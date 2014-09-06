IGF Eleştirilerimize BTK'dan Gelen Cevap Yazısını Yayınlıyoruz

IGF ile ilgili son haberimiz[1] üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir cevap yazısı ve içinde bazı bilgiler geldi. Cevap yazısını aynen yayınlıyoruz;

Konu: İnternet Yönetişimi Forumu (IGF) 05.09.2014



Sayın Füsun Sarp NEBİL,



1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IGF toplantısıyla ilgili yazınız üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Dünya Bilgi Toplumu Zirvelerinde alınan kararla oluşturulan İnternet Yönetişimi Forumu (IGF), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun verdiği yetkiyle 2006 yılından itibaren her yıl farklı bir ülkede düzenlenmektedir.



Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen IGF, Birleşmiş Milletler’le imzalanan “Ev Sahibi Ülke Anlaşlaması” çerçevesinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının öncülüğünde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.



IGF’e hazırlık ve koordinasyon çalışmaları, BTK bünyesinde 15 kişilik ekip oluşturularak 2014 yılı Ocak ayında başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilerek farklı zamanlarda geniş katılımlı 4 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.



İnternet Yönetişim Forumu’na katılım için 190 ülkenin ilgili bakanları ve kurum yöneticileri ile Türkiye’de kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarına davet mektupları gönderilmiştir. Çok sayıda üst düzey yabancı devlet adamı ve uluslararası örgüt yöneticisi; çeşitli uluslararası platformlarda görüşülerek bizzat davet edilmiştir. Ayrıca Forum öncesi internet ortamında, sosyal medya platformlarında duyurular yapılmış, konunun dünya ve Türkiye açısından önemine ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer tarafından değişik tarihlerde yapılan açıklamalar basında haber olarak yer almıştır.



IGF öncesi 1 Eylül 2014 tarihinde, farklı ülkelerden 1 başbakan yardımcısı, 10 bakan, bakan yardımcıları, büyükelçi ve üst düzey yöneticilerin katıldığı “Üst Düzey Liderler Toplantısı” Türkiye tarafından düzenlenmiştir.



2-5 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Forum’a yaklaşık 150 ülkeden 3400’ün üzerinde kişi katılmıştır. Çalıştaylara online bağlantılarla uzaktan katılım imkanı da sağlanmış, Türkiye’ye gelemeyen çok sayıda kişi bulundukları ülkeden İnternet üzerinden bağlanarak sorular sormuş ve görüşlerini aktarmıştır.



Forum kapsamında iki ana oturum ve farklı konularda yaklaşık 120 çalıştay düzenlenmiştir. İnternetle ilgili birçok konu açık ve özgür bir tartışma ortamında bütün yönleriyle ele alınmıştır.



2014 2014 2014 “ yandan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Forumun açılış törenine katılarak bir konuşma yaptıktan sonra önceden belirlenen program gereği konuk bakanlarla ikili görüşmeler yapmak üzere Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı içinde ayrılan görüşme bölümüne geçmiş ve akşam geç saatlere kadar görüşmelerini sürdürmüştür. Bu görüşmeler kapsamında konuk bakanların yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, ICANN Başkanı Fadi Chehade ile İnternetin mucitlerinden biri olan Google Başkan Yardımcısı Vinton Gray Cerf’in de aralarında olduğu üst düzey yöneticilerle görüşmeler yapmıştır.



Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Basın ile İlişkiler Müdürlüğü

[1] IGF 2014'den Görüntüler... Mesajlar... ve Bilişimle İlgisi Soru İşareti bir Bakan..