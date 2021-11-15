Sanal gerçeklik ile konser: ABBA Voyage 2022

"Artırılmış Gerçeklik", "Sanal Gerçeklik", "Metaverse", bunlar kafanıza yatmıyor olabilir. Ama hayat ve teknoloji akıp gidiyor. Second Life ya da Farm Ville'den bir süre çok hoşlanmış ve sonra bıkmış olsak da, Google Glass bize söz verdiklerini yerine getirmese de, teknoloji başarılar ya da başarısızlıklarla gelişiyor ve başka şekillerde kullanılabiliyor. Mesela "Ah be ABBA ne güzeldi, keşke yeniden konser verselerdi" diyenler var (ben de). 40 yıl hiç konser vermedikleri halde unutulmadılar.

Bugün grup artık 40 yıl sonra "bölünmeye neden olan anlaşmazlıkları unuttuk" dese bile, acaba her biri 70 yaşın üstünde hatta 80'e merdiven dayamış olan üyelerinin takati 20 şarkılık bir konsere yeter mi, ya da yetse bile sahnede onları yaşlı görmek seyircileri mutlu eder mi?

ABBA neydi?

1974'de Eurovizyon'u, daha önce ismi duyulmamış olan İsveçli grup ABBA kazandı. Agnetha Fältskog ve Björn Ulvaeus ile Anni-Frid Lyngstad ve Benny Andersson çiftlerinin oluşturduğu İsveçli grup ABBA (baş harfleri grubun adıdır), Napolyon'un sonunu getiren Waterloo savaşını metaforik olarak bir erkeğe aşık olan kadını anlatmak için kullanmışlardı.

63 yıldır düzenlenen Eurovizyon'da kazananların dünya çapında meşhur olanları pek yoktur. Julio Iglesias, Celine Dion ve ABBA istisnalardır. Bunların içinde de ABBA o kadar çok sevildi ki, faaliyetlerine 1982'de son verdikten 40 yıl sonra bile günümüzde bir konser dizisi planlayabiliyorlar.

Ama bu konserler farklı, Metaverse konuştuğumuz bugünlere çok uygun bir şekilde, AVATAR'larla yani "Arttırılmış Gerçeklik"le yapılacak yani 3D ABBAtar'lar ile[1]. ABBAtar kelimesini ortaya atan B’lerden Benny oldu.

ABBA'nın 1982'den bu yana ilk konser dizisi

ABBA'nın en başarılı günlerinde, birbiri ardına çok başarılı şarkılar yayınlarken, niye parçalandığı uzunca süre tartışıldı. Ortaya çıkan konu, Agnetha'nın, Benny'ye karşı hisler beslemesi sonucunda bu parçalanmanın meydana geldiği şeklindeydi. İnternette buna dair epeyce bilgi ve hatta taraflarla söyleşileri de bulabilirsiniz. Ya da aşağıdaki videonun da 10'uncu saniyesinde Frida'nın, Benny'e çok yaklaşarak şarkı söyleyen Agnetha'ya bir dirsek attığını görebilirsiniz.

Bu tür bozulan ilişkiler, uzunca süre tamir olmadığı için olsa gerek, gruba bir çok kez yeniden bir araya gelme teklifleri yapılmasına rağmen, sürekli reddettiler. Sadece 1992-1993lerde eski şarkılarından seçmelerin yer aldığı yeni bir albümleri yayınlandı.

3D ABBAtar ile ABBA yeniden

2021’in sonuna yaklaştığımız bugünlerde anlıyoruz ki, 2022 ABBA yılı olabilir. Londra'daki Quenn Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda hazırlanan özel bir arenada, mayıs ayından itibaren, aralık dâhil her ay olmak üzere tam 8 konser planlanıyor ve biletleri satışa çıktı bile[1].

Dediğimiz gibi konser dizisi bu sefer teknolojiye dayalı. Yukarıda gördüğünüz gibi, konseri ABBA'nın kendisi değil, 3D ABBAtar yani ABBA'nın Avatarları verecek. 10 eski ve 10 yeni şarkı sunulacak.

Grubun yaratıcı ekibi, dijital varyantlarını oluşturmak için Star Wars ve Lord of the Rings gibi büyük Hollywood filmlerinde kullanılan hareket yakalama teknolojisini kullanıyor.

ABBA Voyage adı verilen konser turnesi, ABBA'nın yukarıdaki resimde gördüğünüz "mocap" yani hareket yakalama elbiseleri ile önceden kaydedilen bir performansını kullanacak. 10 kişilik orkestra ise gerçek zamanlı olarak uzaktan performans sergileyecek.

Orkestra, canlı gösteriyi ABBA'nın önceden kaydedilmiş dijital performansıyla harmanlamak için, Londra Kraliyet Balesi sanatçılarından koreograf Wayne McGregor ile çalıştı. Sahnedeki animasyonlar ve ABBA'nın genç avatarları için kullanılan teknoloji ise Industrial Light & Magic (ILM) isimli firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Yukarıda resimlerini gördüğünüz gibi grup üyelerinin en küçüğü Agnetha bile 71 yaşında. Dolayısıyla, hepsi 70'in üstündeki grubun genç avatarları kullanılıyor. ILM Kreatif Direktörü Ben Morris bu genç avatarlar için şöyle dedi:

“ABBA'nın en iyi dönemini seçtik. Onları dijital karakterler olarak yaratıyoruz ve canlandırmak, gerçekleştirmek ve tamamen gerçek görünmelerini sağlamak için performans yakalama tekniklerini kullanacağız.”

Ben şahsen bu konser serisinin toplayacağı seyirci sayısını, satacağı bilet miktarını merakla bekliyorum.

Stockholm'de anma konseri ve yeni albüm

ABBA’nın düzenleme ekibi işi sıkı tutuyorlar. Bu hafta Stockholm’deki bir anma konseri düzenlendi. ABBA'nın yeni albümü Voyage 5 Kasım'da piyasaya çıktı. Albümü aşağıda dinleyebilirsiniz.

Konserle ilgili tweetleri aşağıdaki hesaptan izleyebilirsiniz.

[1] ABBA Voyage