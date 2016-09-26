T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

26 Eylül 2016

Paul Doany 2. kez Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne atandı

Doany, Oger'in değil, hükümetin temsilcisi olarak geldi

Geçen hafta, Türk Telekom'da yeni dönemin ay sonuna kadar başlayacağını yazmıştık. Öyle de oldu, Paul Doany yeni CEO-Genel Müdür olarak atandı. Paul Doany daha önce de 2006-2011 arasında 5 yıl süreyle Türk Telekom'un CEO'luğunu üstlenmişti [1]. Ancak bu sefer -zaten iflas etmiş olan- Oger'in değil, hükümetin temsilcisi olarak geldi. 

Hatırlanacağı üzere, Ağustos ayı içinde Saudi Oger'in, Suudi Arabistan'daki inşaat işleri dolayısıyla iflasa gittiği konuşulmuş ve şirketin hisselerinin Suudi Hükümeti tarafından satın alınması gündeme gelmişti. Henüz tamamlanmasa da, Türk Telekom'un % 55 hissesi de bu kapsamda Suudi Telecom'a (STC) geçiyor. Suudi Telecom, Türk Telekom'un dolaylı ortağı olan Lübnan şirketi Oger Telecom'un yüzde 35 hissesine sahip olduğu için zaten Türk Telekom'un yüzde 19 kadar hissesine sahip.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: 

"Değerli çalışma arkadaşlarım,

Dr. Paul Doany'nin Yönetim Kurulumuz tarafından bugünden geçerli olmak üzere Türk Telekom CEO'su olarak atandığını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Dr. Paul Doany'ye ailemize tekrar hoş geldin diyoruz. Hepinizin yakından tanıdığı Dr. Doany, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki beş yıl boyunca sabit, mobil, geniş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik etmiştir. Sonrasında ise, melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve Türkiye'de girişimciliğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Türk Telekom’un dünya standartlarında yenilikçi çözümlerle değer yaratması ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmesi hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atan Rami Aslan'a çok teşekkür ederiz. Son üç yılda, Sayın Aslan Türk Telekom’un güçlü dönüşümünü, şirket ve markaların entegrasyonunu başarıyla tamamlayarak ve mobil ve sabit iletişim alt yapısına yatırımlar yapılmasına öncülük ederek Türk Telekom’a başarılı bir şekilde liderlik etti.

Dr. Doany'nin liderliği ve vizyonu ile Grubumuzun güçlü mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.

Dr. Doany'ye yeni görevinde başarılar diliyor; Sayın Aslan'a bir kez daha teşekkür ediyor ve bundan sonraki çalışmaları için en iyi dileklerimi sunuyorum"

Paul Doany Kimdir?

1955 doğumlu. 1977'de Beyrut Amerikan Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. 1978'de Bradford'dan dijital elektronik ve iletişim mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi ve 1981'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden iletişim mühendisliği doktora derecesi aldı. 4 yıl Beyrut Amerikan Üniversitesi, Elektronik/İletişim Bölümünde kıdemli öğretim üyeliği yaptı.

Dr. Paul Doany, Türk Telekom CEO'luğundan ayrıldıktan sonra 5 yılda Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti [2].

Doany, Saudi Oger Grubu'ndaki görev süresi boyunca, Türk Telekom’un yüzde 55’lik payının özelleştirme yoluyla satın alınmasını, Borsa İstanbul’a halka arzını, aynı zamanda BT şirketleri ve uluslararası toptan satış operasyonlarının (Pantel, yeni adıyla Türk Telekom International) satın alınmasını yönetti. Aynı zamanda Güney Afrika’da Cell C’nin lansmanına kadar satın alma ve başlangıç operasyonlarını yönetti.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Füsun Sarp NebilTürk TelekomPaul Doany

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Yazarın Diğer Yazıları

Kore tarihi dizileri: Yozlaşarak yıkılan devletler

Kore dizilerindeki kılıç ustalarını izlerken, "Artık Malkoçoğlu ile dalga geçmeyelim" diye de düşünüyorsunuz...

Kore tarihi dizileri - I: Tarih neden önemli?

Çeşitli diziler yoluyla, bir nevi "Koreli Game of Thrones" diyebileceğimiz "Arthdal Chronicles" dahil, toplamda 1500 yıllık bir tarih gözünüzün önünden gelip geçiyor

Rekabet Kurumu’nun Google kararı ve soruşturmalarında son durum

Ufukta Çin-ABD savaşı sonucunda üretilecek yeni işletim sistemleri gözüküyor. Dolayısıyla hemen değilse bile Google açısından uzun vadede pazarın küçülmesi söz konusu. Şimdiden önlem almaya çalışıyor bile olsa

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24