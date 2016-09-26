Paul Doany 2. kez Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne atandı

Geçen hafta, Türk Telekom'da yeni dönemin ay sonuna kadar başlayacağını yazmıştık. Öyle de oldu, Paul Doany yeni CEO-Genel Müdür olarak atandı. Paul Doany daha önce de 2006-2011 arasında 5 yıl süreyle Türk Telekom'un CEO'luğunu üstlenmişti [1]. Ancak bu sefer -zaten iflas etmiş olan- Oger'in değil, hükümetin temsilcisi olarak geldi.



Hatırlanacağı üzere, Ağustos ayı içinde Saudi Oger'in, Suudi Arabistan'daki inşaat işleri dolayısıyla iflasa gittiği konuşulmuş ve şirketin hisselerinin Suudi Hükümeti tarafından satın alınması gündeme gelmişti. Henüz tamamlanmasa da, Türk Telekom'un % 55 hissesi de bu kapsamda Suudi Telecom'a (STC) geçiyor. Suudi Telecom, Türk Telekom'un dolaylı ortağı olan Lübnan şirketi Oger Telecom'un yüzde 35 hissesine sahip olduğu için zaten Türk Telekom'un yüzde 19 kadar hissesine sahip.



Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli çalışma arkadaşlarım,

Dr. Paul Doany'nin Yönetim Kurulumuz tarafından bugünden geçerli olmak üzere Türk Telekom CEO'su olarak atandığını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Dr. Paul Doany'ye ailemize tekrar hoş geldin diyoruz. Hepinizin yakından tanıdığı Dr. Doany, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki beş yıl boyunca sabit, mobil, geniş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik etmiştir. Sonrasında ise, melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve Türkiye'de girişimciliğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Türk Telekom’un dünya standartlarında yenilikçi çözümlerle değer yaratması ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmesi hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atan Rami Aslan'a çok teşekkür ederiz. Son üç yılda, Sayın Aslan Türk Telekom’un güçlü dönüşümünü, şirket ve markaların entegrasyonunu başarıyla tamamlayarak ve mobil ve sabit iletişim alt yapısına yatırımlar yapılmasına öncülük ederek Türk Telekom’a başarılı bir şekilde liderlik etti.

Dr. Doany'nin liderliği ve vizyonu ile Grubumuzun güçlü mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.

Dr. Doany'ye yeni görevinde başarılar diliyor; Sayın Aslan'a bir kez daha teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmaları için en iyi dileklerimi sunuyorum"

Paul Doany Kimdir?

1955 doğumlu. 1977'de Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. 1978'de Bradford'dan dijital elektronik ve iletişim mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden iletişim mühendisliği doktora derecesi aldı. 4 yıl Beyrut Amerikan Üniversitesi, Elektronik/İletişim Bölümünde kıdemli öğretim üyeliği yaptı.

Dr. Paul Doany, Türk Telekom CEO'luğundan ayrıldıktan sonra 5 yılda Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti [2].

Doany, Saudi Oger Grubu'ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un yüzde 55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasını, Borsa İstanbul’a halka arzını, aynı zamanda BT şirketleri ve uluslararası toptan satış operasyonlarının (Pantel, yeni adıyla Türk Telekom International) satın alınmasını yönetti. Aynı zamanda Güney Afrika’da Cell C’nin lansmanına kadar satın alma ve başlangıç operasyonlarını yönetti.