiş durumda.