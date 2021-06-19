T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

19 Haziran 2021

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 'konuşma' ambargosu mu?

Suudi Arabistan'a yapılacak sabit ya da mobil görüşmeler, Türkiye'deki son kullanıcı için 25 TL/dakika düzeyine ulaşacak

Uluslararası telekom taşıyıcısı firmalardan aldığımız bilgiye göre, Suudi Arabistan, ses trafiğinde, içinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülke ya da operatörlere yönelik ekstra ücret almaya başlayacak.

Piyasada Suudi Arabistan'a ses taşıması yapan uluslararası firmaların tarifelerinin bu ek ücret sonucu artacağı görülüyor. Tuhaf olan Türkiye rakamının inanılması zor düzeyde yüksek olması.

Şu ana kadar aldığımız bilgiye göre taşıyıcı kârları dahil 2,3-2,4 dolar/dakika düzeyinde bir ücretten bahsediliyor. Başka deyişle, bu doğru ise Suudi Arabistan'a yapılacak sabit ya da mobil görüşmeler, Türkiye'deki son kullanıcı için 25 TL/dakika düzeyine ulaşacak.

1 Temmuz 2021 itibariyle ekstra tarife uygulanacak ülkeler ve kuruluşlar şöyle sıralanıyor:

  • Afganistan (Roshan hariç)
  • Maldivler
  • Somali (Somitel hariç)
  • Güney Afrika
  • Sri Lanka (Dialog hariç)
  • Suriye
  • Türkiye
  • Thuraya (Eti Salat'ın sattığı uydu haberleşme şirketi)
  • Bozuk ya da yönlendirilmiş cli (caller id) (yani aldatmak için yönlendirmeler)

Yakından bakıldığında, içine katıldığımız ülkelerin de niye bunlar olduğu anlaşılamıyor.

Siyasi bir yaklaşım mı?

Bu ekstra ücret ses ile ilgili. Bildiğimiz kadarı ile interneti etkilemiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde WhatsApp, Skype ve Zoom üzerinden görüşmek yasak. Ama pazar payı daha düşük olan Microsoft Teams ve Kaizala (muhtemelen Suudi hükümetine dinleme olanağı veriyor) çalışıyor.

Uzmanlar uygulamanın "siyasi" olabileceği görüşünde. Çünkü bu kadar yüksek fiyat adeta "Türkiye'den Suudi Arabistan'ı aramayın" anlamına geliyor.

Operatörlere danıştık ama kimsenin olaydan haberi yok. Sorun büyük ve anlaşılan ancak hükümet çözebilir. Dolayısıyla merak ediyoruz, bu konuda bir adım atıp Suudi Arabistan ile nedeni ya da çözümü konusunda görüşmeler yapacak mı?

Ve Bakalım Türkiye'deki operatörler buna karşı, Suudi Arabistan'dan gelecek aramalara ilave ücret (surcharge) uygulayacaklar mı?

Aşağıda taşıyıcı firmalardan gönderilen mesajı görüyorsunuz. Fiyat ise yazılı değil, sözlü olarak bildirilmiş durumda.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Suudi ArabistanSuudi Arabistan telefonSuudi Arabistan sabit hatmobilTürkiye

Yazarın Diğer Yazıları

Cihan Ekşioğlu türü yazılımlar tartışılıyor

50 bin kişilik dediğimiz takip listesindeki insanlar genellikle hükümetlerin yaptıkları yolsuzluk ve adaletsizlikleri takip eden insanlar. Yani gazeteciler ve aktivistler. Aralarında bazı iş insanları da var

iOS 14, Facebook ve medya satın almacılarda panik yarattı

Kullanıcıların kendi isteği ile verdiği ya da vermediği kişisel verilerin üstünde yükselen "Mobil Reklam" sektörünü temelden değiştirecek olan bu gelişmeyi yakından takip ediyoruz

Twitter'ın Mavi Tik'ine nasıl inanacağız?

Twitter, sahte profil resimleri olan ve 26 gün önce oluşturulup hiç tweet atmadıkları halde, nasıl olduysa 1000 takipçisi olan 6 bot hesaba onay vermiş

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24