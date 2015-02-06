Metro'lardan cep telefonları ile konuşmak artık mümkün değil, çünkü belediye çok milyon TL istiyor

Her zamanki gibi turk-internet.com inceliği ve takipçiliği ile konuyu aralık sonunda dile getirmiştik. burayı tıklayarak göreceğiniz o haberimiz bugüne işaret ediyor ve yakın gelecekte, metrolardan telefon ile dışarıyı aramanın mümkün olmayacağına işaret ediyordu.

3 telefon operatörü olan Avea, Turkcell ve Vodafone'un, İstanbul'dkai metrolardan baz istasyonlarını kaldırdığını öğrendik. Çünkü İstanbul Belediye'si, vatandaşının haberleşmesi için konulan bu baz istasyonlarından çok milyonlu, yüksek "kira" bedelleri istemiş durumda.



Her zamanki gibi turk-internet.com inceliği ve takipçiliği ile konuyu aralık sonunda dile getirmiştik. burayı tıklayarak göreceğiniz o haberimiz bugüne işaret ediyor ve yakın gelecekte, metrolardan telefon ile dışarıyı aramanın mümkün olmayacağını belirtiyordu. İşte şimdi bu artık gerçekleşti.

Acil durum da olsa cep telefonlarınızı artık kullanamayacaksınız

Metrolardaki kişiler "güvenlik" nedeniyle dışarıdan aranamıyordu. Ama metroda bulunan kişiler dışarıyı arayabiliyordu. Bu son gelişme ile artık acil bir olay bile olsa dışarıyı aramak mümkün olmayacak.

İBB, vatandaşa hizmeti unutuyor, haberleşmenin araçları için fahiş fiyat tarifeleri uyguluyor

Sabit telefon, mobil telefon ya da internet haberleşmelerinin sağlanması için, bakır kablo, fiber kablo, baz istasyonu gibi araçlar gerekli. Bu araçlar ise şehirlerin içinde ya da dışında bir yerlere konuluyor ya da geçiriliyor.



İşte bu geçiş ya da konumlar için şehirlerin yöneticisi durumunda olan belediyelerden izin almak gerekiyor. Bu izinler yurtdışında pek çok ülkede "ücretsiz" hatta "teşvik ediliyor". Çünkü aynı zamanda Anayasal bir hak olan Haberleşme, aynen sağlık, eğitim, ulaşım gibi bir ihtiyaç ve belediyelerin ana görevi bunu sağlamak.



Ancak Türkiye'deki belediyeler ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) --ki genellikle diğer belediyeler tarafından örnek alınıyor-- bu vatandaşa hizmet kısmından önce, olayın "para kazanma" tarafına odaklanmış durumda. Para kazandıkça, "daha...daha.." moduna giriyor ve istediği para katlanarak artıyor. Vatandaşa hizmet kısmı ise unutuluyor.



Bunu önce "fiber kabloların döşenmesi" olayında gördük. Evlerimize daha geniş bant getirmek için döşenen fiberlerin metresinden bir kerelik para alırken, yıllık kira almaya başladı. 0,90 kuruş alırken, 12 TL'lere varan ücretler istemeye başladı. Bu paraların vatandaşlardan isteneceğini de hesaba katmıyor.



Aynı şekilde, metrolara konulan baz istasyonları için geçen yıl istediği ve "fahiş" olarak tanımlanan kiralara bu yıl çok milyon TL'li "fahiş" olarak adlandırılan daha yüksek zamlar yapmaya kalktı. Sonuçta GSM firmaları bu rakamların ödenemez olduğuna karar verdiler ve baz istasyonlarını metrolara koymaktan vazgeçtiler.



Bu arada hatırlatalım, bugün cep telefonlarından alınan dolaylı vergiler, konuşmanın miktarına göre % 66'ya varan oranlarda. Yani 34 TL'lik konuştuğunuz zaman KDV dahil 100 TL ödüyorsunuz[1]. Bu yetmiyormuş gibi, bir de belediyelerin bu tür yaklaşımları var.

turk-internet.com yazdı Metro'lardaki tamirat 1 ay ertelendi

İBB'nin vurdumduymazlığı bununla da sınırlı değil. Ocak ortasındaki "İstanbul'lular Pazartesi İnternetiniz Kesilirse Şaşırmayın, Büyükşehir Belediyemiz Çalışıyor !!!!" başlıklı haberimizde, İBB'nin bazı metro istasyonları ve üstgeçitlerde, değişik inşaat işleri yaptığını anlatmıştık.



Sorun olan kısım ise, bu inşaatlerin bazılarının, telekom firmalarının kablo ya da yönetim kutularının konulduğu yerlerde de yapılması ama firmalara haber verilmemesi, ya da "5 gün içinde kablonuzu toplayın" türü "nereye? nasıl? ne zaman?" sorularına çözüm üretmeden yapılan bildirimlerdi.



Neyse ki, o haberimizde belirttiğimiz "kar öncesi cumartesi günü" yapılacağı belirtilen çalışmalar, haberimizin arkasından 1 ay kadar ertelendi ve telekom firmalarına zaman sağlandı. Umarız, İBB bu konularda daha dikkatli davranır. Bu internet hatları sadece bireylerin değil, şirketlerin de kullandığı önemli haberleşme araçları. BİRAZ DİKKAT, BİRAZ İNSAF, VATANDAŞA BİRAZ SAYGI LÜTFEN...

Haberimiz üzerine bizi arayan konuya yakın bir kaynaktan aldığımız bilgi şu şekilde; metrolardaki ortalama cep telefonu trafiği, İstanbul trafik ortalamasının 1/3'ü. Çünkü metro lokasyonlarında güvenlik nedeniyle internet (data) ve dışarıdan çağrı alınması yasak.

Buna karşın, metrolardaki baz istasyonları için cep telefonu firmalarının 2014 yılında ödedikleri ortalama kira bedeli, İstanbul genelindeki sahalara nazaran 2 kat. Üretilen trafik ve kira oranları kıyaslandığında, metro dışı sahalardaki verim 6 kat daha fazla.