Sağlık Bakanlığı, telekom sektöründe ayrımcılık mı yapıyor?

15 ay önce, Koronavirüs salgınının ta en başında yazdığımız yazıda "Haberleşme Sektörü Önemlidir, Ayakta Tutulmalıdır" demiş ve bazı önlemler saymıştık.

Çünkü haberleşme sektörü gördüğünüz gibi, evlere kapandığımız ya da kısıtlı olarak dışarı çıktığımız son 1,5 yılda, eğitimden, ticarete, özel hayattan uzaktan çalışma ile iş hayatına kadar her alanda can damarı gibi hizmet eden kritik bir sektör durumunda. Ama Sağlık Bakanlığı bu sektörü farkında değil gibi gözüküyor. Hatta daha ileri gidelim, sektörü korumakta önemli bir ihmalkârlık görülüyor.

Geçen yıl ülkemizi pençesine alan Koronavirüs (Covid-19) salgınında, tüm dünyada olduğu gibi en önemli savaşma aracı olarak "aşılama programı" hayata geçirildi. Çin Sinovac aşısı ile başlayan aşılama, şimdilerde diğer aşıların da eklenmesiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından yaş ve önceliklendirme ihtiyacına göre 4 aşamadan oluşan aşılama takvimi oluşturulmuş durumda.

Takvimin 2. aşamasında "A-Hizmetin Sürdürülmesi İçin Öncelikli Sektörler" başlığı altında;

A1-Milli Savunma Bakanlığı

A2-İçişleri Bakanlığı

A3-Kritik Görevlerdeki Kişiler

A4-Zabıta, Özel Güvenlik

A5-Adalet Bakanlığı

A6-Cezaevleri

A7-Eğitim Sektörü

A8-Gıda Sektörü

A9-Taşımacılık

sektörleri sıralanmış ve bu grupların aşılanmasına başlanmış durumda. Ancak bütün bu sektörlerin olmazsa olmazı, yani altyapısı durumunda olan "haberleşme (telekom)" sektörünün neden sıralanmadığı anlaşılamıyor.

3 büyük dışındaki operatörler neden aşılanma listesinde değil?

Geçen yıldan bu yana, Sağlık Bakanlığı'ından haberleşme sektörüne yönelik önlem/öncelik görülmediği gibi, sektörün yöneticisi durumundaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ve BTK'dan bir "önlem" ya da sektörü rahatlatacak bir "hareket" göremedik.

Şimdi Mobil Telekom Operatörleri Derneği (m-TOD) ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile ekosistemlerinde görev yapan (taşeron dahil) ve sürekli sahada olan çalışanlara aşı gelmiş.

Sağlık Bakanlığı ve m-TOD tarafından belirlenen "aşıda öncelikli" çalışanlar şöyle;

Teknik saha çalışanları

Müşteriyle temas eden çalışanlar

Altyapıda müdahale eden teknik personel

Ancak bu liste sadece 3 mobil operatörü kapsıyor. Diğer haberleşme servisi veren operatörlerin çalışanları ve ekosistemi bu listede yok. Oysa BTK'nın "yetkilendirme" listesine bakarsanız, başka servis sağlayan firmalar göreceksiniz.

Aşılanma önceliği alan 3 mobil operatör, ülkemizde verilen haberleşme servislerinin önemli bir kısmını kapsasa da, telekom hizmetleri sadece mobil operatörlerden ibaret değil. Diğer firmaların da çalışanlarının gözardı edilmemesi lazım.

Sağlık Bakanlığı telekom sektörünün tamamını, acilen kapsama almalıdır

Bu süreçte sektörde faaliyet gösteren elektronik haberleşme şirketleri, altyapı sağladıkları diğer sektörlerdeki hizmetlerin aksamaması için çalışırken, sokağa çıkma yasağının bulunduğu dönemlerde bile internet, telefon gibi elektronik haberleşme hizmetlerinin aksamadan, kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için saha ekipleri, arıza giderimi, altyapı iyileştirmesi, yeni altyapıların kurulması, aboneliklerin gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri sağlayabilmek için, işlerinin doğası gereği, vatandaşla yüz yüze gelmek durumunda kaldılar/kalıyorlar.

Yukarıda adı geçen dokuz sektörün hizmetlerini sunabilmesi için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyan elektronik haberleşme hizmetlerinin "Hizmetin Sürdürülmesi İçin Öncelikli Sektörler" kapsamında yer almaması düşünülemez.

Buna ilaveten Telekom sektörü sadece 3 mobil operatörden ibaret değil. Başka hizmetler veren operatörler de var

Sağlık Bakanlığının bir an önce telekom sektörünün sahada çalışan ya da müşterilerle karşı karşıya kalan türdeki çalışanlarını aşılama kapsamına alması lazım.

[1] Haberleşme Ayakta Tutulmalı ve Evrensel Hizmet Fonu ŞİMDİ Kullanılmalıdır