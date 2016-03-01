T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

01 Mart 2016

AB, vatandaşlarının verileri için ABD'yi köşeye sıkıştırdı!

TBMM'deki kanuna "keyfi" ve "ayrımcı" kelimeleri açısından baksak, hayli üzülürüz

TBMM’de gündemde bütçe sonrasını bekleyen kişisel veriler kanunu eleştiren yazımızı okuduysanız[1], bir de başka bir ülkelerin daha doğrusu AB’nin kişisel verilere nasıl yaklaştığına dair bir haberi sunalım.

Önceki yazımızı okuyanlar, “Veri Koruma Kurulu”nun oluşturulmasında tarafsızlık ve bağımsızlık özelliklerine dikkat edilmediğini eleştirdiğimizi hatırlayacaklar. Ama eleştirilen bir özellik de vatandaşların verilerinin bizzat devlet tarafından aktarılabilir ya da satılabilir olmasında. Daha kötüsü, bunda vatandaşın “açık rıza”sı bile olmayabilir.

Buna karşılık AB, kendi vatandaşlarının kişisel verileri konusunda hayli hassas. Reuters’ın verdiği habere göre, ABD ile bu ay içinde bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma, ABD’li firmaların, AB’li vatandaşların verilerini kullanma sınırlarıyla ilgili.

AB bir süre önce Amerikalı internet devleri tarafından toplanan kişisel verilerin, --Snowden'in ortaya koyduğu belgeler çerçevesinde-- artık güvenli olmadığına karar vermişti. Çünkü Avrupa Adalet Divanı, 2000 yılında imzalanmış olan "Safe Harbour" anlaşmasını yani Avrupalıların verileri için ABD'nin güvenli liman olduğu anlaşmasını iptal etmişti[2]. 


ABD, şikayetler için departman ve alternatif çözüm mekanizması oluşturacak
 

Tabi durum, Google, Twitter, Facebook gibi pek çok firma için problem yarattı. Çünkü bu firmalar "hedefli reklam" satışı ile para kazanıyor. Ya da mail vs benzeri hizmetler veriyorlar. Yani Avrupa’lı müşteriler  önemli. Google mesela Avrupa'da, ABD'de olduğundan daha büyük pazar payına sahip.

Ama Avrupa’lılar akıllı. Kişisel verilerini güven altına almaya dikkat ediyorlar. 2016 martında yayınlanacak olan yeni düzenleme de (şu anda 137 sayfa olarak kamuoyu görüşüne açık) bu konuyu iyice düzenliyor.

Sorunun çözüm yolları için firmaların sunucularını Avrupa'ya taşıması gibi olasılıklar konuşulmuştu. Ama anlaşılan ABD olayı toptan çözmeye karar verdi. ABD'ye kişisel verilerin aktarılmasındaki temel şart, AB'nin yeni Kişisel Veriler düzenlemesinin koşullarının gerçekleştirilmesi yani kişisel verilerin "keyfi" ya da "ayrımcı" bir şekilde kullanılmasını engellemek oldu.

Not edelim; TBMM'deki kanuna bu "keyfi" ve "ayrımcı" kelimeleri açısından baksak, hayli üzülürüz.

Tekarar ABD'ye dönersek, anlaşma çerçevesinde özel şikayetler ya da AB veri koruma kurulundan ulaşacak talepler için özel bir departman kurulacak. Ayrıca mağduriyet durumu için, alternatif bir çözüm mekanizması oluşturulacak.

Reuters John Kerry'nin kişisel veri sorunları için bir "Ombudsman" atanacağı şeklindeki taahhütünden de bahsediyor. Avrupalılar böylece ilk defa bir şikayet ve anlaşmazlık çözüm mekanizmasına kavuşmuş olacak. Bütün bunlar ayrıca her yıl ortak bir toplantıda gözden geçirilecek. 

Avrupalı vatandaşların toplu verilerinin ABD'de siber güvenlik ve terörizm ile savaş dahil 6 özel amaç ile kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak Amerikalı ajansların bu verilere erişiminin aşırı olması durumunda tedbir alınacağı şartı var.

Ayrıca ABD'nin transatlantik kablolar üzerinden geçen verilerin korunması konusunda da tedbirleri alması bekleniyor. Sınırlar arasındaki kişisel veri transferleri, yukarıda bahsettiğimiz hedefli reklam ya da mail servisleri dışında kredi kart ödemeleri, seyahat ve e-ticaret işlemleri ya da eleman bilgileri gibi konularda olabiliyor.
 

Anlaşma, üye ülkeler için onaya açılıyor
 

Yine Reuters'ın verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği anlaşmayı bugün yayınlayarak, üye devletlerin onayına açacak. Ancak bu onay konusunda da sorun olabilir. Çünkü Avrupa'daki bazı "veri koruma düzenleyicileri" bu şartların yeterli olmadığını düşünüyor. Çünkü veriler şirketler arasındaki standart sözleşmelerle farklı şekillerde hareket edebiliyor.

Ayrıca Merkel'i, Birleşmiş Milletler Sekreterini dinlediği ortaya çıkan ABD'nin verdiği garantiler ya da kuracağı yeni yapılanmalar da kabul görecek mi, bilemiyoruz.

[1] Farkında mısınız, TBMM kişisel verileriniz hakkında karar veriyor!

[2] Avrupa Adalet Divanı 'Safe Harbour' Anlaşmasını Geçersiz İlan Etti; Şimdi Microsoft, Facebook, Google Ne Yapacak?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

füsun sarp nebiltbmmkişisel verikanunyasanedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Yazarın Diğer Yazıları

Rekabet Kurumu’nun Google kararı ve soruşturmalarında son durum

Ufukta Çin-ABD savaşı sonucunda üretilecek yeni işletim sistemleri gözüküyor. Dolayısıyla hemen değilse bile Google açısından uzun vadede pazarın küçülmesi söz konusu. Şimdiden önlem almaya çalışıyor bile olsa

Turkcell kendi geliştirmediği teknolojileri kendi yapmış gibi mi sunuyor?

YaaniMail 1998 yılında kurulan Syncor isimli firmanın Zimbra ismini taşıyan elektronik posta servisi üzerinde kurulu yani yerli değil

900 milyon lira zarar ettiği iddia edilen PTT'nin Genel Müdürü değişti

Kenan Bozgeyik'in yerine İBB'den ayrılan Hakan Gülten atandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24