İstanbul Avrupa yakası elektrik şebekesinde bir şeyler oluyor

Son 1 haftadır İstanbul Avrupa yakasının elektrik şebekesinde yine bilinmeyen birşeyler oluyor. İşin ilginç yanı bir önceki Türkiye genelindeki elektrik kesintisinde olduğu gibi, yetkililere ulaşmak ve sağlıklı bilgi almak yine mümkün değil.



Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde Avrupa Yakasında bulunan elektrik şebekesinde 100 adete yakın mikro kesinti yaşanmış durumda. Mikro kesintiler elektriklerin tamamen kesilmesi olarak değil anlık olarak gidip geldiği ve ışıkların göz kırptığı kesintiler olarak evlerimize ve fabrikalara yansımakta. Bunların yaşanması zaman zaman doğal kabul edilmekte. Özellikle ring üzerindeki trafolarda enerji kaynağının yönü değiştirildiğinde, yaz sonunda yağmurların başlaması ile tozlanmış izolatörlerin ıslanması ile ve başka birçok sebeple bunların gerçekleşmesi mümkün. Garip olan ise bu kesintilerin neredeyse planlı olarak geceleri 02:00 ve 07:00 saatleri arasında yaşanıyor olması.



Aslında mikro kesintiler çok kısa süreli kesintiler olmasına rağmen birçok elektrikli cihaz açısından daha büyük risk oluşturma potansiyeline sahip. Bunun sebebi özellikle mekanik cihazların henüz tam durma pozisyonuna geçmeden tekrar harekete geçmesi. Özellikle buzdolapları, kilmalar, elektrik motorları içeren cihazlarda mikro kesintiler büyük zararlara yol açabilmektedir. Buna ek olarak yaşanan kesintilerin 100 civarında olması, İstanbul'un Avrupa yakasında elektrik cihazlarda önemli ölçüde hasar yaşandığını tahmin etmeyi kolaylaştırıyor.



Önceki büyük kesintide olduğu gibi, bu kesintilerde de harekete geçerek olayın sebeplerini araştırmaya çalıştık. Öncelikle bölgenin elektrik dağıtımını yapan Bedaş yetkililerine ulaşıp nedenini sorduk. Bedaş yetkilileri kesintilerin kendilerinden kaynaklanmadığını, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEİAŞ) tarafından tedarik edilen enerjide bu kesintilerin meydana geldiğini ve kendilerine de birçok şikayetin iletildiğini ilettiler. Ayrıca Bedaş yetkilileri, kendilerinin de TEİAŞ'tan bilgi almak konusunda zorlandığını, Ambarlı Doğalgaz Çevrim Santralinde bir çalışma yapıldığını duyduklarını ama çalışmanın ne aşamada olduğunu bilmediklerini, kesintinlerin devam edip etmeyeceği konusunda bir fikre sahip olamadıklarını ilettiler.



Bunun üzerine TEİAŞ İstanbul/Trakya Bölge Müdürlüğünün web sitesinde bulunan 212-449 1100 nolu telefonu aradık. Ancak çok kez ve farklı saatlerde denememize rağmen santral telefonunu açan olmadı. Dahili telefonları da bilmediğimiz için kimseye ulaşamadık. Daha sonra bir muhabirimizi Davutpaşa'da bulunan TEİAŞ bölge müdürlüğüne yönlendirdik. Müdürlüğe giden muhabirimiz, müdürlüğün boş olduğunu ve güvenlik elemanları dışında kimseye ulaşamadığını iletti.



Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz diğer uzmanlar ise yaşanan kesintilerden bölgede geceleri bir çalışma yapıldığının anlaşılabileceğini ama nasıl bir çalışmanın böyle bir sonuç doğuracağını anlamakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.



Bakalım bügün ve ilerleyen günlerde bu kesintiler devam edecek mi? Bakalım yetkililer bir açıklama yapacaklar mı? Yine bakalım Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği (EPDK : Elektrik Piyasası Üst Kurumu) tarafından tanımlanan kabul edilebilir sayıdaki kesintinin çok üzerinde olan bu kesintiler sebebiyle tüketicilere zararları tazmin edilecek mi?



Bu konuyu sormak için haberimizin yazıldığı saatlerde (mesai saatini geçmişti) EPDK'yı aradık. "Tüm operatörlerimiz doludur" mesajı ile cevap veren bulamadık. Pazartesi günü yeniden kendilerine ulaşıp, bu konudaki yorumlarını isteyeceğiz.