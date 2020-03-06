Odatv engellemesi; trajikomik mi?

Dün geceden bu yana Odatv'ye erişim engellemesi var. Nedeni nedir? Her zamanki gibi belli değil. En azından engellenen sayfaya eskiden olduğu gibi bir "şu mahkemenin şu kararı" denilseydi. Her birimiz nedenini anlardık. Ne demiştik geçen hafta sosyal medya kapatılınca? "Sosyal Medyayı Engelleyeceğinize, Güvenilir Bilgi Sağlayın".

Güvenilir bilgi sağlanmayınca, komplo teorileri ve birtakım rivayetler havada uçuşmaya başlıyor. Kamuoyunda şimdi "Odatv engellemesi"nin önceki hafta Murat Ağırel ve Batuhan Çolak'ın "hacklenmesi" ile aynı nedenden olduğu düşünülüyor. Yetkililer şöyle bir şey demişti: "Libya'da şehit düşen MİT mensubunun ailesinin korunması."

Eğer neden buysa (dediğimiz gibi engelleme için başka neden gösterilmedi), burada müthiş bir çelişki yok mu?

Odatv sitesi, bu aileyi korumak için engellendiyse, o ailenin kim olduğunu göremeyen sadece Türkiye içinde ve VPN kullanmayı bilmeyenler.

Buna karşılık yurtdışı yani bu aileyi asıl saklayacağınız kişiler, bu siteyi halen görmekteler. Burada bir sorun yok mu?

Aynen başını kuma gömen devekuşu gibi… Yani komik oluyor

Bunu defalarca yazdık.

Yani diyelim ki; Almanya'da yaşıyorsunuz. Türkiye'de hakkınızda bir haber çıktı ve bundan rahatsızsınız. Bunu "unutulma hakkı" çerçevesinde AB kuralları uyarınca Google arama motorundan çıkarabilirsiniz. Ancak Türkiye'deki bir yayın için ancak Türkiye içinde engelleme verirler. Yani sizin hakkınızda istemediğiniz haber hâlâ Almanya'da görülebilir durumda olur. BTK önceki yıllarda bu tür başvurulara "kapsam dışı" şeklinde yorum yaptı. Ama bu konuda yapılması gereken aşağıdaki 5. maddede var.

Bu engelleme işinde hata var. Bu hatalar şu şekilde: