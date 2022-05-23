Larry Ellison, Trump taraftarı olarak 2020 seçimlerine itiraz görüşmesine katılmış

Neredeyse son 10 yıldır "Elon Musk Show" izliyoruz. Sahnede olmayı sevdiği anlaşılıyor. Çünkü sürekli ya yeni bir şey duyuruyor ya da tartışma durumlar yaratıyor. Ama onun kadar ilginç başka iş insanları da var. Örneğin Bill Gates adı da 30-40 yıldır hiç gündemden düşmez. Yanı sıra Oracle'ın kurucusu Larry Ellison bir başka gündemde kalan patrondur.

Elon Musk ve Larry Ellison'un ortak noktası, Iron Man 2 (Demir Adam 2) filmindeki Tony Stark karakterinde 2sinden ortak noktalar olduğu şeklindedir. Şöyle yorumlanır [1]:

"Iron Man'in planlama aşamalarında, Downey Jr. seçildikten sonra, yönetmen Jon Favreau ve Downey Jr., seyircinin bağ kurabileceği gerçekten inandırıcı bir Tony Stark karakterinin nasıl yapılacağını tartışmak için oturdular. Downey Jr., bunu yapmanın en iyi yolunun, bir tür gerçek hayattaki Tony Stark olan Elon Musk ile oturup onun çeşitli tavırlarını gözlemlemek ve aynı zamanda konuyla ilgili beynini seçmek olduğunu önerdi.

Musk ile tanıştıktan sonra Favreau çok etkilendi ve Downey Jr. ve Tony Stark karakterinin bazı bölümlerini Musk'a dayandırmaya karar verdi. Favreau'nun belirttiği gibi: “Elon Musk'ın hiçbir anlamı yok - ve onu bu yüzden tanıyorum. Iron Man'de dahi milyarder Tony Stark'ın karakterini beyaz perdeye getirmeye çalışırken, onu nasıl gerçek gösterebileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Robert Downey Jr., 'Elon Musk ile oturmamız gerekiyor' dedi. … Downey haklıydı. Elon, coşku, iyi mizah ve merakın mükemmel bir örneğidir - bunlara ihtiyaç duyan bir çağda bir Rönesans adamıdır.” Ortaya çıkan Tony Stark karakteri, Elon Musk'ın az çok gösterişli bir versiyonuydu ve ekstra gösterişliliğin bir kısmı Oracle CEO'su Larry Ellison'dan ilham aldı."

Ama en medyatik iş insanları dediğimizde kimse Donald Trump'ın eline su dökemez. "En zengin" olmasa da (bu arada her yıl liste hazırlandıkça, zenginliğinin olduğundan daha az gösterildiğini hep iddia eder) sürekli gündemdeydi, el attığı dikkat çekici sektörler, iflas etmesi, yeniden yükselmesi, eşleri, boşanma davası ve derken TV programı ve en sonunda da renkli ABD Başkanlığı ile.

Şimdi bu milyarder iş insanlarının arka planda da birlikte olduğu gözüküyor. Elon Musk'ın Twitter’ı aldığında, Trump’ı Twitter'a geri getireceği vs. sözleri yanında şimdi ilginç bir iddia Amerikan Washington Post gazetesinden geldi. Oracle'ın kurucusu ve uzun süre CEO'su olan Larry Ellison, Kasım 2020'de üst düzey Trump yanlıların seçim sonuçlarına itiraz etmenin yollarını tartıştığı bir görüşmeye katılanlar arasındaydı. Ellison'ın görüşmede nasıl bir rol oynadığı belli değil, ancak The Post, Ellison'ın mahkeme kayıtlarına dahil olduğuna dair kanıtlar bulduğunu yazdı[2].

Dava, sözde seçmen sahtekarlığını durdurmaya odaklanan muhafazakar bir grup olan "True the Vote" ve Stacey Abrams tarafından kurulan ilerici bir oy hakları grubu olan "Fair Fight" arasında devam ediyor[3].

Ellison'ın eski Başkan Trump'a verdiği destek iyi biliniyor. Görev süresi boyunca Trump'ın teknoloji endüstrisindeki önde gelen müttefikleri arasındaydı. Kendisi yüksek profilli bir bağışçı olduğu gibi, 2020 seçimleri sırasında Trump için bir bağış kampanyası düzenledi. Trump da benzer şekilde Oracle'ı övdü ve hem TikTok'u satın alma anlaşmasında, hem covid salgını döneminde veri toplama ile ilgili bir ihale sırasında, hem de Google ile olan telif hakkı mücadelesinde destekledi. Ellison 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili şüphelerini kamuoyuna açık bir şekilde hiç ifade etmiş değil.

Şu anda Oracle'ın yönetim kurulu başkanı olan Ellison, aynı zamanda 1 milyar dolar ile Twitter'ı satın almaya uğraşan Elon Musk'a katılan finansörler grubunun bir parçası.

Ellison'un 1968 yılında Amerikan Deniz Kuvvetlerinin "veri tabanı" konusunda yaratılan "Oracle (Kahin)" projesine asker olarak katıldığı ve arkasından projenin bir nedenle durdurulduğu bilinir. Ellison daha sonra 1977'de Bob Miner, Ed Oates ortaklığı ile Software Development Laboratories (SDL) kurdu. Bu firma 1983'de Oracle Systems Corporation adını aldı.

Ellison uzun süredir dünyanın en zengin insanları sıralamasında ilk 10'da bulunuyor. 2021 itibariyle 118 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5’inci kişisidir.

Bugün ülkemizde de devlet kurumlarında, bankalara, üniversitelerden, özel firmalara kadar pek çok büyük firmanın altyapısında Oracle veri tabanı bulunur. Yani Ellison'un zenginliğinde epeyce payımız var.

[1] ROBERT DOWNEY JR. MODELED HIS PORTRAYAL OF TONY STARK AFTER ELON MUSK, ONE OF THE FOUNDERS OF ZIP2, PAYPAL, TESLA MOTORS, SOLAR CITY, AND SPACEX

[2] Court docs and a source: Larry Ellison participated in a November 14, 2020 call that focused on strategies for contesting the legitimacy of the 2020 US election

[3] FairFight.com